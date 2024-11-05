Loft Style遊艇 空間感極致放大

發展於20世紀美國紐約SOHO的Loft Style，可視為一種空間建築概念，通過「大面積+高樓底+零間隔」，將室內的空間感放大，讓人們可隨心所欲地進行布局……原來，除了居室設計外，Loft Style也適用於遊艇，像9月底於摩納哥遊艇展曝光的「B.Loft 65M」便完美地演繹出這種風格的獨特魅力。

B.Loft 65M 媲美豪華寓所 時下室內設計很着重空間感的營造，若不夠寬敞、開揚，根本談不上奢華、舒適，因此Loft Style的大行其道絕對是有迹可尋。今次介紹的概念遊艇「B.Loft 65M」，為意大利遊艇品牌Benetti Yachts旗下B.Loft系列的第一炮，由Cassetta Yacht Designers負責設計，理念是要把超級遊艇變成舒適的家，因此內部設計以寬敞明亮為核心，頗有Loft Style的影子。

先由「B.Loft 65M」的外觀說起，長65米的鋼製船體呈鉑灰色，搭配深灰色玻璃，襯托出獨特的時尚感。船身線條流暢，配合近乎垂直的鋒利船頭，則有利遊艇破浪前行，預計能以10節巡航速度完成長達5,000海里的遠程探索。

內部設計是「B.Loft 65M」的最大亮點，特別要留意位於上層甲板的起居間，因其天花板達到4米高，配合同樣高度的落地玻璃窗，令整個空間的寬敞度與開揚度傲視同等尺寸遊艇，加上內飾運用了天然柚木，再以灰色、米色等柔和色調襯托，看起來優雅而不失貴氣，令人如置身富現代感的豪華寓所。位於船尾的「Cabana Club」，空間感之大亦不遑多讓，三面設有玻璃門，景觀開揚，亦有利採光，其樓底也相當高，上方主甲板的玻璃底泳池更成為天花板的一部分，可帶來有趣的光影效果。

B.Yond 57M 船尾配置靈活 由Benetti Yachts推出的探險遊艇，由Lobanov Design負責外觀設計，靈感源自汽車美學，白色船體長57米、寬10.6米，搭配灰色上層建築，令整體輪廓很有現代感。它跟前作的最大分別在於更環保，因搭載了E-Mode混合動力和SCR過濾器系統。內部設計則由Bonetti/Kozerski Architecture負責，以大地色為主調，不但耐看，還予人溫暖平靜的感覺。

「B.Yond 57M」的最大亮點是船尾甲板有3種配置可供選擇——「海灘」配置可為乘客提供泳池和寬敞的戶外活動空間，也就是海灘俱樂部；「空中」配置是指直升機停機坪，但可隨時轉換為露天平台或娛樂空間；「水上」配置則提供充足空間用於存放水上玩具和探險設備，相信可滿足不同船主的需求。

Motopanfilo 45M 特大主人套房 屬Benetti Yachts旗下Motopanfilo系列的旗艦出品，呈珍珠白的鋼製排水型船體，長44.55米，寬9.1米，其充滿陽剛味的外部輪廓由英國設計工作室RWD操刀，線條簡潔，氣質優雅。內部設計由Lazzarini Pickering Architetti負責，採用柳條、藤條、竹子、淺色木材等天然物料來布置，襯以奶油色、白色、米色等柔和色調，再配合大幅矩形舷窗引入自然光，令室內空間跟戶外環境打成一片。

設施方面，總噸位為495GT的「Motopanfilo 45M」有5間客房，最多可供10人入住，其中主人套房特大，面積達60平方米！值得一提，遊艇特設「Veranda Deck」，意圖透過消除內部和外部之間的障礙來重新構想主沙龍，當中的3個側面可完全打開，形成一個25米長的連續空間，為乘客帶來暢通無阻的全景視野。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網