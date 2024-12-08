刺痛拜拜 冬日防靜電有計

每逢冬季天氣乾燥的日子，不少人會因靜電而煩惱，無論是梳頭髮、 穿脫衣服、撳(車立)掣、拉門柄，甚至握手都隨時遭受「電擊」刺痛，中招機會甚高！其實網上流傳了不少實用貼士讓大家擺脫靜電困擾，一於精選最簡單又有效的方法，讓大家免受皮肉之苦。

乾燥摩擦 體內累積 人體等所有物體，都帶有正電荷和負電荷，但由於摩擦等因素，正負電荷的平衡可能會被破壞，這種狀態累積的電量就是靜電。在潮濕夏季靜電會透過空氣中的水分自然排出（水很容易導電），但冬季空氣乾燥，加上皮膚同樣含水量較少的話，靜電便不易導走並在人體內累積，當觸摸一些容易導電的物件如金屬門柄時，體內累積的靜電就會立刻流向該物品，這種快速放電更伴隨刺痛。當相對濕度低於20%、溫度低於20℃時，人體便容易產生靜電。

保持濕潤 注意衣服 針對成因，只要在房間內使用加濕器、或擺放一杯水來保持濕潤，令空氣中的水分較多，靜電便容易自然地排走。另外，留意冬季洗澡時擦拭身體或泡熱水澡均有機會破壞皮脂膜，令皮膚變得乾燥，所以用沐浴乳或肥皂時要用手輕輕清洗，而非以毛巾擦洗。浸浴的話水溫則應約40℃左右，並避免長時間浸泡。洗澡後全身要塗抹保濕霜，補充水分兼保護肌膚。此外，宜穿着棉質等天然纖維製成的衣服，此類服裝具有很強的吸濕性，使靜電更容易排出。

過勞缺氧 經常中招 若你經常遭受靜電之痛，可能因長期過勞導致身體缺氧，繼而產生過多正電荷有關，可多喝水、多做深呼吸，或吸收維他命C及鐵質提升紅血球的氧氣運輸能力。閒時可赤腳踩在草地或沙灘上20分鐘來排走靜電。在觸碰門柄、水龍頭及扶手等金屬表面時，不妨先用手觸及牆壁，或隨身帶備的小金屬物如鎖匙、硬幣等，利用上述物品的導電性幫手釋放靜電。就連用75%酒精搓手液潔淨雙手亦有除電效果，消毒之餘同時藉25%水分帶走身上電荷。

撰文：林登麗

圖片：互聯網