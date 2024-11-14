京都漫天丹楓賞紅葉歎珍饈

長野紫光麝香火腿塞拉諾

「長野紫」是一種又大又甜的葡萄，可以連皮吃，黃綠色的是「陽光玫瑰」葡萄，甜味和香氣同樣吸引，塞拉諾火腿的鹹味使其味道更加突出，是套餐中的開胃小點。

每年11月是到京都觀賞紅葉的最佳時機，除了著名的寺廟，京都也有不少可以一邊享用美食，一邊欣賞紅葉的餐廳。可以揀選位於東山區的歷史建築中「The Sodoh Higashiyama Kyoto」，又或位於綾部的「料亭 ゆう月」，以「放鬆心情的隱居之地」為理念，供應精緻的會席料理；還有以經典湯豆腐料理吸引食客的「南禪寺 料庭 八千代」，紅葉點綴美景，為大家帶來難忘的秋日回憶。

秘境中的意菜 想吃西餐兼睇紅葉的話，位於京都東山區的The Sodoh Higashiyama Kyoto是不錯的選擇。這間意大利餐廳原是近代日本畫巨匠竹內棲鳳的宅邸，命名為「東山艸堂」，建於1929年。餐廳內部完美融合了日式與西式風格，運用了大量木材裝潢，營造出濃厚的歷史氛圍。擁有高挑中庭，加上不使用釘子的建築手法，甚具現代感，家具則偏向懷舊風格，格子窗和吊燈亦保留了當時的原貌；外面則有一個超過5,600平方米的庭園。於餐廳內透過偌大的玻璃窗，可以欣賞到庭園的美景，秋天時，紅葉景色如詩如畫，更可遠眺東山區及八坂塔的紅葉景致。

午餐及晚餐各有3款選擇，所有食材均直接從當地農家和商舖運送過來，並因應時令而不同。例如最近有紅菜頭、無花果、近江鴨、烏魚子、九條葱、鰆魚、燒黑毛和牛牛股肉等；意式的烹調方法充分發揮出京都食材的原汁原味。餐廳設有兩間個室，一間連接庭園，另一間位於上層，是個半露天空間，可以欣賞東山山脈和八坂塔的全景，不少人都會選擇在此慶祝生日或求婚。午餐每位4,500日圓起（約HK$227起）、晚餐每位8,700日圓起（約HK$440起）。

精緻會席料理 位於京都府綾部市七百石町的「料亭 ゆう月」，三面被山環繞，周圍都是清幽的田園風景，令人有種置身世外桃源的感覺。原本這裏是喜歡美食的屋主用來度假的地方，經改造後變身餐廳。最大亮點是如畫般的庭園風景，春天櫻花盛開，夏季翠綠的樹木充滿生機，秋天紅葉如畫卷般燦爛，冬季白雪覆蓋庭園。庭園中還有池塘，與四季風景構成一幅令人心醉的自然美景。晚上庭園亮起燈，紅葉在夜幕下顯得格外迷人。最貼心的是設有足湯，午飯後或晚餐前可以泡腳，於冬天分外舒適。

餐廳分為本館和別館，本館供應會席料理，會因應季節而轉變，例如於5月、6月及9月限定的丹波牛會席，選用京丹波町丹波高原出產的丹波牛，牛隻肉質細緻鮮嫩，可品嘗到薄燒牛扒及喜馬拉雅鹽燒牛頸脊等。11月至3月則供應松葉蟹會席，將松葉蟹的腿、爪、蟹膏、蟹殼等部位製成多款菜式，盡顯其鮮味。別館最多可容納50人，歡迎4位或以上預訂。於10月至5月則供應火鍋，包括上林雞壽喜燒、鰤魚火鍋、京丹波高原豚火鍋、真鯛加海膽火鍋等，不可錯過有丹波馳名的「牡丹鍋」，即山豬肉火鍋，以八丁味噌、西京味噌、信州味噌作調味，豬肉的鮮味溶入味噌湯底中，香味變得更加濃郁。

滑溜湯豆腐 於京都非常有名的「湯豆腐」，原本是寺內僧侶所食之精進料理，到後來演變成大眾也喜歡的食品。「南禪寺 料庭 八千代」就是以湯豆腐料理馳名的餐廳，其歷史可追溯至安土桃山時代，當時是被允許進入官府重地售賣鮮魚的店舖。到了豐臣秀吉時代、舉行盛宴也是從這裏入貨，戰後成為「料庭」而大受歡迎，與一般傳統的「料亭」（一種日本高級料理的餐廳）不同，於這裏除了品嘗食物的美味外，亦可同時欣賞庭園的四季景色。由著名園藝師小川治兵衞設計的池泉山水式庭園，巧妙地引入琵琶湖的水源，池內有漂亮的錦鯉在暢泳，景色隨四季變換，秋天的紅葉更是美不勝收，坐在庭園旁的位置一邊享用美食，味覺與視覺同樣滿足，另外還有普通餐桌座位、仿照歌舞伎劇院的下沉式座位及室內望庭園的座敷位。

湯豆腐是餐廳的靈魂，製作方式當然非常嚴謹，選用滋賀福豐大豆和京都泉水製成，口感柔滑。高湯也很重要，使用北海道利尻昆布及鹿兒島枕崎鰹魚片熬製，以此製作的「濃口湯豆腐醬油」能夠提升豆腐的風味。湯豆腐料理有梅、竹、松三款，另有京湯葉Shabu Shabu御膳，湯葉（豆皮）入口即化，而湯豆腐則清爽有口感，加上特製醬油能凸顯黃豆的香味。另外還有京懷石便當、京湯葉湯鍋御膳、京懷石料理、壽喜燒、Shabu Shabu等。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

烤近江牛

用上日本三大和牛之一的近江牛入饌，油脂豐富，肉質軟嫩。 餐廳位於紅葉色彩豐富的東山地區，附近有名勝八坂塔。 丹波牛高級會席料理，19,000日圓（約HK$960）。 4位或以上即可以預訂別館，冬天享用各式火鍋，夏天則是啤酒花園。 壽喜燒套餐，10,120日圓（約HK$511起）。 就算置身室內的座敷位，庭園的美景也盡收眼底。 紅菜頭無花果近江鴨

秋季限定菜式，紅菜頭的甜味與無花果的獨特香氣相得益彰，與近江鴨的鮮嫩口感相互交融，層次豐富。 餐廳原是近代日本畫巨匠竹內棲鳳的宅邸，有過百年歷史。 鰤魚火鍋，4,500日圓（約HK$228）。 餐廳最大亮點是如畫般的庭園風景，秋天的紅葉如畫卷般燦爛。 京懷石便當，4,000日圓起（約HK$202起）。 赤城和牛、川上蓮藕、帕爾馬芝士赤城和牛以濃厚的紅肉和均勻的脂肪為特徵，配搭川上蓮藕、辣椒以及蒜香蛋黃醬，提升牛肉鮮味。 蟹懷石會席料理，36,000日圓（約HK$1,820）。 午市限定的季節花籠膳，6,000日圓（約HK$303）。 湯豆腐選用滋賀福豐大豆和京都泉水製成，口感嫩滑。 餐廳的庭園由著名園藝師小川治兵衞設計，秋天紅葉美不勝收。