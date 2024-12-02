Fusion驚喜 創意美饌

麻辣蒜油蝦奄列

油浸薯仔煎香，加入洋葱製成奄列，面層放上略煎炸的蝦肉，灑上花椒粉，淋上滾油，綴以青花椒，辛香誘人。

每個國家都有自己的特色食材和烹調技巧，以此打造出具代表性的菜式。資訊發達，助長廚師交流和食材運用，再加上日新月異的烹飪技術，造就融合各國元素的Fusion混搭菜式。近日有少見的西班牙川菜餐廳登場，亦有新開的過江龍意日料理店，為大家帶來中西日合璧的創意饌。

啟德：西班牙川菜 西班牙菜看似和四川菜風馬牛不相及，但啟德一間酒店新開的餐廳就融合兩地的菜式，為大家帶來各式西班牙川菜。酒店西餐行政主廚李啟彥師傅 （Mark）指菜式風格的靈感來自西班牙的飲食歷史；當地曾被阿拉伯人統治，當時的阿拉伯人將不同香料和辣椒加入西班牙菜之中，加上西班牙菜注重大膽的口味和色彩繽紛的擺盤，和搶眼的四川菜有異曲同工之妙，故Mark和中菜行政主廚李劍鳴師傅合作，研發出蘊含七滋八味的西班牙川菜。西班牙有多樣化的Tapas，川菜亦有各式開胃前菜，兩者結合，為小菜帶來不同的辣味層次。經典的蒜油蝦和西班牙奄列，加蒜片和辣椒調味後，灑上四川花椒、鮮青花椒和滾油，為傳統小菜加點麻辣辛香。花膠燉西班牙豬肚以經典菜之一的西班牙燉牛肚作靈感，高湯加豬肚、四川香料、豆瓣醬和豆類燉煮，最後放入花膠煮至入味，軟腍又滋補。

紅椒粉添香 主菜方面，以華人節慶必有的雞為主角，一道脆皮麻香雞，將三黃雞加花椒、乾指天椒和西班牙紅椒粉等醃製，經慢煮、上皮、風乾，再淋滾油令外皮香脆，肉嫩辛香。以四川火鍋香料醃製再慢煮的炭燒牛肋，配芫荽蘸青醬享用，濃而不膩。主食推介招牌西班牙飯或香辣牛側腹短麵，前者以四川臘肉和臘腸作配；後者則以脆口麵條和炭燒牛肉配四川香料醬汁享用，各有千秋，嗜辣或愛濃重口味的人必愛。

（查詢電話：3528 8200）

中環：廚師發辦 在日本，有很多和洋料理店供應結合意日元素的西餐，除了親民料理，也有矜貴之選。日本山形縣的著名意大利餐廳由名廚奧田政行創立，於日本食評網站獲得當地意大利菜第一位，大廚也獲意大利國際慢食協會選為全球一千名廚之一，更有天才料理人的美譽。品牌早前攻港，在中環開設全新概念店，請來日本店主廚高橋研二師傅擔任行政總廚，精選日本及世界各地食材入饌，打造出全新意日廚師發辦。

頭盤Bagna Càuda是店內的招牌菜之一，用上逾20款由山形縣和各國直送的瓜菜按時令入饌，現時冬季就有蘿蔔、胡蘿蔔和蓮藕等，每款蔬菜會按特點來烹調，配用鯷魚、大蒜及椰菜花等調配的醬汁和帕爾馬火腿奉客，層次豐富。還有多款按時令搭配的特色意粉，人氣的秋刀魚意粉，以魚內臟熬煮醬汁，麵條和青辣椒拌勻吃，濃厚美味。

香港限定 為讓客人能感受到極致肉味，店內特設過百萬元的日本專利研發遠紅外線烤爐，以此炮製的宮崎縣黑毛和牛牛柳芯，受熱均勻的牛扒，豐富肉汁和油花在口腔瞬間爆發。晚市供應的特製烤新鮮平原雞，雞隻烤至金黃色，啖啖肉好滋味。大廚亦為香港店設計了限定的黑毛和牛意大利飯，米粒和菲力牛柳以紅酒和牛肉湯汁熬煮，再加蘑菇和忌廉，肉香和菌香融合。甜品由日本著名餅廚大矢泰士師傅掌勺，猶如藝術品般的山崎威士忌提拉米蘇、白朱古力慕斯•甜王士多啤梨蛋糕或巴甫洛娃蛋糕（Pavlova Cake），搭配自家製Gelato，打卡一絕。

（查詢電話：6762 6341）

食材混搭 Mark指中菜和西班牙菜有很多食材可以混搭，如梅菜和乳豬很夾，梅菜的嫩、香和甜，加紅酒汁調和成的醬汁，配西班牙乳豬享用，能提升味道。四川煙熏竹筍的熏香和甜美，讓西式燜鴨腿或豬臉肉加添香氣和細膩質感。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

脆皮麻香雞

三黃雞加四川香料和辣椒、西班牙紅椒粉醃5小時，慢煮4小時再上皮風乾，淋滾油炸脆外皮，吃時可配麻椒粉，肉嫩惹味。 香辣牛側腹短麵

牛肉加四川香料醃製再烤，醬汁以番紅花、豆瓣醬、花雕、紅椒粉和四川火鍋料等調配，伴牛肋骨及脆麵享用，口感滿滿。 Bagna Càuda

按時選用逾20款蔬菜入饌，配鹹香醬汁和風乾帕爾馬火腿，層次豐富。 黑毛和牛意大利飯

高湯以紅酒和牛肉湯汁熬煮，放入和牛、米飯、蘑菇和忌廉燉煮，口感煙韌，是香港店限定。 西班牙乳豬配梅菜，能為肉質添加甜香滋味。 花膠燉西班牙豬肚

雞湯加火腿熬煮高湯，放豬肚、豆瓣醬、四川香料及豆類等燉2小時，加花膠煮30至45分鐘，軟腍入味。 （右）西餐行政主廚李啟彥師傅、（左）中菜行政主廚李劍鳴師傅 宮崎縣黑毛和牛牛柳芯

選用牛柳中心部位，肉質柔軟而有細膩油花，配赤麵豉醬汁加添日式風味。 行政總廚高橋研二師傅 四川煙熏竹筍的獨特香氣，用來燉鴨肉或豬臉肉都得。 炭燒牛肋配芫荽青醬

牛肋骨加四川香料慢煮12小時，牛肉的炭香和阿根廷風味芫荽青醬搭配，香而不膩。 主用餐區布置時尚，配落地玻璃窗，感覺開揚。 特製烤新鮮雞配柚子胡椒醬

午餐供應三黃雞，晚餐是平原雞，外皮烤得香脆金黃，吃時配秘製意大利飯。 在日式廚師發辦餐桌上享用意日料理，新鮮感十足。