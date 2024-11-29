副刊

身「深」減壓　爆笑運動打卡

90。魔鬼滑梯：近乎90度垂直的滑梯，拉動玩家慢慢上升到頂點時，鬆手滑下超刺激。 90。魔鬼滑梯：近乎90度垂直的滑梯，拉動玩家慢慢上升到頂點時，鬆手滑下超刺激。
90。魔鬼滑梯：近乎90度垂直的滑梯，拉動玩家慢慢上升到頂點時，鬆手滑下超刺激。
香港人生活壓力大，很多人會透過購物、美食、運動等不同方法減壓。其實北上深圳一樣可療愈身心，除了有大型運動中心釋放大家的安多酚，又有顛倒博物館讓各位盡情笑餐飽，最後去埋Spa館及特色餐廳打卡，今個周末不妨來趟減壓之旅。
福田區：挑戰膽量 奇趣黏貼牆
運動能刺激大腦釋放俗稱「快樂賀爾蒙」的安多酚，對改善抑鬱、焦慮等大有幫助。XONE體適能運動中心位於福田區市花路9號，乘地鐵3號綫至福保站B出口，再步行約410米即達。中心佔地3,500平方米，主打一系列高強度消耗運動如彈床、攀岩等，讓大家盡情跳盡情叫，將壓力統統掃走。來到必玩近90度垂直、6米高的「魔鬼滑梯」，從差不多兩三層樓高滑下，睇到都腳軟。玩時需手持握把緩緩向上升，到達高處時便可鬆手滑下，考驗各位膽量。值得留意是玩前有專業教練講解安全守則，記得滑下時雙手抱於胸前呀！
另一受歡迎的運動設施是「節節高升」，由多條綠色水管組成，恍如梅花樁般高低不一，最高有近9米。玩時要手腳並用爬至每一支柱頂，每跨一步都腳震震，絕對是平衡力及膽量的考驗。此外，場內的攀石牆造型多不勝數，包括球形、梯形、柱形等，滿足不同程度人士。想搞笑一點可玩「魔術黏貼牆」，穿上滿布魔術貼的衣服，衝到牆上便能牢牢黏住，再做出各式奇怪姿勢，保證捧腹大笑。提提大家中心範圍必須穿着防滑襪，可自帶或現場購買，同時建議穿鬆身長褲，避免走光及撞瘀。
龍崗區：顛倒布置 反地心吸力
減壓的最佳方法莫過於笑餐飽，來到顛倒博物館定能讓各位開懷。此館位於龍崗區甘杭客家小鎮，距離甘坑站C出口約1.3公里。顧名思義它以「反地心吸力」為賣點，13個主題場景內的大小布置全部上下倒轉，包括浴室、臥室、學校、樓梯、高空大廈、旋轉餐廳等，走入其中地板變成天花，輕鬆實現飛檐走壁。而且每個場景均有拍照指引，照住做動作便能拍出像真的失重倒轉畫面，現場工作人員亦會教路，定能拍出爆笑靚相。而且現場另有掟鏢、遊戲機、籃球機、手指足球等，一票實現多個減壓方式！
羅湖區：頌鉢紓緩 Spa按摩會所
密Spa被譽為羅湖區按摩會所的天花板，從地鐵7號綫洪湖站D出口出閘，再步行290米可達。店舖面積共3,000平方米，樓高3層主打古法泰式按摩服務，所有按摩套餐隨附5分鐘頌鉢聲療，帶來靈魂深處的紓壓。同時設有精油房，由調配師親手調製多款進口純植物精油，各位可按需要挑選合適的功效與香味。現場還有觀影休閒區、榻榻米壁爐區及餐吧水果區，水果雪糕任食，並提供早午晚及消夜自助餐選擇。套票有60分鐘、90分鐘或24小時等，過夜的話入住「蟲洞」小型房間不另收費。
同場加映：人氣素食 歎啡放鬆
素食能減輕人的戾氣，讓人感到放鬆。位於萬象天地商場的慶春樸門是人氣素食餐廳，店內清幽高雅，以有機素食作招徠。招牌菜黑松露炒飯曾入選深圳炒飯榜第一名，飯粒嚼勁十足且香氣撲鼻。而桂花粉糯芋頭入口軟糯，齒頰留有桂花餘香。必食的還有松茸湯包，即點即製湯汁飽滿，鮮味更勝傳統小籠包。想輕鬆一點歎咖啡的話，不妨到心境SeeInn療愈身心，這間由香港靈性療愈師開設的咖啡店，提供泰茶拿鐵、美式咖啡等飲品，仲提供頌缽音療、塔羅諮詢、PSS潛意識清理等服務。
