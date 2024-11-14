鎖健血漿免疫丹 提供造血營養 提升血漿質量

血漿免疫丹

原價$2,298 優惠價$1,698 超特價$1,598

血管通（升級版）

原價$998 優惠價$598 超特價$538

氣血是維持人體生命活動最基本的物質。氣屬陽，是不斷運動着的、具有很強活力的精微物質；血屬陰，是氣的載體並給氣以充分的營養。正所謂「氣為血之帥，血為氣之母」，血的運行有賴於氣的推動，氣的存在依附於血的滋養。

中醫認為，氣為陽，血為陰，陰陽和諧，氣血健旺，經絡順暢，則百病不侵，即免疫力強大，血液裏含有氧氣和食物的精華，是人體賴以生存的物質。氣聚則生、氣壯則康、氣衰則弱、氣散則亡。

血漿免疫丹即時補氣和補血，促進血液的合成，促進蛋白質的代謝，促進細胞吸收養分，即時提升血漿的質量，即時增加血紅蛋白含量，即時提升血液含氧量，即時提升免疫力。

此外，鎖健血漿免疫丹+血管通（升級版）能集中加強補氣血，以溫性草本成分，恢復精力體力，同時強效疏通血管，速效疏通氣滯、血液不暢及速效氣血同補，速效恢復心肺、肝腎、脾胃的氣血供應，恢復臟腑功能，效果顯著。

於官網及全港29間專門店購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒。數量有限，送完即止。

產品熱線：2811 9900

網址：www.usalh.com

營業資訊