人氣熱捧 減肥聖經真係Work？

《Fit For Life》書內一大主張是7成餐點為高含水食物，即水果及蔬菜。

於80年代由美國營養學專家Harvey Diamond及Marilyn Diamond合撰、全球銷量達1,200萬本的《Fit For Life》，多年來被喻為減肥聖經，書內強調以水果和蔬菜作為主食，加上要按生理循環進食等戒條，一度被減肥人士奉為金科玉律，就連加拿大搖滾天王Bryan Adams亦表示以書中理論成功減磅。此書絕版多年後，早前有中譯本再度推出並引起了話題，但40年前的減肥法則今天會否不合時宜？找來香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）對書中主張重點逐一分析，值得瘦身人士參考！

瘦身健康 4大原則 《Fit》一書強調想要消除肥胖、獲得健康身體的話，需跟從以下4個飲食原則：一、人每天分為挪用（中午至下午8時）、同化（下午8時至凌晨4時）及排除（凌晨4時至中午）的生理循環，分別用來攝取消化、吸收及排除體內廢物，應按循環規律進食，並於排除時段只吃水果，讓身體迅速獲得能量並能全力排毒。二、每餐有7成餐點是高含水食物，即水果及蔬菜。三、一餐內不要吃超過兩種濃縮食物（肉類、澱粉類、乳製品、穀類、豆類等），否則會消化受阻，導致食物在胃部腐壞和發酵。四、要空腹吃水果，因水果只需約30分鐘便能消化，跟其他食物一起享用會殘留在胃中腐壞及發酵。

吃水果早餐 難補充能量 針對書中提出的生理循環，Kathy指人體無論是消化系統及排泄系統均是24小時無間斷運作，她解釋：「食物進入胃部攪拌，再經十二指腸完全分解，以上過程均不分時間地進行。而呼吸排出二氧化碳、皮膚排汗等排除體內廢物的系統，亦日以繼夜地持續着。」至於早上至正午的排除時段只吃水果，Kathy亦不表贊同：「經過一晚睡眠後身體消耗了不少能量，食用豐富的碳水化合物如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等可快速為身體補充能量。而水果主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖，單獨當成早餐難以滿足身體能量需求。」

每餐進食 均勻分配 至於每餐進食7成高含水食物的主張，Kathy謂現今最新的健康食物配搭，可參考美國農業部發表的「我的餐盤」（My Plate），她說：「當中指出一餐中的蔬菜和水果應佔餐盤一半面積，四分一為五穀類的攝取（其中有一半是全麥五穀類），四分一為蛋白質類及限量的油鹽糖，並鼓勵喝低脂或脫脂的奶類。」因此，同一餐可以有肉類、澱粉類、蔬菜、穀類等的組合， 書中所指的不要吃超過兩種濃縮食物及空腹食水果並不正確。

撰文：胡振文

部分圖片：互聯網

全球銷量達1,200萬本的《Fit For Life》，多年來被喻為減肥聖經。 碳水化合物的攝取有助集中精神，有利於提高學習和工作效率。 五穀類的攝取中，有一半應為糙米等全麥五穀類。 書中提出排除時段只吃水果，讓身體迅速獲得能量並能全力排毒。 麵條、粟米片、番薯等可快速為身體補充能量。 書內另建議一餐內別吃逾兩種濃縮食物，避免食物在胃部腐壞和發酵。 「我的餐盤」將餐盤面積分為4份，分別配以蔬菜水果、五穀類及蛋白質類，並鼓勵喝低脂或脫脂奶類。