撰文：陳志滔
場內有不少滑梯和波波池，讓大家隨意打卡。（小紅書@美美的靜靜）場內有不少滑梯和波波池，讓大家隨意打卡。（小紅書@美美的靜靜）
場內有不少滑梯和波波池，讓大家隨意打卡。（小紅書@美美的靜靜）
水管梅花樁：水管造型的梅花樁，玩家要由低至高往上爬，考驗膽量與平衡力。水管梅花樁：水管造型的梅花樁，玩家要由低至高往上爬，考驗膽量與平衡力。
水管梅花樁：水管造型的梅花樁，玩家要由低至高往上爬，考驗膽量與平衡力。
其實所有家具和布置都倒轉安裝，玩家只需走進去擺甫士，便能拍出有趣相片。其實所有家具和布置都倒轉安裝，玩家只需走進去擺甫士，便能拍出有趣相片。
其實所有家具和布置都倒轉安裝，玩家只需走進去擺甫士，便能拍出有趣相片。
一邊推油一邊享受頌缽帶來的身心平靜。一邊推油一邊享受頌缽帶來的身心平靜。
一邊推油一邊享受頌缽帶來的身心平靜。
所有精油均按各位需要而調配，功效各有不同。所有精油均按各位需要而調配，功效各有不同。
所有精油均按各位需要而調配，功效各有不同。
提供音療、卡牌等多種身心療愈服務。提供音療、卡牌等多種身心療愈服務。
提供音療、卡牌等多種身心療愈服務。
８米階梯：巨型積木層層疊成8米高，玩家要配上安全帶拾級而上。８米階梯：巨型積木層層疊成8米高，玩家要配上安全帶拾級而上。
８米階梯：巨型積木層層疊成8米高，玩家要配上安全帶拾級而上。
除了大型彈床外，還有不少障礙關卡供各位挑戰。除了大型彈床外，還有不少障礙關卡供各位挑戰。
除了大型彈床外，還有不少障礙關卡供各位挑戰。
入口處有顛倒博物館的招牌，各位可雙手抱住來打卡。入口處有顛倒博物館的招牌，各位可雙手抱住來打卡。
入口處有顛倒博物館的招牌，各位可雙手抱住來打卡。
有別於傳統按摩店，加入紓緩的音樂及柔和的燈光。有別於傳統按摩店，加入紓緩的音樂及柔和的燈光。
有別於傳統按摩店，加入紓緩的音樂及柔和的燈光。
餐廳以中式庭院裝潢，高雅幽靜且私隱度高。餐廳以中式庭院裝潢，高雅幽靜且私隱度高。
餐廳以中式庭院裝潢，高雅幽靜且私隱度高。
招牌泰茶拿鐵，鮮奶與泰式紅茶混合後香而不膩。招牌泰茶拿鐵，鮮奶與泰式紅茶混合後香而不膩。
招牌泰茶拿鐵，鮮奶與泰式紅茶混合後香而不膩。
搞笑黏牆：穿上魔術貼衣服後猶如小蜜蜂，造型有趣必定要留影。搞笑黏牆：穿上魔術貼衣服後猶如小蜜蜂，造型有趣必定要留影。
搞笑黏牆：穿上魔術貼衣服後猶如小蜜蜂，造型有趣必定要留影。
全部場景上下顛倒，倒轉相片便有爆笑效果。（小紅書@44沒有吃很多）全部場景上下顛倒，倒轉相片便有爆笑效果。（小紅書@44沒有吃很多）
全部場景上下顛倒，倒轉相片便有爆笑效果。（小紅書@44沒有吃很多）
備有13個主題場景，可擺出不同動作和表情。備有13個主題場景，可擺出不同動作和表情。
備有13個主題場景，可擺出不同動作和表情。
觀影休閒區設有大屏幕投影，電影選擇豐富。觀影休閒區設有大屏幕投影，電影選擇豐富。
觀影休閒區設有大屏幕投影，電影選擇豐富。
一片片黑松露落在熱騰騰的炒飯上，香氣撲鼻。一片片黑松露落在熱騰騰的炒飯上，香氣撲鼻。
一片片黑松露落在熱騰騰的炒飯上，香氣撲鼻。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc