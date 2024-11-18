美味「法」現 別樹一幟

雜錦海鮮塔

頂層是火炙吞拿魚，其他有法國生蠔、半隻麵包蟹、大蝦、螺和青口，配香醋汁、雞尾酒醬或檸檬汁，海鮮會按時令轉換。

法國人重視美食，材料講究、擺盤精細，讓法國菜一直是高級料理的代表。另一方面，當地人在工作過後，也喜歡和三五知己到小酒館（Bistro）品嘗地道家鄉風味，悠閒過日辰。近日有新開的法式Bistro為大家帶來傳統美食，也有米芝蓮星級法國餐廳推出全新菜單，無論想輕鬆吃又或品嘗高級法式餐點，都是不錯之選。

精選海鮮 法式小酒館Bistro最初源自巴黎平民餐館，為當地人提供家常菜式，配以美酒享用，氣氛親切熱鬧。太古新開的法式Bistro以巴黎酒館作靈感，深藍色主調配藍白間條紋梳化、藤製椅子和大理石桌子，再加上盆栽植物和餐廳正中央的楓木色高身酒櫃，流露寫意的法式度假風情。為配合一室環境氣氛，總廚Chef Ming特意打造一系列的傳統菜式，讓大家沉醉花都滋味之中。

想來點開胃菜慢慢傾，海鮮似乎是個不錯選擇。分量十足的雜錦海鮮塔，最頂層是火炙吞拿魚配以香醋油和柚子汁，酸爽鮮香。第二和三層按時令供應多款的海鮮，當天就有法國生蠔、爆膏麵包蟹和鮮甜大蝦等，配香檳或白酒都夾。選用澳洲海蝦製作旳雞尾酒蝦，蝦肉輕蘸雞尾酒醬，酸甜鮮味。富酒香的白酒煮青口依照傳統做法，爆香洋葱和蒜頭後，加入白酒及香料等烹調，白酒香氣有助提升青口的鮮甜，配薯條或法包，令人滿足。

經典牛饌 海鮮以外，肉類菜式選擇亦多。選用美國前腰脊肉製作的牛肉他他，配蛋黃和法包享用，油香十足。經典的牛扒配薯條選用澳洲穀飼牛肉眼，醬汁用黑、粉紅和青胡椒調配，層次豐富。來到秋冬，想吃點暖胃菜式，推介慢燉16小時的紅酒燉牛面頰肉，和薯蓉一起享用，入口即化。愛好甜品的你，不能錯過「反轉香梨批」，法國啤梨煎香再焗，脆口香甜，再配一杯咖啡或清茶，可說是法國人的最愛。

（查詢電話：2446 1598）

星級午宴 法國是全球最多米芝蓮星級餐廳的國家，本地亦有不少星級法菜之選。中環米芝蓮一星現代法國餐廳的菜單一向以蔬菜作重心，顧問主廚David Toutain和餐廳行政總廚Joris Rousseau主打季節性和本地食材入饌，近日餐廳推出全新的午市菜單，為大家帶來新鮮感。

饗宴以輕巧小點作頭盤打開序幕，紅葱果醬作基調的「藜麥‧甜薯‧紅葱」，配以肉桂調味的番薯蓉，香口清新。「馬德拉斯咖喱‧辣椒‧大蒜」是以Chef Joris祖母食譜製作的炸丸子，咬開是咖喱、辣椒、大蒜和韭菜等餡料，愈吃愈開胃。愛魚鮮的話，清新的「青瓜‧鰤魚‧阿薩姆檸檬」，醃製魚肉分別配煙熏及經調味的青瓜薄片，再加點花生奶、烤鹽花生和青瓜花等點綴，清香去膩。另一道「臭草‧鱸魚‧四季豆」，魚肉冬瓜慕絲配麵包、醃臭草和本地甜豆，香滑鮮味。

龍蝦三食 「南瓜‧龍蝦‧番紅花」分了3個部分，本地龍蝦經炭火燒烤，配南瓜蓉和橘子果醬，果香迷人。紅噹噹旳龍蝦小卷吸睛搶眼，配包裹龍蝦湯泡沫的自家製南瓜薯仔丸子，吃出三重口感。惹味的「牛肝菌‧乳鴿千層酥皮派‧小西蘭花」，本地乳鴿肉和鵝肝用酥皮包好烹調，淋上香濃乳鴿汁，和牛肝菌及胡椒醬享用，肉香四溢。精緻吸睛的無花果撻，果肉配峇里香草及番石榴忌廉，質感幼滑，果香即時昇華。

（查詢電話：2881 1848）

Bistro混搭風 傳統法式小酒館主要供應傳統餐點，Chef Ming指近年有很多亞洲廚師到法國工作，他們自立門戶打造現代法式酒館，菜式用上亞洲食材及元素，如會以咖喱蛋黃醬配嫩蝦紫蘇卷，又或將法式無花果撻配紅棗忌廉等。此外，年輕法國人接受度高，飲食風氣變得簡單輕盈，選用醋漬或柚子啫喱等配搭的海鮮刺身Ceviche，也變得流行起來。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

雞尾蝦

蝦肉唧點檸檬汁，蘸雞尾酒醬來吃，佐以香檳，幼滑氣泡令蝦肉鮮甜味更突出。 牛肉他他

手切牛肉加乾葱碎、酸豆和喼汁等拌勻，放上蛋黃，配法式薯條或法包享用。 臭草、鱸魚‧四季豆

鱸魚冬瓜慕絲蓋上烘烤麵包，放入醃臭草和本地甜豆，提升層次和風味。 牛肝菌‧乳鴿千層酥皮派‧小西蘭花

酥皮包好乳鴿肉和鵝肝烤焗，淋乳鴿汁和胡椒醬，配牛肝菌享用，肉味香濃。 蛋黃醬加入咖喱，味道更香。 酸豆醬汁醃新鮮帶子刺身

北海道帶子切片，淋上用酸豆、檸檬汁、香橙皮、橄欖油、紅尖椒和鹽調配的醬汁，微辛開胃。 總廚Chef Ming 南瓜‧龍蝦‧番紅花

炭烤龍蝦加乾柑橘和迷迭香，周邊是南瓜蓉和橘子果醬；用番紅花浸泡牛奶皮包裹龍蝦小卷和自家製南瓜仔丸子。 （左）行政總廚Joris Rousseau

（右）顧問主廚David Toutain 甜美的紅棗，可用來配法式甜點。 白酒煮青口

爆香料頭後，放入青口，加白酒、小紅葱頭、百里香和西芹炒製，酒香有助提高青口鮮甜味，可配法式薯條或法包品嘗。 餐廳中央有個大酒櫃，配藍白條紋梳化和大理石餐桌，優雅舒適。 香草‧無花果‧番石榴

撻皮上唧峇里香草忌廉和番石榴忌廉，放上黃金無花果肉和食用花，精緻甜美。 餐廳內裝以暖色調木材配水泥牆，周邊擺放了大廚醃製的食材。