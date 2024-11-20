高瞻遠矚 豪住日本頂層酒店

Tenjin Corner Terrace Suite設有無敵大露台，可飽覽博多灣和城市景觀。

近年酒店於大樓高層開業成為一大潮流，憑藉高度優勢，令所有住客均可坐擁從高空俯瞰的壯麗景觀。日本福岡市天神區域早前進行大規模再開發計劃，當中包括興建了一幢樓高19層（地庫4層）的綜合大樓，其最頂兩層便被豪華酒店所佔據，除了41間客房幾乎均設有賞景露台外，還有將博多灣盡收眼底的Rooftop Bar，保證眼界大開！另外，東京及大阪亦各有特色頂層酒店，想住得高人一等的旅客要留意！

福岡：全新興建 賞博多灣 福岡市自2019年起啟動名為天神Big Bang街區改造計劃，將原本的福岡大樓、天神Core大樓和天神第一名店大樓三合為一，重新打造成綜合大樓ONE FUKUOKA BLDG.並於明年4月開幕，當中焦點落在18至19樓、僅設有41間客房的ONE FUKUOKA HOTEL。酒店內部設計由知名建築師中村拓志負責，以高品質的生活風格作定位，共有8款房型，面積由35平方米起跳，想住得招積的話必揀62平方米的Tenjin Corner Terrace Suite，於角落位兩邊牆身裝有大塊落地玻璃，將天神地區的景色一覽無遺。另外面積達64平方米的頂層The One Fukuoka Suite附設廚房及餐桌，充滿家的親切感覺。其他設施方面，頂層設有俯瞰博多灣的The Roof 酒吧Cafe、使用九州食材的鐵板燒餐廳Wan Steak House等，還有帶露台的桑拿及大浴場、鬱鬱葱葱的庭院及圖書館Lounge等，設備相當齊全。住客也別錯過大樓地庫2樓至4樓共設有120間店舖的商場，包括有法國時裝品牌Maison Kitsuné、生活雜貨店中川政七商店及大型超市b!olala等，而5樓是雲集多間人氣食肆的食堂樓層，無論食及買都有驚喜！客房現可預訂，Tenjin Corner Terrace Suite房價每晚¥156,000 起（約HK$7,800）。

東京：離地200米 一流規格 近年新宿歌舞伎町最矚目建設，非樓高48層的綜合大樓東急歌舞伎町TOWER莫屬。大樓集展演空間、夾公仔店、餐廳、戲院及兩間酒店於一身，當中佔據39至47樓有奢華酒店BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel。酒店共有97間客房，面積由41平方米起跳，於45至47樓更有5間面積由113至277平方米不等的Penthouse頂級套房，均配有長達7米的寬大玻璃窗，住客可俯瞰離地200米的東京繁華景色，並選用著名建築師蘆澤啟治及Norm Architects設計的家具，散發溫馨舒適之感。當中最頂級是47樓的套房sora天，面積達277平方米，設有私人水療房，能在此享用尊貴的水療療程，每晚房價逾¥300萬（約HK$15萬），認真奢華！除了頂級住宿，設在45樓的法式餐廳Restaurant Bellustar也是亮點之一，以日本各地精選食材創作法式料理。於餐廳旁的Bar Bellustar可細嘗日本佳釀及來自世界各地的美酒，酒店頂樓還有提供各式身體及面部護理的水療中心SPA sunya。房價每晚¥89,500起（約HK$4,475）。

大阪：創意設計 樂趣無窮 追求好玩創意的話，則可考慮星野集團旗下坐落大阪市的RISONARE大阪。該酒店設在大阪灣格蘭王子大飯店內，分別有佔據23、24、26樓的客房樓層，與位於頂樓28樓的工房（Atelier）所組成，是一間「酒店中的酒店」。64間客房分為10種房型，其中3種為能激發創意的工房套房。房間以「玩出創意力」為理念，設有紅色為底色的圖案牆身，大家可使用專用蠟筆在牆壁或窗戶盡情塗鴉。另一款是最多供5人入住的工房豪華套房，除了亦可於牆上塗鴉外，還附設從天花板垂掛下來的繩網，能自由攀爬、翻滾。頂層的工房設計色彩繽紛，分為興趣、探索、表現三個區域，現場還有專業的工房老師，引導小朋友有創造性地去思考，挑戰空間、結構、視覺等各種主題。另一邊廂，同層有為大人設計了探索自然空間的Atelier Cafe，展示各種植物及昆蟲等約150件標本。住客可同時使用大阪灣格蘭王子大飯店內的多項設施。工房豪華套房房價每晚¥47,000起（約HK$2,350）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

酒店找來知名建築師中村拓志設計，以高品質的生活風格作定位，圖為酒店入口位置。 Wan Steak House採用九州出產的優質黑毛和牛和蔬菜等食材。 套房sora天是5間Penthouse之中最奢華的一間，內有私人水療房。 餐廳最新推出的聖誕餐單，保留傳統法式技術的同時，帶出日本各地冬季食材風味。 工房豪華套房除了可於牆上塗鴉外，還有從天花板垂掛下來的繩網供自由攀爬。 RISONARE大阪位於大阪灣格蘭王子大飯店的高層，是一間「酒店中的酒店」。 大浴場帶有大窗戶，讓你邊泡浴邊欣賞窗外景色。 全日餐廳The Kitchen供應早餐至晚餐，食物選擇十分豐富。 Junior Corner Suite King房型的浴室安裝了大玻璃，可邊浸浴邊賞景。 酒店設於東急歌舞伎町TOWER的39至47樓。 頂層設有日本最大的工房，不僅能俯瞰大阪灣美景，還可讓孩子盡情玩耍。 被植物包圍的庭院，住客能在城市中享受安靜的時光。 於明年4月開幕的ONE FUKUOKA BLDG.，集購物商場、餐廳以及酒店於一身。 Bar Bellustar以藍色燈光營造出神秘氣氛，可享用日本佳釀及來自世界各地的美酒。 工房套房的紅色底色圖案牆身，可使用專用蠟筆在牆壁或窗戶上盡情塗鴉。 新開的Atelier Cafe展示各種植物、礦物、貝類、魚類、昆蟲等約150件標本，並奉上咖啡及各式茶飲，餅乾等。