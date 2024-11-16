F80限量799輛 1200匹公路王者

法拉利推出過不少標誌性的特別車型，新發表的F80絕對是又一代表作。由車載混合動力系統到底盤、車身及車廂設計，全是源自頂尖F1賽車技術，坐擁1,200CV超強馬力及2.15秒破百的加速實力，正式取代LaFerrari成為廠方旗下性能最強的公路王者。全球限量生產799輛，售價€360萬歐元起（未連稅折約3,000萬港元）。

2.15秒破百 強悍性能 配備e-4WD電子四驅的全新F80超跑，採用跟連續兩屆Le Mans 24小時耐力賽奪冠的Ferrari 499P賽車類似的800V混合動力系統，由編號F163CF的3.0L 120度夾角V6雙渦輪增壓引擎、前雙後單電馬達及2.3kWh高壓電池組成，綜效馬力達1,200CV。單是該V6引擎便坐擁900CV最大馬力，850Nm峰值扭力可於5,550rpm全數釋放，其最高轉速更高達9,000rpm。前軸兩個用作e-turbo電動輔助增壓的MGU-H熱能馬達，連接着V6兩個渦輪，讓引擎於中高轉保持高動力輸出，兼能避免低轉渦輪遲滯。而後置的一個則屬MGU-K動能電馬達，合共能額外提供300CV動力。搭配8前速F1雙離合器波箱，完成0~100km/h及0~200km/h加速分別只需2.15秒和5.75秒。制動方面，採用與Brembo共同研發的CCM-R Plus碳陶瓷煞車碟及前6後4活塞卡鉗，100~0km/h及200~0km/h的制動距離分別僅需28米和98米。

碳纖底盤 源自賽車 F80車身體積4,840×2,060×1,138mm，並擁有1,525kg的淨車重。其碳纖單體殼底盤及碳纖複合物車頂皆採用源自F1賽車的碳纖與Rohacell/Nomex夾層及雙管狀結構，至於前後副車架則是鋁製。全新車身架構更是以高溫高壓處理的預浸碳纖維複合物料製造，而可垂直向上打開至接近90度角的雙軸旋轉鉸鏈蝴蝶門，其下部是以特殊高性能碳纖物料製造。全車的空氣動力學設計亦是F1級數，包括附設主動式反向襟翼的三翼面前翼、特設於頭冚的S-Duct空氣動力學通道、車身兩側的NACA通道、平坦車身底部、可延伸至1,800mm的後擴散器，以及無論高度和攻角均可調整的主動式尾翼等，能於時速250km/h時產生高達1,050kg總下壓力（前460kg、後590kg）。加上車載整合FIVE法拉利集成車輛預估功能的SSC 9.0側滑角控制系統及主動式懸掛系統，確保實現空氣動力學平衡。

「1+」座艙 優化操控 賽車般的純粹駕駛體驗亦體現於其獨特的「1+」座艙設計，控制面板、儀錶板等全是以駕駛者為中心。座艙布局緊湊得來，同時亦確保乘坐空間和舒適性。一方面以副駕席稍後於駕駛席的座椅布局，同時透過座椅設計、用料及選色的編排，巧妙營造副駕席彷彿隱匿其中的視覺效果。此外，新設計的橢形賽車化軚環不僅尺碼略為縮小，上下兩邊更為扁平，左右設計亦經過優化，無論駕駛者有否佩戴手套握感俱佳。軚環上的功能鍵組還重新引入易於識別、操作更直接的實體按鈕；並為eManettino控制旋鈕融入首創的Boost Optimization動力強化功能，這特別為駕駛者選用性能（Performance）或排位賽（Qualify）而設計，能於賽段需要的時候自動提供額外動力輸出。大前提是，啟動此功能後需先在賽道跑一圈，讓系統預先識別彎道和直線賽段收集數據。

同場加映：INITIUM氫燃料電池概念SUV 韓系龍頭汽車品牌Hyundai最近發表了一款全新INITIUM氫燃料電池概念SUV，其量產版本更將於2025年上半年投產，車迷係咪好期待先？暫時廠方透露INITIUM概念車擁有150kW最大馬達輸出功率，即約201hp馬力，目標續航里程超過650km。內裝方面，廠方話留待本月洛杉磯車展和廣州車展才正式公開。

Hyundai的氫能技術早於1998年開始研發，至2013年推出旗下首款氫燃料電池車Tucson FCEV，並於2018年推出新型號NEXO以取代Tucson FCEV，可見廠方在氫燃料電池技術已發展成熟。如今全新INITIUM概念SUV的發表，加上一早便預告定量產計劃，可說是對品牌27年來在氫能技術發展的再一次肯定。

撰文：林登麗