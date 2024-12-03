非凡概念：戰機水上飄 劃破海空界限

豪華遊艇與私人飛機，讓不少人趨之若鶩，若能將兩者融為一體，吸引力定必倍增！今次介紹的概念遊艇，雖然未具備一飛沖天的性能，造型卻相當前衞，猶如戰機在水上飛，展現出凌厲的霸氣，把出海馳騁的快感提升至新境界。

MaaKaaNaa 靈感來自飛行器 由設計師Stefano Licitra構思的概念遊艇「MaaKaaNaa」，以飛行器為設計靈感，屬於一艘三體船，主船體如鳥喙般尖銳，兩側較短的船體猶如機翼，綴以冷峻的灰色，再配上黑白分明的上層建築，從高處望去，一副戰鬥格，能從容應對海上風浪，實現舒適和安全的巡航。另外，得益於三體船的優勢，「MaaKaaNaa」的甲板面積超大，可為船主提供寬敞的活動空間，方便舉行私人派對。室內方面，基本生活設施一應俱全，設計以白色、米色為主調，襯上亮橙、青綠、湖藍等顏色之配件；天花、牆身、舷窗的設計亦別具心思，融入幾何圖案、波浪形態等不同元素，令整體觀感顯得醒目有活力。

AVA 船首似海鷗 由Octo Future8設計的概念遊艇「AVA」，長60米，同為三體船結構，由鋁合金和碳纖維製造的船體，採用經典的藍、白配色，從高處望去，造型有點像穿梭於星際間的小型飛船，而船首的線條則像展翅翱翔的海鷗。

內部方面，寬闊的船體可配置6間客艙，最多容納15位住客，其餘設施包括直升機停機坪、泳池、電影院、桑拿房、露天用餐區等。性能方面，「AVA」的最高航速為25節，續航能力則達到9,656公里，它更可搭載兩片55平方米的太陽能板，提供額外能源。

ZAKALIN 魚鳥混合體 船身長達45米的概念遊艇「ZAKALIN」，屬設計師UMESH M GAJBHIYE與Bhushanpowar Designs的聯乘之作，其鈦白色船體結合了三體船的穩定性和水翼船的低阻力，加上尖銳的船首乃模仿黑槍魚和游隼的姿態來設計，有利破浪前進，達致遠程高速巡航，猶如一隻掠過水面的飛鳥。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

甲板面積超大，為船主提供寬敞的活動空間。 「MaaKaaNaa」內置一艘補給小艇，可用於接載乘客往返碼頭。 船身選用藍、白兩色，極具美感。 ZAKALIN長45米，設計前衞，極具未來感。

（UMESH M GAJBHIYE&Bhushanpowar Designs） 觀景室位於船首，擁有絕佳視野。 內部設計以白色為主調，並加入大量線條來修飾。 「AVA」的造型獨特，有點像來自科幻片的宇宙飛船。（Octo Future8） 船上設施應有盡有，可滿足生活和娛樂需要。 「ZAKALIN」把三體船的穩定性與水翼船的低阻力集一身。 睡房分別以亮橙和湖藍兩色為主調。 船首線條猶如展翅翱翔的海鷗。 遊艇的性能卓越，續航能力達到9,656公里。 船尾造型獨特，好像燕子的尾巴。