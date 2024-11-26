夢幻階梯屋 看盡好風光

稱得上「世外桃源」，總是位於地勢險要、人迹罕至的地方，很多時都沒有足夠平地建屋，開發大型度假村更是天方夜譚，但有想法的建築設計師往往愛向高難度挑戰，像今次介紹的概念建築，以層層疊疊的階梯式布局，突破土地上的限制，還成就了居高臨下的優勢，讓住客可從最佳角度看盡好風光。

Tropical Paradise@馬爾代夫 計劃以馬爾代夫為據點的豪華度假村「Tropical Paradise」，出自設計師Fateme Aghaei之手。從預想圖所見，它坐落於翠綠山巒之間，由多組圓形、半月形、波浪形結構合成，曲線美盡現，並依據山坡地勢，由下而上，一層一層的排列，猶如一道通往山頂的階梯，既解決了沒有平地的問題，還確保每個單位均坐擁極佳的觀景視野。當夜幕降臨，點點暖光從度假屋內透出，跟周邊環境相互映襯，真的像世外桃源！

作為度假村，每個單位均有足夠配套設施，由大廳、露台、廚房、睡房、浴室、戶外休息區到無邊泳池，應有盡有。

至於室內設計引入日式侘寂（Wabi-Sabi）風，以低亮度的Earth Tone為主調，牆身和地面均鋪設大理石，配襯由天然石材、木材製成的家具，在暖色燈光下，營造出高雅舒適的氛圍。另外，受惠於樓底高的優勢，又有落地玻璃窗引入自然光，室內空間顯得極之寬敞，配以螺旋式水晶吊燈，奢華氣派盡現。

同場加映 Rifugio di Serenità@意大利

出自設計師Masoumeh Aghazadeh與Sahar Moaf的概念建築「Rifugio di Serenità」，預計坐落於意大利多洛米蒂山脈（The Dolomites）的懸崖峭壁上。根據預想圖，這幢豪宅披上雪白的外衣，在自然景觀和人工瀑布的襯托下，予人超然物外的感覺。建築物的輪廓為流線設計，貌似海螺殼的自然形態，不同樓層的排列形式猶如階梯，層次分明，令觀景視野不會被遮擋。

室內布置以奶油白為主調，配合開放式布局與落地玻璃窗，顯得明亮開揚，與此同時，又延續建築物外觀的弧形風格，無論牆壁、天花到家具均用上大量流線設計，可謂極具美感。

Rash Tree Houses@中國

由伊朗設計師Azra Mizban構思的「Rash Tree Houses」，預計建於中國山區，其理念是引領大家從參天巨木的高度俯瞰世界。從預想圖所見，建築物被茂密的樹林包圍，採用木材、竹子等天然物料建造，其結構是由下而上，一層一層的向高空發展，高度跟周邊的巨樹相若，每個單位之間有步道連接。另外，樹屋的形態獨特，有的像鳥巢，有的像巨大菇菌的傘蓋，加上屋頂被綠植覆蓋，彷彿與自然環境和諧共生。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

大廳的樓底極高，配以螺旋式水晶吊燈，極具氣派。 整個度假村由多組圓形、半月形、波浪形結構合成。 開放式布局與落地玻璃窗，令室內空間顯得明亮開揚。 部分建築貌似菇菌的傘蓋。 每個單位均附設戶外露台與無邊泳池。 「Rifugio di Serenità」的流線輪廓，貌似海螺殼的自然形態。（ig@bafarin_design） 除了依附在懸崖峭壁上，還有人工瀑布作襯托。 建築物以木材、竹子等天然物料建造。 以落地玻璃窗代替石屎牆，令室內空間顯得格外開揚。 從牆身、天花到家具均大量採用流線設計。 「Rash Tree Houses」被茂密的樹林包圍，猶如自然界的一部分。（ig@architectt_a.m） 屋頂被綠植覆蓋，看起來跟周邊環境打成一片。