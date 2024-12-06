apm暖「羊羊」聖誕夢想站 聯同韓國人氣角色與眾同度佳節兼大送聖誕禮品套裝

新鴻基地產旗下apm商場今個聖誕攜手韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong，隆重呈獻歐陸風情的「暖"羊羊"聖誕夢想站」。商場在佔地3,000平方呎的中庭，以「冬日列車」為靈感打造多個夢幻景點，包括可即場創作動畫投影的「創意夢想號火車」、浪漫洋溢的「冰雪中央廣場」、如水晶宮般的「歐陸中央夢想站」，並有專為香港獨家設計的「聖誕熊貓DongDong」角色、6米高巨型聖誕樹等，讓顧客在溫暖愉悅的節日氛圍中，與摯愛共度創意聖誕夢想之旅。此外，apm推出多個節日消費連環賞，包括憑指定消費金額參加「新地冬日消費大抽獎」，贏取電動房車及智能電視等大獎，另有高消費回贈額達HK$700、「平安夜感謝日」瘋搶全場逾千件潮流產品，以低至1元震撼價換購心水潮物等，與眾歡度一個增值又盡興的聖誕節！