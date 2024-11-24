趕絕毛躁開叉 冬季有妙「髮」

隨着冬季來臨，氣溫驟降和濕度變化不僅影響皮膚，也會令頭髮出現問題。乾燥的空氣和靜電使頭髮變得毛躁容易折斷，頭皮亦比平常多。因此轉季不止要護膚也要護髮，不妨從以下幾方面着手啦！

注意洗頭溫度及次數 冬天常見的頭髮問題主要分為兩方面，一是頭皮敏感，初期徵狀包括頭皮痕癢、異常出油、有較大塊皮屑掉落等。二是髮質變差，徵狀包括髮絲乾旱、失去光澤、開叉折斷甚至脫落。無論出現哪種頭髮問題，不妨先由洗頭方法入手，首先要注意水溫，因過熱的水會刺激頭皮，破壞保護層並令頭皮水分快速流失，建議水溫在攝氏35至38度左右，才能保持頭皮及頭髮的水油平衡。洗頭時不妨以指腹輕輕按摩頭皮，從前額經頭頂到後腦，每次按5到10分鐘，可以增加血液循環。另要注意洗頭的次數，寒冷天氣下頭皮較少出油，正常髮質可以1至2天洗一次，乾性髮質2至3天洗一次，至於油性髮質可每天洗頭。

日本流行「反向洗髮」 如果你在冬天已加強護髮，但頭髮還是開叉或毛躁，不妨試試日本近年流行的「反向洗髮」。一般人習慣洗完頭才用護髮油滋潤髮絲，「反向洗髮」則不同，梳順頭髮後不用急着洗頭，先在乾髮狀態下將護髮油揉搓，塗在頭髮中段至髮尾處5~8分鐘，之後才洗髮，最後擦乾頭髮並於髮尾塗抹免沖洗護髮油，以風筒吹至髮絲八成乾便可。此法的好處是雙重護髮，對於髮質受損人士特別有幫助。如果使用鬈髮棒或直髮夾，最好於造型前使用頭髮抗熱噴霧，亦可選用礦物陶瓷發熱板的造型夾，以減少對頭髮的損傷。

多吃堅果均衡飲食 頭髮健康出現問題不僅影響個人形象，亦反映身體營養狀況，因此保持均衡飲食非常重要。黑芝麻含油酸、棕櫚酸、維他命E、葉酸、蛋白質、鈣等多種營養，能有效潤澤肌膚及滋養頭髮；枸杞子對補腎和造血促進循環方面有良好作用，有助防脫生髮；黑豆含豐富蛋白質，促進頭髮生長，也有鐵、鋅元素和維他命H，令頭髮不易折斷；核桃、腰果、杏仁等堅果內有豐富的鋅，缺乏鋅會使頭髮易開叉及脫落。水果方面可多吃奇異果，內含胡蘿蔔素、維他命C、精氨酸等，能抗氧化和抗自由基，還有大量α-亞麻酸幫助秀髮維持水分，全面改善頭髮狀態。

食療推介 首烏雞蛋糖水

材料：制首烏5錢、枸杞子5錢、蓮子1両、雞蛋1隻、冰糖適量

做法：蓮子先浸泡1小時，連同其他材料及適量清水，以中火煮約1小時。撈出雞蛋去殼後，與冰糖一起加入湯中再煮15分鐘。

功效：補肝腎，益精血，健脾胃，有助改善頭髮乾枯、毛躁、脫落等問題。

杞菊荷葉茶

材料：枸杞子15~20粒、胎菊10朵、荷葉1錢

做法：滾水沖泡，焗5分鐘即可飲用。

功效：枸杞子滋補肝腎，菊花疏散風熱，荷葉升發清陽，三藥合用，有助改善頭皮痕癢。

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

寒冷天氣頭皮較少出油，乾性髮質可2至3天洗一次頭，洗得太密會破壞保護頭皮的皮脂膜。 黑芝麻富含油酸、棕櫚酸等；而核桃含不飽和脂肪酸、維他命E和鋅，能滋養頭髮並減少開叉。 首烏雞蛋糖水 日本美容界流行「反向洗髮」，即是在乾髮狀態下先用護髮油潤髮再洗頭。 黑豆含豐富蛋白質，也有鐵、鋅元素和維他命H等，令頭髮不易折斷。 杞菊荷葉茶 以指腹輕輕按摩頭皮，每次按5到10分鐘，可以增加血液循環並改善毛躁。 奇異果中的α-亞麻酸能幫助秀髮維持水分，防止頭髮乾燥。