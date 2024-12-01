中醫妙用刮痧拔罐 驅走風寒

入冬後天氣轉涼，容易令人感染風寒。很多人以為焗一身汗就無事，但註冊中醫師陳駒博士指出，這做法不能完全根治，大可配合刮痧和拔罐將風邪驅走，改善身體種種不適。

外感病邪 從中醫角度，風寒屬外感病邪的一種，簡單來說是身體受到風寒之氣侵襲。陳醫師表示︰「轉季的氣候變化較大，當人體難以適應，風寒之邪就乘虛而入，導致身體不適。」他指出風寒常見徵狀包括惡寒發冷、發熱、頭痛、鼻塞、流清涕、咳嗽咽癢、痰白稀薄、全身痠痛、舌苔薄白、脈浮緊等。「當身體受到風寒侵襲時，經絡氣血運行不暢，刮痧可以疏通經絡，促進血氣運行，改善因為風寒而造成的經絡阻塞之苦。」

注意力度 鎮驚安神 陳醫師補充︰「以針對風寒外感的頸項強緊不適為例，可於頸項及對上背痠痛不適的部位進行刮痧，亦可重點於大椎穴、風池穴、肩井穴等穴位刮拭。刮時保持刮痧板與皮膚之間呈45度夾角，力度要適中均勻由輕到重，每個部位一般刮拭20至30次，皮膚出現潮紅、紫紅色、斑點或片狀斑塊都是正常反應。」工具方面，他指牛角、砭石、陶瓷或玉石刮痧板較為常用，當中砭石被認為有鎮驚安神及袪寒的作用，理論上更為適合用於感染風寒的人士，使用時加入溫經散寒的刮痧油作為介質及預熱刮痧板效果更佳。

選穴治療 暢通氣血 陳醫師表示，拔罐也是一種治療風寒不適的常用方法。「通過熱力或負壓作用來疏通經絡，例如因風寒造成的周圍性面癱，常用到翳風穴的閃罐治療。以風寒造成的頸項強緊不適為例，可以在頸肩部的痠痛位置走罐，有助祛風通絡。」很多人誤會罐印顏色愈深愈好，他指出罐印深淺與體質、病情、刮痧拔罐的力度等因素有關，紫紅色甚或瘀黑色表示有不同程度的瘀血，往往局部氣血通暢後，罐印的顏色便會變淺。值得留意，刮痧拔罐後毛孔張開，身體較為虛弱，不宜立即沖涼，建議在治療後2小時才濕水，以免寒邪入侵。

食療推介 川芎當歸雞湯

材料︰雞腿肉500克、川芎10克、當歸10克、生薑10克、黨參15克、紅棗5顆、枸杞10克

做法：雞腿肉洗淨切塊，川芎、當歸、生薑切片，黨參洗淨，紅棗去核。將所有材料放入鍋中，加入蓋過材料的水，大火煮沸後轉小火燉1.5小時，可加適量鹽調味。

功效：溫中散寒，活血止痛，可緩解因寒邪而引起的關節冷痛。

紫蘇生薑熱飲

材料：紫蘇葉10克、生薑3片（約10克）、紅糖適量

做法：將紫蘇葉、生薑洗淨再放進鍋中，加入350至500ml清水，大火煮沸後轉小火煮15分鐘，以紅糖調味即可。

功效：發汗解表，祛風散寒，可紓緩惡寒、咽癢、頭痛、鼻塞。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網

拔罐是利用熱力或負壓作用來疏通經絡，不是罐印顏色愈深就愈好。 刮痧拔罐後不宜立即沖涼，建議在治療後2小時方可濕水。 紫蘇生薑熱飲 刮痧的力度應由輕到重單方向刮拭，皮膚出現紅斑代表將體內熱氣發出。 註冊中醫師陳駒博士 不同形狀和物料的刮痧板功用各異，其中砭石（左）有鎮驚安神及祛寒的作用。 川芎當歸雞湯