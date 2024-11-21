遊冰島睇極光Chill歎饗宴

在太陽風暴引發的強烈磁暴加持下，今年極光特別絢爛壯麗。而高緯度地區是欣賞極光熱門地，首推是冰島。無他，冰島是全球唯一、全國國境都位處極光圈內的國家，即使在首都雷克雅未克（Reykjavík）只要坐1小時車或是乘船出海置身極少光害環境，便可看到極光。比起其他如芬蘭拉普蘭、挪威特羅姆瑟和加拿大耶洛奈夫要長途跋涉深入北蕪的熱門地，輕鬆方便及容易得多。難得飛到冰島，觀賞極光之餘，當然也要一嘗當地好滋味。

星級店中店 冰島首都雷克雅未克共有7家米芝蓮推介餐廳，喜歡吃現代料理的話，那便不可錯過藏身在Laugavegur大街上Amma Don酒吧後面的一星米芝蓮餐廳ÓX。進入餐廳的「大門」設在酒吧內，打開門看到開放式廚房及17個座位的U形大餐桌，代表你搵啱門了！設計最大特色是讓食客可近距離見證每一道菜的誕生及與主廚Thrainn Freyr Vigfusson交流美食心得。

餐廳每星期只營業4晚，逢周三至周六，其中周六還會加開午餐時段。入饌的時令食材以冰島海產及農產為主，每一道菜皆傳遞着向大自然致敬訊息。例如他採用來自冰島西峽灣的人手潛採扇貝，放上發酵歐防風（又名歐洲蘿蔔）及冰島種植的芥末根，配搭以芥末葉子製成的醬汁，並以芥末花作裝飾。冰島海產豐富，又名冰島龍蝦的海螯蝦是其一，大廚將蝦肉輕炙，巧妙地配上當地海帶及焦化牛油烹調的醬汁，鮮味和風味即時倍升。他更以當地肉眼最嫩的上蓋肉「肉眼蓋」，烤製出一道充滿風味兼同時展現冰島北部原始環境的終極美食。甜品亦特選在冰島生長、擁有紅色長莖的大黃（Rhubarb）炮製，為充滿冰島風情的盛宴劃上完美句號。

古食譜餐膳 Matur og Drykkur是一間米芝蓮推介餐廳，開設在Grandi舊港區一幢1924年建成、前身為舊鹹魚廠的Saga Museum歷史博物館建築內。餐廳取名自一本已出版77年的冰島經典烹飪書，只在每個星期四至日晚餐時段營業，主打供應啟發自這本古老食譜、具創意和現代風味的變奏傳統特色菜。

餐廳現由主廚Helga Sigurðardóttir主理，以時令食材炮製的6道菜嘗味菜單，用以入饌的食材皆是來自當地農民及漁民，而香草和海藻等則是野生採摘得來。必試推介的冰島馬肉他他，配搭發酵歐白芷籽、發酵芥末忌廉、醃菜及薄烤餅，為軟嫩馬肉添上微辛中又帶點酸甜的爽脆口感。馴鹿炸肉餅配上淡綠色的松葉醬和鮮紅色的果子，外層酥脆，內層鹿肉軟腍，開胃不油膩。自家醃製三文魚配醃製紅菜頭片、酸忌廉和薑汁爆珠，無論質感和味道比煙三文魚更多層次。以濃稠的洋葱多蜜醬汁配搭幼滑薯蓉，面層灑上因味道如松露而被稱為「海松露」的紅海藻乾碎，其獨特而濃郁的香氣即時令菜式變得不平凡。

新派創意饌 至於位於雷克雅未克唯一獲得米芝蓮一星兼綠星餐廳DILL，同是開設在熱鬧的Laugavegur購物街，跟ÓX更是幾步之遙。餐廳以北歐常見香草食材蒔蘿（Dill）命名，隱藏在一幢4層高建築的1樓，由主廚Gunnar Karl Gíslasson於2009年創立和主理，專門提供創意新派北歐美食。例如他以冰島西部Ísafjörður小漁村傳統魚乾刨製的魚鬆，配搭以香草油醃製的青蘋果，顛覆了沉悶的魚乾和牛油傳統配搭。他又以經鹽焗及牛油烤製的洋葱，配醃製山桑子（又稱歐洲藍莓）果漿、焦糖酸忌廉、魚子醬和牛至，透過這巧妙的組合將平凡不過的洋葱，變成一道不平凡的菜式。配上醃紅蘿蔔的焦糖洋葱蛋糕，除了放入忌廉芝士，還採用僅在冰島北部偏遠地區生長的杜松莓（Juniper Berries），酸味和甜味完美平衡。用冰碗來盛載的煙熏雪糕，放上蒔蘿、馴鹿苔（Reindeer Moss）和海鹽，為清新的雪糕添上獨特的氣息。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

以又稱冰島龍蝦的海螯蝦肉輕炙，配以當地海帶及焦化牛油烹調的醬汁，將鮮味提升。 烤鱈魚配冰島著名Feykir羊奶芝士及羽衣甘藍調製的醬汁，提升了魚肉的鮮味。 馴鹿炸肉餅配淡綠色的松葉醬和鮮紅色的果子，外層酥脆，內層鹿肉軟腍，開胃不油膩。 脆炸冰島昆布配冰島特產烈酒Brennivín煮成的佐醬，風味一絕。 冰島傳統魚乾刨成魚鬆配搭醃製的青蘋果，散發出一種大膽創新讓人一試便愛上的新風味。 餐廳隱藏在一幢4層高建築的1樓，並以北歐輕工業風裝潢。 這是一道冰島扇貝和冰島芥末的美味大合奏以芥末葉子煮醬及以芥末花作裝飾。 餐廳採用開放式廚房配U形大餐桌設計，讓食客見證每一道菜的誕生。 以醃製紅菜頭片、酸忌廉和薑汁爆珠來配搭自家醃製三文魚，層次豐富。 餐廳名字源自一本已出版77年的冰島經典烹飪書。 焦糖洋葱蛋糕加上醃紅蘿蔔，並放入忌廉芝士和僅在冰島北部偏遠地區生長的杜松莓，甜中帶酸，味道清新。 主廚Gunnar Karl Gíslasson 甜品採用擁有紅色長莖的冰島大黃炮製，味道酸甜清新。 主廚Thrainn Freyr Vigfusson 羊肉配發酵芥末醬，佐以切條無菁甘藍、冰島薯蓉及以覆盆子醋烤製的脆餅，肉嫩不羶。 主廚Helga Sigurðardóttir 洋葱經鹽焗及牛油烤製，配醃製山桑子果漿、焦糖酸忌廉、魚子醬和牛至，味道豐富。