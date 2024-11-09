60周年致敬 Phantom Goldfinger鑲金豪驅

Phantom Goldfinger是了紀念《鐵金剛大戰金手指》電影上映60周年而打造的致敬之作，全球只此一輛。

早於上世紀60年代開始，007系列電影風靡全球，無論是劇情、角色以至電影中出現的豪車，同樣膾炙人口。像1964年上映的《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）電影，大反派金手指及其黃黑雙色Phantom III Sedanca de Ville豪華座駕，很多車迷都記憶猶新。適逢今年是此經典電影60周年，廠方特別為此製造全球只此一輛的鑲金Phantom Goldfinger致敬。

黃黑配色 精湛工藝 這輛獨一無二的Phantom Goldfinger是由勞斯萊斯Bespoke Collective團隊以現行Phantom Extended為基礎，加入電影中的Phantom III Sedanca de Ville為設計藍本，花上3年時間開發的最新傑作。不僅沿用當年原版獨特的「長邊」Long Side雙色設計，更復刻了其身上的黃黑配色。腳下21吋輪圈則採用黑色大圓盤飾面配銀色綑邊細節，以及銀色「懸浮」輪圈蓋設計，風格時尚復古。而屹立在車頭的純銀歡慶女神雕像，更巧妙地融入18K金細節，盡顯工匠的精湛工藝，同時微妙地呼應金手指利用其座駕「銀裏藏金」的走私情節。值得留意是，啟發自元素周期黃金化學符號「Au」的珍貴車牌號碼「AU 1」，已被投得並套用在Phantom Goldfinger身上，更顯彌足珍貴。

內飾細節 匠心獨運 豪華車廂採用靈感來自原版海軍藍皮革及皇家胡桃木配搭，同時融入18K、22K及24K金等內飾細節，例如在尾箱蓋下特設一支有AG刻字的鍍金球桿，AG即金手指（Auric Goldfinger）縮寫，源自電影中其黃金高爾夫球推桿及圖章戒指。另於前中央手枕放置了一輛由18K實心金條製造兼會發光的迷你Phantom。後排皇家胡桃木餐桌更鑲嵌了一幅以22K黃金繪製、厚度僅0.1mm的Fort Knox金庫地圖。VIN車輛識別號碼牌則鍍上了24K金，並刻有以007結尾的專屬號碼。此外，出風口、冷氣栓、刻有GOLDFINGER名字的揚聲器網罩，以及金條般的金屬門檻均用上鍍金設計，其中門檻刻字更特別起用跟電影一樣的字體。全車4座椅除以金線絎縫及頭枕加入金色雙R繡字外，前座椅靠背滾邊還配上鍍金「彈頭」裝飾呢！

經典電影 融入設計 錶台上以物理氣相沉積處理的不銹鋼和鍍金底層創作的Bespoke高級定制「藝境藏珍」畫廊屬另一焦點。上面手工3D繪製了複雜的瑞士Furka Pass等高線地圖。其中鍍金飾面部分正是特務007跟蹤金手指前往瑞士阿爾卑斯山秘密冶煉廠的路線，經工匠巧手裁切才展露出來。環繞定制時鐘的花紋，設計靈感則來自007系列電影中的經典「槍管」主題場景。副駕席前的手套箱亦換上精緻金裝，其內蓋還刻有金手指的名言：「這是黃金，邦先生。我一生都深愛着它的顏色，它的光澤，它神聖厚重的質感。」手工星光頂篷更是由719顆星星及8顆流星組成，重現1964年7月11日在瑞士Furka Pass拍攝最後一天的星空，可說是再一次微妙的致敬。

同場加映：Alpenglow Hy6氫動力概念超跑 法國高性能汽車品牌Alpine，由發表首款搭載2.0L直四渦輪增壓氫燃料引擎的340hp概念原型車Alpenglow Hy4後，不到半年時間再下一城，帶來搭載全球首創3.5L 100度夾角V6雙渦輪增壓氫引擎的740hp概念車Alpenglow Hy6。馬力輸出足足提高了一倍以上，高達770Nm的峰值扭力更可於5,000rpm釋出，其引擎最高轉速可達9,000rpm，搭配經專門調校Inconel排氣系統。暫只知配上6前速序列式手動波箱，並採用後驅設定，極速逾330km/h，至於0~100km/h的加速時間則未有透露，令人期待。

撰文：林登麗

這獨一無二的致敬版，創作藍本是來自當年電影中的Phantom III Sedanca de Ville(右)。 配備可傾躺Serenity後排座椅的豪華車廂，參照原版海軍藍皮革及皇家胡桃木配搭。 刻有GOLDFINGER字樣的鍍金門檻，字體跟電影如出一轍。 Bespoke高級定制「藝境藏珍」的環繞時鐘花紋，設計靈感來自007電影系列。 車載全球首創的3.5L 100度夾角V6雙渦輪增壓氫引擎，可爆發740hp強大馬力。 在尾箱蓋下特設一支有AG刻字的鍍金球桿，靈感來自電影中金手指的黃金高爾夫球推桿及AG圖章戒指。 豪華車廂內飾融入了18K、22K及24K金等鍍金裝飾細節。 皇家胡桃木餐桌上的Fort Knox金庫地圖，以厚度僅0.1mm的22K黃金繪製。 新發表的Alpenglow Hy6概念原型車，擁有一身鏡面藍全碳車身造型，配備一對鞘翅形車門。 屹立在車頭的純銀歡慶女神雕像，巧妙地融入18K金細節，呼應金手指的座駕「銀裏藏金」。 這輛微型Phantom是由18K實心金條製造，還會發光呢！ 手套箱內蓋上刻有戲中大反派金手指的電影名言。 車頂設有NACA進氣口，中置氫引擎則蓋上淡藍色保護玻璃。