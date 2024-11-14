降伏濕疹不用藥

濕疹（Eczema）是以痕癢、發紅、發炎、水腫、發乾或紅斑為表徵，可伴有結痂、剝落、起泡、開裂、出血或滲血。濕疹以往都是用類固醇激素霜或他克莫司霜（Tacrolimus）等免疫抑制劑治療，但是80% 治不好，而且還有免疫抑制副作用。

善維濕疹靈是美國納米醫藥公司發明的產品。濕疹靈對濕疹癢非常有效，因為濕疹靈抗擊濕疹作用機制不一樣，但是效果很好，增加皮膚抵抗力和免疫力，特強止痕、改善皮膚紅腫、減少分泌物滲出、消炎、增強抵禦力、康復皮膚乃至擺脫濕疹。

善維濕疹靈不含類固醇激素和他克莫司（Tacrolimus）等免疫抑制物。濕疹靈粉末不含藥物。

先用一個驅風油或善維軟膏塗在濕疹皮膚上，在癢處撒濕疹靈粉末，用手按摩一下癢處，等濕疹靈和濕疹皮膚接觸。濕疹靈慢慢止癢消腫，大部分人60分鐘止癢，15天完全消腫止癢。濕疹靈分大人小孩兩種。

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