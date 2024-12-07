Emblème氫電雙能源 脫碳概念

Emblème是一款搭載氫電雙能源動力系統的全新概念Shooting Brake。

為達致2050年全球淨零碳排的目標，各大車廠奇謀盡出，而「脫碳」（Decarbonization）即減少二氧化碳排放尤為重要。有法國車廠推出純電動車的同時，積極研發「脫碳」新點子，最近更發表Emblème氫電雙能源動力概念車，透過優化空氣動力學提高能源效率，加上可持續物料的應用，做到比現今量產的同級車少90%碳排放量。

混合動力系統 Emblème是一款結合轎跑和旅行車特色的雷諾（Renault）氫電概念Shooting Brake，擁有4.8米車長、1.52米車高及2.9米軸距。建基於最新AmpR Medium平台，並採用後輪驅動架構。不僅擁有低重心和理想的重量分布，整體車重亦只有1,750kg，重量比大多同級混合動力SUV或電動車都要輕。搭載由不使用稀土的160kW繞線轉子馬達、40kWh鎳錳鋰三元電池、30kW質子交換膜燃料電池和2.8kg氫氣罐組成的氫電雙能源動力系統，無論以純電行駛或以氫生電，皆是經由同一馬達策動，最大馬力輸出約215hp。廠方表示純電續航力有數百公里，而單次入滿氫則可行駛350km。

環保物料車廂 空氣動力學設計對提高能源效率至關重要，在這方面廠方採用各種優化被動和主動空氣動力學手段，成就僅0.25Cx的低風阻系數。例如在長而傾斜的頭冚特設導流翼片，並於頭泵把兩側加設通風口及於其底部設置主動進氣散熱格柵，另在尾泵把下特設可向下和向後傾斜的動態擴散器，以平衡氣流及最大限度地減少氣動阻力。其他還有將前擋風玻璃水撥藏在引擎蓋下，採用鏡頭式側鏡、觸控感應門把手、近乎密封的輪圈、低滾動阻力輪胎、F1賽車般的全平車底及無縫齊平的玻璃車窗設計等。值得留意是整個車廂是以回收、低碳或天然物料鋪陳，包括使用了50%回收的材料、碳足迹減少達70%的組件、天然亞麻及再生聚酯纖維等，更重要是幾乎所有材料於使用壽命結束時都可再回收，實現前所未有的可持續未來。

同場加映：E極簡主義 專攻內地市場 最近一款名為AUDI E的純電動概念車於內地發表，其中一大焦點是車身不帶「四環」徽章，而是採用全大楷「AUDI」標誌。廠方表示，「AUDI」是與上汽集團（SAIC）合作、專為中國市場推出的全新姊妹品牌，並暗示將於2025年中以此概念為基礎推出3款量產車型。

全新概念車以擁有800V架構和超快速充電功能的數碼化平台構建，擁有4,870×1,990×1,460mm的車身長闊高，以及2,950mm軸距，定位為純電動Sportback車型。其裏外由設計到功能都融入極簡主義，不僅將燈組、感測器和空氣動力元件全集中在車頭車尾的框面設計，更採用零按鍵一體式曲面4K長屏幕組錶台，支援人臉識別及可透過觸控和聲控的AUDI Assistant人工智能助理等功能。車載前後軸馬達、100kWh電池及quattro四驅系統，總馬力及扭力輸出分別有764hp及800Nm，0~100km/h僅需3.6秒，續航距離近700km（CLTC），只需充電10分鐘便可補回逾370km里程。

撰文：林登麗