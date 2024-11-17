過期化妝品 用盡唔好嘥

臨近年尾，各種折扣優惠接踵而至，面對琳琅滿目的筍價美妝新品，愛美的女性怎可能無動於衷？但貪新厭舊的結果是令家中堆滿過氣或過期的唇膏色號、防曬霜、卸妝水等。扔了可惜，用了又怕刺激肌膚，難道曾經梳妝台上的心頭好，如今只能成為棄之可惜的「雞肋」？其實網上流傳不少過期化妝品的另類用途，杜絕浪費又能物盡其用。

養護銀飾 潤滑鎖香 畢竟唇膏的流行色系、質地更迭迅速，自然容易因過時堆積起來。但這類產品含蠟和乳化劑，能幫氧化、發黑的銀飾重拾光澤，只需將唇膏塗在銀飾上再反覆擦拭即可。至於過期的無色潤唇膏用途同樣甚廣，既可將之塗在新鞋容易刮腳部位，令皮膚與鞋子間產生潤滑效果。另外可在噴香水部位先用潤唇膏塗抹一層，當中的油分能幫助鎖住香味、延長香氣持久度。冬季亦可將潤唇膏充當指緣油，塗在指尖、甲面後稍作按摩，能有效減少生倒刺、脫皮等情況。

酒精成分 清除污漬 隨着更多人轉用對皮膚更呵護的卸妝油及卸妝膏，不少人家中積存大量過期卸妝水。其實含酒精成分的卸妝水是除污好幫手，例如積聚油污的廚房牆身、抽油煙機、爐具、餐桌，或是沾滿手印的鏡子、手機屏幕等，只需以抹布或廚房紙巾蘸取過期卸妝水擦拭，便能輕鬆去除污漬。另外，卸妝水也能卸除化妝掃上的彩妝，只需將化妝掃放入盛有卸妝水的杯中不斷攪拌，再以清水沖淨晾乾即可。

防刮神器 撫平毛躁 放久了的指甲油會變得黏稠，在指甲上難以塗勻，但將之塗在衣服鈕扣、皮鞋扣和各種首飾的金屬表面，不但防止金屬氧化，還能防刮痕保持金屬飾物閃亮。也可隨個人喜好，利用有色指甲油改造飾品的顏色。另一用處是，若你想避免私隱外洩，不妨將指甲油塗在網購速遞單上，藉以遮蓋個人資訊。此外，過期睫毛膏可用來塑造立體眉形、撫平細髮毛躁，而螺旋頭的睫毛膏刷頭洗淨後可清潔瓷磚縫隙污垢，效果相當不俗！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網