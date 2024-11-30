越野玩樂派 BUGGY未來概念

TYR Concept不僅具備自動駕駛能力，錶台更配備一塊未來感十足的全息投影平視顯示器，身處車外也可清楚看到。

玩樂指數十足的越野Buggy，早於上世紀60年代在美國加州崛起，多得越野Buggy之父Bruce Meyers，吸引到包括已故荷里活影星兼賽車手Steve McQueen等車迷，不約而同入手這大男孩玩具。儘管這類車只為休閒玩樂而生，至今仍有車廠及設計師以它為靈感創作出概念車型，像最近便有糅合越野Buggy與Pick-up特色的TYR Concept登場。

TYR Concept融合貨斗 TYR Concept是一款具備自動駕駛能力的越野電動概念車，由SCAD亞特蘭大學生以可持續物料和嶄新3D打印技術炮製。造型上，它跟不少越野Buggy一樣擁有高車身離地距和不設車門設計；至於車頂一反Open-top傳統，配上可電控調節透光度的智能玻璃；尾部則採用設計靈感來自Pick-up的小型貨斗。

4座位車廂配備一對可轉動的運動前座椅，既可轉向兩側方便上落車，亦可180度轉向後方，形成與後排對坐布局，以便切換至自動駕駛模式時讓車上乘客面對面交流。錶台設計更是未來感十足，最引人注目莫過於設有一塊橫跨左右兩邊A柱、可按需要隨時隱藏起來的全息投影平視顯示器。通過最新人工智能系統可於出行期間隨時提供天氣及交通等各項實用資訊，甚至與車主心情相匹配的音樂。

AMI Buggy一門雙傑 Citroen的AMI電動迷你車不僅的骰可愛，玩味指數亦高，在歐洲頗受年輕人歡迎。除了城市車造型，廠方最近發表了一款靈感來自滑浪的運動風AMI Buggy Vision概念車，不僅換上黃色玻璃頭燈，車頂還加裝白色LED長燈條及隨時可捲起的防水布篷，配上深紋越野輪胎，更於取代傳統車門的護欄架上設置滑浪板掛架。車廂內的兩座椅則採用自家Advanced Comfort軟墊，以提升乘坐舒適度。

此外，法國設計工作室Klissarov Design亦以AMI Buggy為靈感，為同屬Stellantis汽車集團的JEEP創作出Dune。這輛概念Buggy除了換上標誌性面罩、越野頭尾泵把和外露防滾架等，還將捲摺軟帆布頂篷變成推拉式膠捲頂簾，以及為側欄配上獨特印花穿孔織布。尾部設計更是靈活多變，既可簡單配上後備胎連儲物側箱，甚或變成附設喇叭的DJ台，滿足不同出行需要。

Microlino Off-road野外探險 說到以迷你電動車改裝而成的越野Buggy，還有Microlino Off-road。此概念車來自Dejan Hristov及Vladimir Matijasevic兩位設計師對Microlino 2.0的一些有趣構想，包括為車身加裝外部防滾架連車頂行李架、加寬輪拱配大型擋泥板、改配越野懸掛及輪胎等，以提升其越野性能。同時為了讓迷你車身攜帶更多隨行物件，不僅在車頂設置行李架，更在車尾設有多用途置物架，同時在車身兩側額外加設外掛行李箱。

ROV Concept新「氫」引擎驅動 氫能被視為比純電動更具可持續性的再生能源，不少車廠早已積極開發。像近年致力發展氫引擎的豐田集團，不僅將技術投放於賽車上，亦將之搭載於旗下豪華汽車品牌Lexus的ROV Concept概念越野Buggy上。它配備既輕且堅固的防滾架、外露式長行程懸掛、厚實越野輪胎、車頂遠光燈及易裝拆式前擋風玻璃。作為動力核心的1.0L氫引擎安裝在頭冚下，而氫燃料缸則被藏於一體式後懸掛泥檔連尾冚下，帶來可持續未來的出行可能。

撰文：林登麗

車尾的設計靈感來自Pick-up，只是於概念車身上變成小型貨斗。 前座椅180度轉向後方，便可與後排面對面交流。 經法國設計工作室創意大改造，側欄配上Dune印花穿孔織布。 除了車頂行李架及車尾多用途置物架，車身兩側額外加設外掛行李箱。 以可持續物料和嶄新3D打印技術打造，擁有高車身離地距和不設車門設計。 作為一輛靈感來自滑浪的概念Buggy，在護欄上特設滑浪板掛架。 尾部設計靈活多變，既可簡單配上後備胎連儲物側箱，亦可變成附設喇叭的DJ台。 ROV Concept屬一款搭載氫引擎的新「氫」概念越野Buggy。 可轉動的運動前座椅，加入賽車安全帶設計。 為凸顯主題，滑浪板上融入波浪形態設計的「Like No One」字樣。 Microlino Off-road配備外部防滾架、四圓射燈及前置絞盤，另採用加寬輪拱、越野懸掛及輪胎。