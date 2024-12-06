新鮮靚食材火鍋滋味擔當

提到日式鍋物，涮涮鍋可算是代表之一。連鎖日式涮涮鍋店由即日至2025年1月21日推出「和洋祭」主題，糅合西日美食風味，全新的北海道蛤蜊魚湯，海魚加不同材料熬煮數小時，再加入文蛤蛤蜊，湯汁鮮甜，用來涮牛肉，凸顯肉味。此外，不少人愛吃蠔，於即日至12月17日柯打主餐牌Lv4或以上的放題套餐，可無限享用意式忌廉香草焗生蠔，於12月18日至2025年1月21日則是日式山椒大葱焗生蠔。

琳琅滿目的自助區將會按主題提供多款西日式熱食，包括吉列炸蝦及炸薯條等，還有味道濃郁的紅酒燉牛肉和意式番茄肉丸，前者肉嫩富酒香，後者配厚身芝士烤焗，彈牙滋味。其他冷盤和甜品有日式蟹棒冷豆腐、焦糖芝士巴斯克、馬卡龍、迷你雜錦脆皮泡芙及咖啡拖肥味軟雪糕等。聖誕節期間更會派發節日造型糖果和聖誕頭飾，於12月24日及25日預訂Lv5澳洲極上和牛海鮮放題或以上級別套餐，可獲和牛聖誕樹1份，美味之餘，更是人氣打卡之選。

極品騸牯牛

很多人打邊爐一定要有靚牛肉；位於屯門港式火鍋餐廳就以騸牯牛作主打，用上幼年時被閹割的頂級泰川公牛，脂肪較一般牛隻豐富，肉味濃郁而肥美。餐廳最近推出多款新品，如極品騸牯牛肉刺身，選用牛頸脊最嫩最中心的部位薄切，包裹洋葱絲配秘製醬汁，猶如入口即化。愛香口的可揀選串燒牛脆骨或椒鹽牛舌芯，前者選用騸牯牛喉嚨脆骨，烤香再灑七味粉；後者則將牛舌芯切粒，脆炸後加椒鹽，是不錯的佐酒小食。來到戲肉，新推出的「騸牯牛肉拼盤」有3款選擇，特選騸牯牛拼盤包括有頸脊、腩心、邊爪、挽手、白肉及牛脷；「牛皇尊品騸牯牛拼盤」有頸脊、腩頭、金錢（月展）、挽手、腩心及邊爪；至於「極上泰川黃牛精品拼盤」則有齊頸脊、腩頭、金錢（月展）、挽手、腩心、邊爪、封門柳及肉眼邊8個部位，各具特色。而全新的淮山杞子牛尾鍋，湯底用藥材和100斤騸牯牛熬煮後，放入切成1.2厘米厚帶皮騸牯牛尾，牛味十足又滋補。