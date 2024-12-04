舞王MJ之選豪住神奈川海景套房

Otowa Suite設有按摩浴缸露台，可遠眺一望無際水平線。

位於日本神奈川縣南側、從東京市區開車約1小時即達的相模灣，擁有湛藍海洋和沿岸壯麗景觀，既是遊客理想度假勝地，同時是不少住宿設施的落腳地。其中於橫須賀市開設的豪華酒店，便曾吸引了鼎鼎大名的已故流行音樂舞王Michael Jackson幫襯，該酒店早前進行全面翻新，打造15間奢華海景套房，無論面積、設備及餐飲配套統統大幅升呢！另外靜岡縣熱海市亦有坐擁優美相模灣海景的新酒店及別墅開業，絕對令人想先住為快！

全面翻新 大幅升級 於1987年在橫須賀市開業的葉山Hotel音羽之森，享有綿延不絕海岸線的醉人美景，加上走高格調路線，一直受到名人旅客青睞，其中一位正是Michael Jackson，他到日本開演唱會時便曾包下酒店的餐廳用膳，使其聲名大噪。為了提供更豪華下榻體驗，酒店早前進行了大翻新，客房由原本20間減至15間，並統統升級為套房，共有10種房款，面積由44平方米起跳，最注目為106平方米的Otowa Suite，除了寬敞兼夠氣派的室內住宿空間，其裝有按摩浴缸的露台更可將富士山、伊豆半島、箱根連山及三浦半島盡收眼底。另外面積達73平方米、佔據兩層的Maisonette Suite亦令人嚮往，賣點是裝上了兩層高的超大玻璃窗及露台，任何角度都能觀賞壯麗海景。用餐方面，分別有法國菜餐廳及新開設的鐵板燒餐廳，前者使用相模灣海鮮和三浦半島當造食材烹調9道菜的精緻晚餐，後者則選用葉山牛、鮑魚和龍蝦等新鮮材料來炮製多款滋味。也別錯過望海溫泉水療設施Blue Lagoon，讓你在約40℃泉水中放鬆身心。Otowa Suite（2人入住）房價每晚¥270,160起（約HK$14,048）。

星鑰榮譽 展望浴池 ORIX HOTELS & RESORTS集團旗艦品牌Karaku，於上年12月在靜岡縣熱海市開設了面向相模灣的熱海．伊豆山Karaku豪華旅館，最近因獲得米芝蓮1星鑰而備受關注。酒店共有57間客房，分為豪華客房（日式/西式）、Karaku房及套房、Universal房5種類型，面積由51平方米起跳，均設有半露天溫泉浴池。酒店另有兩個可觀賞相模灣美景的半露天展望浴池，分別為男湯「想海」及女湯「阿多美」，據聞泉質對治療切傷與改善怕冷特別有效，浸完肌膚倍感光滑。此外也有乾濕桑拿讓你進一步放鬆。酒店同時設有間（AWAI）及刻（TOKI）兩個不同風格的Lounge，均提供免費飲品及輕食，前者在晚上更變身酒吧，供應多款酒精飲品。餐廳共有兩間，其中MUTSUKI以熱海和伊豆山的地形（海、天、山三面環繞）為靈感，供應以海鮮為主題的精緻會席料理。另一間是壽司店AIJU，師傅精心挑選來自相模灣的新鮮海產，製作出頂級鮮味出品。Karaku套房連早晚餐（2人入住）房價每晚¥363,000起（約HK$18,876）。

每日一組 私人空間 若想享受不被打擾的清幽，位於熱海市上多賀小山上的GIFTHOUSE 2nd熱海自然鄉會是你杯茶。這幢樓高3層的豪華小別墅，每天只接待一組客人，確保擁有完全的私人空間。從室內眺望的相模灣海景十分壯觀，白天可以看到無邊際的海洋，到了夜晚則是繁星滿天，令人脫離城市煩囂，沉浸在自然與海的寧靜之中。全幢別墅總面積達390平方米，設有寬敞的客飯廳，並有4間極具空間感的客房。最特別是設備齊全的廚房，配有大型雪櫃和煮食工具，讓住客可烹調熱海海鮮和當地特產，另外也可訂購晚餐，有日式、法式、意式和壽司供選擇。別墅設有桶式桑拿房、半戶外按摩浴缸及天然溫泉，桑拿房被木香環繞，是紓緩疲勞的好地方。在桑拿房熱身之後，可到按摩浴缸降溫兼欣賞相模灣壯麗景色。別墅最多可容納12人入住，最啱一大班朋友或幾個家庭來度假。房價每晚¥96,600起（約HK$5,023）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

位於頂層角落位置的Otowa Suite，其客廳透過落地玻璃望盡對出海洋。 法國菜餐廳於12月開始供應聖誕套餐，其中一道菜是百香果慕絲龍蝦。 接待處位於8樓，大片落地玻璃窗讓你盡覽相模灣。 MUTSUKI以熱海和伊豆山的地形為靈感，供應以海鮮為主題的精緻會席料理。 客飯廳非常寬敞，部分為中空設計，更添空間感。 坐在半戶外按摩浴缸放鬆一番，兼欣賞相模灣壯麗景色。 兩層高的Maisonette Suite面積達73平方米，擁有超大型玻璃窗及露台。 大堂設計很有歐陸宮廷感覺，外邊有超大望海露台。 設有兩間不同風格的Lounge，其中刻（TOKI）提供免費飲品及輕食。 樓高8層、共57間客室的熱海．伊豆山Karaku，剛獲米芝蓮1星鑰殊榮。 於露台上眺望漂亮的海景，晚上又可看星星。 可訂購晚餐，有日式、法式、意式和壽司供選擇。 溫泉水療設施Blue Lagoon設有約40℃的人工溫泉，邊浸邊飽覽海天一色風景。 葉山Hotel音羽之森以無遮擋的相模灣景致深受遊客歡迎。 所有客房都附有半露天風呂，這個房型是日式豪華客房，最多可容納4人。 樓高3層的GIFTHOUSE 2nd熱海自然鄉，建於熱海市上多賀小山上。 最大的房間享有小偏廳，並附設景觀一流的露台。