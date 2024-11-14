嚴控血糖 防隱形殺手

被稱為「隱形殺手」的糖尿病，是一種代謝失調的慢性疾病，大部分患者沒有明顯徵狀，卻有機會引起嚴重併發症！適逢今天是「世界糖尿病日」，不妨多了解這種致命疾病的成因，做好預防措施，以免成為下一位受害者。

二型患者多 糖尿病是因胰島素分泌不足或不能發揮應有功效所致。當胰島素出現問題，葡萄糖不能被正常轉化，便會積聚在血液中，形成血糖過高，當超出腎臟回收極限，多餘的葡萄糖就會經由尿液排出，形成糖尿。糖尿病可分為一型及二型，以本港情況為例，一型患者佔約2%，通常發病者較年輕且有家族病史，病因跟免疫系統出現問題有關，二型患者則佔超過95%，過往以中老年人為主，近年則有年輕化迹象，成因與遺傳、肥胖、不良飲食習慣、缺乏運動等因素有關。

病徵不明顯 患上糖尿病的人，初期不會有明顯病徵，需要驗血才可以發現，令很多患者疏於防範，但如果血糖長期嚴重過高，便會出現多尿或小便頻密、容易疲倦、經常口渴、體重下降等徵狀。不要輕視糖尿病對患者的影響，若血糖控制不當，免疫力會變差，血糖長期過高又會對血管造成損害，導致血管硬化、收窄，容易栓塞，而血管病變將會對心臟、腎臟、眼睛及神經系統造成破壞。除此之外，糖尿病可引致腎衰竭、下肢潰瘍、失明、心血管疾病等，更會引起酮酸中毒，有致命危險！

需調節飲食 糖尿病是不能根治的，但若血糖控制得宜，可減少出現併發症的機會。首先，患者必須遵從醫囑，定時定量服食藥物或打胰島素針。同一時間，患者要配合營養師的指示，調節飲食。至於一般人需要養成良好的飲食習慣，其中定時定量地飲食，可避免血糖大上大落。奉行「少食多餐」原則也有幫助，因為短時間大量進食，血糖必然升得更快！若想餐後的血糖升得更平穩，宜選擇低升糖指數食物（如糙米、麥包），其特點是含有高纖維，可延長身體吸收碳水化合物的時間，從而穩定血糖。

哪類人的患病風險高？

‧有家族病史者

‧45歲或以上

‧身體過重或有中央肥胖問題

‧運動量不足

‧吸煙人士

‧患有高血壓、高血脂、脂肪肝的人士

關於「世界糖尿病日」

據國際糖尿病聯盟發表的報告顯示，全球約有5.37億成年人（年齡介乎20至79歲）患上糖尿病，而本港患者就多達70萬人，估計到了2030年更會增至92萬人！有見及此，國際糖尿病聯合會與世界衞生組織把每年11月14日定為「世界糖尿病日」，希望喚起大眾關注。