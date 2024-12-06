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龍門陣
留港度佳節商場打卡好氣氛
尖沙咀中心及帝國中心
4,000平方米「信和光影藝術幕牆」呈獻全新製作的主題光影匯演「Pandastic Christmas」，萌趣熊貓為大家帶來一場視覺盛宴！另外，麼地里的燈海、銅鑼灣信和廣場、尖沙咀中港城大廈外牆及元朗朗壹廣場均會見到熊貓現身。
過節講求氣氛，特別是普天同慶的聖誕節，因此各大商場早已準備就緒，帶來大量睇得、玩得的打卡熱點，一於相約家人朋友笑住留港消費，免卻舟車勞頓，何樂而不為？
ELEMENTS圓方
呈獻「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，大家可在旋轉木馬與摩天輪下留影，同場更設有「TAKE A CHRISTMAS SNAP」照相館。
德福廣場
化身為聖誕小鎮，大家可於5米高巨型閃亮聖誕樹前打卡、探訪聖誕老人或坐上鹿車，還可以走進滿布雪花的閃爍金漾鏡屋，拍出夢幻照片。
奧海城
逾6米高超巨型充氣麵包超人矚目登場，除了是必到打卡點，當中更設有甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯等5大吹氣遊樂區！
杏花新城
港鐵旗下商場杏花新城、綠楊坊及海趣坊變身閃亮耀眼的「聖誕FUN享小鎮」，前者特設華麗聖誕樹屋，指定日子更會進行飄雪匯演！
青衣城
呈獻《夢幻聖誕馬戲樂園》，於6米高聖誕樹下設有5大精緻馬戲打卡場景。
將軍澳中心
以《怪獸公司》為主題，可與大眼仔拍下搞笑照片留念，兩米高毛毛更會邀請大家暢玩「彩虹打卡滑梯」！
東港城
與粉紅小綿羊My Sweet Piano打造「甜蜜冰之國」，特設環保溜冰場，定時降下雪花，又帶來聖誕樹、糖果屋、心靈樹洞等6大打卡場景。
MOSTown新港城中心
Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars等Sanrio characters會帶大家探索6大音樂主題打卡區及兩大玩樂區，同場又有「簇織樂章藝術展」。
卓爾廣場
帶來「毛茸茸小熊貓月亮裝置」，還可摸摸「巨型毛毛尾巴」兼挑戰「小熊貓井字過三關」遊戲。
The LOHAS康城
化身《聖誕快樂村莊》，小丑帶同夥伴小熊遠道而來，大家可在4.5米高聖誕樹下盡情打卡。
樂富廣場
設有「PAC-MAN賽車大激鬥」，小朋友可以駕駛兒童電動車在賽道中穿梭；另外，領展旗下5大商場亦設有PAC-MAN聖誕樂園打卡點。
荷里活廣場
聯乘日本人氣角色Kanahei’s Small animals，呈獻兩大玩樂區及4大打卡區，當中包括4.5米高、7米長的「粉紅歷奇繩網陣」，好玩又刺激！
利東街
與比利時得獎團隊GLOBALL Concept打造「Dazzling Christmas」燈光裝置，包括以布魯日傳統工藝設計的「幻影雪鹿」和8米高「蕾絲裝飾聖誕樹」。
北角匯
與本地療愈系圖文創作品牌Dustykid塵舉辦「寵愛動物文句展」，5呎高「聖誕巨塵」更會聯同聖誕老人於指定日子作快閃巡遊。
上水廣場
「巨型士多啤梨香味勞蘇」會向大家揮手，一齊由「彩虹夢幻之路」出發，展開一場奇妙旅程！
Citywalk荃新天地
2期中庭設有薑餅人主題充氣樂園，為全港首個糅合煙霧泡泡效果的巨型彈床！1期戶外花園廣場則設有12米高聖誕樹，特定日子更會有飄雪！
如心廣場
呈獻「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」，中庭矗立6米高夢幻聖誕樹屋，數十隻可愛的小熊更會乘着禮物盒像星雨般從天而降！
MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY
經典幼兒節目《天線寶寶》4大角色帶來5大打卡位及3大遊玩專區，包括7.5米高巨型充氣Po及「Teletubbies Snow Playground」。
life@KCC及joy@KCC
萌貓速遞兵團出沒，特設3大以喵星人為主題的打卡熱點，包括近4米高「萌貓火箭發射站」！
MOKO新世紀廣場
KEROKEROKEROPPI以王子造型登場，穿梭於5大超唯美打卡場景，包括5米高「光鑽寶石皇冠寢室」，另設3大主題互動體驗。
秀茂坪商場
特設「PAC-MAN夜光迷宮」，把經典街機遊戲食鬼迷宮場景呈現大家眼前，場內還設有錯視藝術和哈哈鏡等多個趣味裝置。
太古城中心
送上「Streets of Christmas Joy」主題活動，當中包括8米高炫彩波波聖誕樹、復古街頭跑車等塗鴉主題藝術打卡裝置。
圍方
L2中庭帶來《聖誕動感嘉年華》，當中以9米高旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台最吸睛！
屯門市廣場
舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary」，其中以3米高Perfect Grade Unleashed RX-78-2元祖高達和4米高充氣造型SD RX-78-2高達最吸睛！
東薈城名店倉
與韓國品牌DINOTAENG聯乘舉辦「Marshville’s Winter」主題活動，帶來7大冰雪棉花糖村主題區，並可於場內進行堆雪人、冰釣挑戰等遊戲！
D‧PARK
呈獻主題活動「Beary Christmas on the GO小熊聖誕之旅」，當中的巨型彈床分設8大足球體驗區且免費入場，保證小朋友玩到樂而忘返！
PopWalk天晉滙
特設「樂悠哈哈鏡」，大家可與《玩轉腦朋友》的阿樂擺出搞笑甫士，場內更設有「光影記憶球」、「五色彩雲」等打卡位。
PopCorn
帶來《聖誕狂歡派對》，除了設有巨型閃亮聖誕樹，聖誕老人更為大家預備了滿載禮物的鹿車。
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