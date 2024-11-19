善用清風與陽光 出海暢遊新趨勢

長86.5米的「Zeitgeist」配備一系列凸顯「奢華」與「永續」兩大賣點的設計細節，其頂部的3支桅杆支撐3台風力渦輪機。（studio KMJ GmbH）

享受航海的浪漫，真的要建基於對生態環境的消耗嗎？隨着人類的覺醒，環保意識的抬頭，不少遊艇設計師都在努力探索，希望在「奢華」與「永續」之間取得平衡。致力減碳，擁抱潔淨能源，更成為新一代遊艇爭取用家支持的要素，像今次介紹的設計概念「Zeitgeist」，借來清風與陽光，勢成新一代綠色遊艇的標桿。

Zeitgeist 以渦輪機取代船帆 早前於摩納哥遊艇展首度曝光的概念遊艇「Zeitgeist」，出自瑞士設計師Kurt Merki Jr.的構思，旨在減少對環境的負面影響。從預想圖所見，長86.5米的「Zeitgeist」，像由多個梯形結構堆疊而成，船頭位置更破例由銳利的三角形變成正方形，並用作e-VTOL的停機坪，令人耳目一新。

遊艇的頂部，除了鋪設面積超過800平方米的太陽能電池板，還豎起3支桅杆，其長度比一般帆船的桅杆短小得多，作用並非用來懸掛風帆，而是支撐3台風力渦輪機，兩者共同組成一套混合動力系統，為遊艇提供充足、穩定的輔助能源，減少對化石燃料的依賴。另外，遊艇採用多種創新材料，像天然纖維複合物、純素仙人掌皮革、替代生物基地板等，進一步減少對生態環境的影響。

設施方面，「Zeitgeist」設有6間套房，其中主人套房連接80平方米私人露台，氣派十足；位於船尾的無邊際泳池，長達10米，是另一大亮點；還有下層甲板特設全自動垂直苗圃，可用作種植蔬菜和香草，為乘客提供新鮮食材。

同場加映 Albatross 減少40%碳足迹

以信天翁命名的雙體船遊艇「Albatross」，長125米，寬29米，乃德國船廠Lloyd Werft與設計工作室Stay Sea Design的聯乘之作，以環保為整項設計的核心理念，結合剛性翼帆、太陽能及海水發電技術，銳意減少40%碳足迹及能源消耗。

從預想圖所見，「Albatross」的鋼製船體採用銀色塗裝，綴以不規則圖案，並以橙色線條勾勒輪廓，相當亮眼。設於頂部的3支剛性翼帆，面積達1,000平方米，可產生約1,200kW的推進功率；加上遊艇安裝了面積達1,150平方米的太陽能電池板和5台垂直風力渦輪機，能充分利用可再生能源。

設施方面，除了客房外，「Albatross」配備健身房、水療中心、直升機停機坪、無邊泳池等休閒設施，可載14位貴賓及40多名船員。

Orient Express Silenseas 融入革命性技術

由營運豪華列車而聞名的Orient Express推出，造船廠Chantiers de l'Atlantique負責建造，預計於2026年交付的「Orient Express Silenseas」，長220米，寬25.2米，規模猶如海上列車，有望成為世上最大、最豪華的帆船遊艇！

「Orient Express Silenseas」的最大賣點在於採用了革命性技術概念「SolidSails」，3根100多公尺高的可傾斜桅杆上懸掛着3幅面積達1,500 米的剛性帆，在適當的天氣條件下，能發揮出100%的推進力。與此同時，它又搭載最先進的液化天然氣（LNG）發動機，日後可望以綠色氫氣驅動，減少碳排放，預計巡航速度為17節。

設施方面，總噸位高達22,300UMS的「Orient Express Silenseas」，內有一間面積為1,415平方米的總統套房、超過50間平均面積為70平方米的套房、兩個泳池、兩間餐廳，以及露天劇場、水療中心、地下酒吧等，可為乘客提供舒適的海上度假生活。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

鋪設於頂部的太陽能板，面積超過800平方米。 下層甲板的3面舷牆可隨時向外展開，擴大活動空間。 因船體較寬，停泊一般碼頭有難度，所以配備附屬艇接送乘客。 預計於2026年交付的「Orient Express Silenseas」，長220米，有望成為世上最大的帆船遊艇。（Orient Express Silenseas Martin Darzacq） 船首的停機坪可供e-VTOL使用。 位於船尾的無邊際泳池長達10米。 頂部鋪設太陽能電池板。 3塊剛性帆懸掛在3根逾100公尺高的可傾斜桅杆上，若天氣條件合適，可發揮100%推動力。 船上布置採用天然纖維複合物、生物基甲板等創新材料。 「Albatross」的頂部有3支剛性翼帆，可提供約1,200kW的推進功率。（Lloyd Werft Bremerhaven） 船上的休閒設施應有盡有。