北方玩味饌 創意升呢

姬松菇野菌鮮竹卷

以竹筍模樣登場的炸鮮竹卷，餡料是姬松茸、杏鮑菇、鮮冬菇和甘筍，以麵包糠偽裝成泥土，造型逼真。

北方菜，泛指山東、河南、河北、北京、天津和陝西等地區的菜餚，特點是烹調方法多變。本地亦有不少北方菜館，最近就有新派中菜廳搞搞新意思，將北方名菜變奏升呢，打造成獨特又富新意的創意點心，亦有新近開業的京菜館，讓大家吃過癮！

名菜化身點心 提到點心，首先想到廣東菜系的蝦餃、燒賣和山竹牛肉等，但原來北方菜系都有點心，當中又以窩窩頭、饅頭、鍋貼和餃子等最為人熟悉。尖沙咀新派中菜廳行政點心總廚梁國華師傅說有記載指北方點心於唐宋年間已盛行，以肉菜為餡的餃子和包點是平民日常的早餐或主食，當然亦不乏巧手的宮廷點心。今次梁師傅和全球分店的點心師傅合作，以北方菜為靈感，加上廣東點心元素，重新演繹一系列的創意點心。以京菜頭盤京式素鵝作靈感打造的姬松菇野菌鮮竹卷，鮮竹卷皮包裹菇菌餡，捲成竹筍模樣脆炸，造型獨特又散發菇香。經典的孜然羊肉，搖身一變成為美味的包子，羊柳配自家製孜然醬爆炒變成餡料，包子底部蘸芝麻煎香，芳香味濃。京菜的代表之一北京填鴨，春卷皮包好鴨皮、鴨肉和洋葱絲炸脆，表面放煎鴨肝塊和蟹籽，蘸鴨醬享用，香酥美味。

精選時令食材 此外，大廚亦為菜式的食材用料來個升級；好似傳統的北方小吃窩貼，通常都以肉和菜做餡，今次改為海鮮餡，加點自製茴香辣醬，鮮香惹味又口感十足。滿有廣式點心和葱爆牛肉元素的松露京葱和牛燒賣，和牛肉餡配麻辣大葱及黑松露，頓時令這道平民點心變得矜貴。甜美煙韌的煎堆，北方又叫麻糰，這道變成用鹹水角皮釀時令的蟹粉和九層塔，再加點魚子醬變成魚子蟹粉球，外脆內軟、鹹香有層次。

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傳統京菜 北方菜的烹調技術變化多端，炒煮部分會選用醬、溜或鍋塌等做法，甜品則多用拔絲製作，好似京醬羊肉、鍋塌豆腐、高力豆沙或拔絲香蕉都是代表菜。灣仔新開的京菜館以傳統的京幫菜作主角，京菜以北方菜作基礎，有爆、烤、涮、溜、炸、燒、炒、扒、煨、燜、醬、拔絲及白煮等烹調手法，餐廳菜式靈感來自80年代，當時香港有很多京菜館，廚師團隊亦有出身自香港著名京菜館，傳統菜式融合本地獨有文化特質，豐富又多樣化。

要數京菜名物，北京填鴨必位列三甲，傳統吃法是用春餅放鴨皮和肉，加點京葱絲、青瓜、糖和磨豉醬包好享用。這裏選用肉脂比例均勻的北京白羽鴨製作，自家調配的秘製磨豉醬加點糖調味，豆香味突出之餘，亦為鴨肉提鮮。惹味的鐵板葱爆羊肉，選用羊排入饌，店員即席將羊排放在鐵板上，加特調醬汁拌勻，肉味香濃。手工繁複的鹽爆管廷（即豬氣管），洗淨後要汆燙2小時去除豬油，再切成幼條加鹽爆香，相當考刀工，爽脆有口感。至於高力鳳尾蝦，將蛋白打發至梳乎厘狀後包裹越南鳳尾蝦脆炸，配京式甜酸醬、椒鹽和芝麻享用，彈牙又有空氣感。

山東佳餚 除了京菜，菜單亦可見魯菜的蹤迹。魯菜即山東菜，主要由濟南和膠東等地演變而成，菜式以爆、扒、炒、炸、烤、汆、鍋等烹飪方法炮製。著名的山東燒雞，選用本地三黃雞，塗上多種調味料及香料醃製，先炸後蒸，蒸雞時的雞汁加調味料和蒜，淋在雞肉上，鮮香味濃。香口的炸春段，雞蛋皮包裹多款蔬菜再炸，香而不膩。蝦子鍋塌豆腐選用魯菜特有的鍋塌技術製作，蘸滿蛋漿和麵粉的豆腐煎香，淋蝦籽醬汁配料煮至乾身，豆腐吸收了醬汁的精華，鮮嫩濃郁。

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宮廷點心 要數北方點心，除了主糧的窩窩頭外，又怎少得了精緻的宮廷款式？金黃搶眼的豌豆黃是北京特色小吃，主要材料只有豌豆和糖，經多個繁複工序製成，味道香甜，入口即化。另一款驢打滾，傳統是用糯米粉加糖加水搓成麵糰，內裏是紅豆餡，捲好蒸熟再灑黃豆粉，煙韌軟糯，兩款甜點，據說都是慈禧太后的最愛。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

鴨肝鴨絲春卷

將北京烤鴨加洋葱絲變成春卷餡，表面加蟹籽和鴨肝，伴自製鴨醬，輕巧美味。 魚子蟹粉球

鹹水角皮內是蟹粉、蝦肉和九層塔，面層加魚子醬點綴。 寬敞主用餐區配全落地玻璃，配中式擺設，空間感十足。 高力鳳尾蝦

蛋白打至綿密蓬鬆，包裹越南鳳尾蝦脆炸，外表鬆脆、蝦仁彈牙，吃出滿滿空氣感。 豌豆去皮、煮蓉再加糖炒，待冷卻切塊做成豌豆黃，手工繁複。 香煎孜然羊柳包

嫩滑羊柳輕煎，加孜然醬汁拌勻做餡，包底沾上芝麻再香煎，味道香濃。 松露京葱和牛燒賣

將葱爆牛肉和燒賣元素融合，和牛燒賣上加點麻辣大葱裝飾，麻辣和黑松露混搭出獨特氣息。 北京填鴨

北京白羽鴨脂肪和肉質比例均勻，高溫烤製令皮脂和鴨肉融合，加配料及秘製磨豉醬享用，油腴美味。 炸春段

蛋皮包醃菜、豬肉絲、韭黃、銀芽及冬菇絲等，捲好脆炸，是經典的前菜。 用人手搓皮的糯米麵糰做成驢打滾，口感煙韌。 茴香辣海鮮窩貼

蝦仁、帶子、墨魚、窩筍和甘筍加自製茴香辣醬炒煮成餡，先蒸後煎，皮脆香辛。 行政點心總廚梁國華師傅 鐵板葱爆羊肉

羊肉以蒜頭、味噌和醬油爆香，鐵板燒熱後，放羊肉炒煮，再淋上特調醬汁，香濃惹味。 餐廳以明黃色作主調，配中國風碎花壁紙，以及不同畫作和色彩，洋溢傳統風情。