概念露營車 Glamping伴「旅」

PV5 WKNDR是一款以PV5概念Van為基礎而開發的全新客製化概念露營車。

天氣漸轉清涼，又是露營好時機。想輕鬆Glamping有甚麼好得過和露營車結伴出遊，將裝備和用品全都放在車上。近年日韓汽車品牌看準這市場，乘着電動車平台擁有較傳統汽車更長軸距及更大車廂空間的優勢，先後發表以中小型純電概念Van改裝而成的概念露營車。若能概念成真，相信大有捧場客。

PV5 WKNDR越野改裝變形 KIA美國設計中心以旗下PV5概念Van為基礎，開發出一款名為PV5 WKNDR的全新客製化概念露營車。不僅將底盤升高，透過增加離地距來獲得更佳的越野路面通過性，更配上大尺寸越野輪胎和強力車頂遠光燈。尾門亦在左右打開基礎上進行改造，將上部變成上揭玻璃門設計，並於門外掛設多功能收納袋及收納箱。另於車頂加裝附設太陽能板的上揭式營帳，同時在車上裝配獨特的水力渦輪發電機，善用大自然的潔淨能源來為車載電池充電，以自給自足方式來滿足露營期間的各種用電所需，例如可為隨車配備的電動空氣壓縮機供電，替輪胎及床墊充氣等。車廂更採用具高度靈活和適應性的模組化內飾設計，以最大限度地提升空間感和功能性，包括定製各式「即插即用」裝備來快速設置營地，更可定製從車側滑動打開的「Gear Head」模組式食物架，以便於戶外起爐煮食。

INSIDEOUT四座移動出行 傳統露營車大多是「包到冚」的移動載具，車內車外壁壘分明。無可否認，引入愈多透明物料，愈能令這條「界線」變得模糊。一位韓國設計師大膽地構想出Citroen四座未來移動出行載具INSIDEOUT，近九成以上車身包括車頂、車門以至車廂前部均是透明設計，帶來前所未有的通透感和開揚感。最特別是設有Picnic模式，整個車廂可降至近乎貼地，配合可上揭打開的Gullwing玻璃車門和一對可完全躺平的前座椅，讓各位完全貼近大自然，連行出車外鋪野餐墊都慳番。車上另設Private模式，在車門關上狀態下，將整個車廂連車頂自動向兩邊拉開，形成一個天井式上空、左右兩邊隔開的布局，提供更多露營觀星空間。

KAYOIBAKO實用私人空間 日系龍頭車廠Toyota早前與日本知名設計品牌D & Department合作，公開展出一款將多功能概念小車KAYOIBAKO變成的骰實用的露營車。其車身長闊高僅3,990×1,790×1,855mm，不過軸距卻有2,800mm之長，加上以單座椅為基本設定（可視乎需要加設座椅），由椅背後方起計，車廂的內長為2,141mm，至於不設座位的一邊更長達3,127mm；而內闊及內高分別為1,485mm和1,437mm。KAYOIBAKO最大特色是車身及車廂可針對不同用途進行客製化，像D & Department不僅替其車身配上大型車頂行李架、外掛於車側的儲水箱及車尾爬梯，更為車廂特別設計了一些可插入內壁的柔和氣氛燈、層架及掛鈎等，並為它配上可掛於車尾的營燈；同時於上半空間架設厚墊睡床及寢具，變成簡約舒適的專屬睡眠區，將車廂變成個性化的私人出遊空間。

撰文：林登麗

揭起車頂太陽能板，即可打開車頂營帳。而車側更加設可滑動打開的「Gear Head」模組。 靈活的模組化內飾配合各式「即插即用」裝備，有助最大限度地提升露營車的實用性。 Private模式時車門會關上，整個車廂連車頂自動向兩邊拉開，形成一個天井式布局。 僅設駕駛席的車廂配備兩塊屏幕，其中一塊橫跨A柱兩邊。 配備車頂太陽能板及水力渦輪發電機，將大自然潔淨能源轉化為電源。 INSIDEOUT四座未來移動出行載具的車頂、車門以至車廂前部均採用透明設計。 經D & Department設計改造，將KAYOIBAKO變成一款的骰又實用的迷你露營車。 將車廂空間劃分上半及下半，其中上半是舒適簡約的專屬睡眠區。 駕駛艙布局多變，軚環可向上翻，騰出更多空間，旁邊副駕席則可設置成反向而坐。 Picnic模式時車廂降至近乎貼地，而一對前座椅完全躺平，同時Gullwing玻璃車門上揭打開。 跟傳統小型貨車一樣配備電趟門，不同的是它採用不設B柱設計。 內壁特設可靈活裝拆的層架、掛鈎及氣氛燈。