媲美寶石 別墅添貴氣

寶石之可貴，在於罕有，再經過工匠的精心雕琢，不但能釋出耀眼光彩，身價也會隨之倍增！同樣道理，被大自然簇擁的別墅，無人不想擁有，若再經過設計師的創意包裝，像概念建築「Amber Palace」那樣巧奪天工，其散發出來的貴氣，足以跟天價寶石相媲美。

Amber Palace 超巨型琥珀 璀璨的寶石，魅力無窮，不但令人萌生據為己有的欲望，亦成為不少設計師的靈感泉源。出自設計工作室Green Clay Architecture的概念建築「Amber Palace」，顧名思義是受琥珀這種寶石所啟發。從預想圖所見，這幢別墅坐落於杜拜的沙漠峽谷，背靠岩壁而建，由多個不同形狀的結構組成，以炭灰色石材為主要建築物料，配上大面積落地玻璃窗，看起來極其開揚，在燈光映襯下，更會透現出烈燄般的顏色，跟周邊的原始景觀對比，顯得異常耀眼。另外，由於玻璃經過拋光，又被切割成幾何形狀再組合，從不同時段、不同角度看，視覺效果也會截然不同，不期然令人聯想起寶石的切面。

預計建築面積為630平方米的「Amber Palace」，客廳、餐廳、睡房、室內泳池等設施一應俱全，布置採用天然、質樸的物料，因樓底極高，加上落地玻璃有利採光，令整個居住空間極之開揚，氣派十足。

Paradise of Vietnam 貌似祖母綠 同樣由Green Clay Architecture設計的概念建築「Paradise of Vietnam」，預計建於越南的山林之中。外觀上，別墅以灰色石材打造，波浪似的流線造型，乃受林中溪流所啟發，充滿美感；頂部鋪上一塊塊幾何狀綠色玻璃，貌似帶有療愈奇效的寶石「祖母綠」。室內設計延續外部的灰色格調，利用以石材堆砌的裝飾牆、大理石地板、皮革家具、有利採光的落地玻璃等，為空間注入自然氣息，作為度假避靜的處所最合適不過。

Fire of Gemstones 絢麗夜明珠 燈影下的寶石，綻放出迷人的彩光，也成為概念建築「Fire of Gemstones」誕生的契機。根據設計工作室atoz77.design的構思，這幢別墅坐落於沙漠，由多個矩形結構組成，線條利落，棱角分明，白色水泥外牆跟玻璃帷幕互相交織，沒有多餘的裝飾，乃典型的包浩斯（Bauhaus）建築。特別之處在於設計師摒棄了傳統的照明方式，轉用橙、紫兩色的霓虹燈，不僅勾勒出建築的輪廓，還散發出迷人的幻彩，令它成為沙漠中一顆耀眼的夜明珠。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

由多塊幾何形狀玻璃拼砌而成的巨型幕牆，令人聯想起寶石的切面。 除了一般家居設施外，「Amber Palace」更附設室內泳池。 睡床面向一列落地玻璃，令人如睡在大自然的懷抱中。 坐落於沙漠的「Fire of Gemstones」，屬典型的包浩斯建築。（ig@atoz77.design） 別墅以炭灰色石材為建築物料，呼應周邊環境。 「Paradise of Vietnam」的流線設計，充滿美感。（ig@green_clay_architecture） 融入自然景觀的浴室，可為浸浴過程帶來更舒適的體驗。 從預想圖所見，無論身處客廳抑或睡房，均能欣賞到日出與夕陽的醉人美景。 一大片玻璃幕牆有利採光，亦可帶來開揚的景觀。 別墅頂部的綠色玻璃像寶石一樣帶有螢光效果。 室內設計以灰色為主調，布置簡潔、舒適。 室內設計採用開放式布局，配合落地窗、高樓底，可為屋主帶來寬敞的生活空間。