立冬養生 虛寒．燥熱各有竅妙

即將迎來二十四節氣之一的立冬，從中醫角度立冬代表已進入冬季，人體的新陳代謝會逐漸放緩，若能適時調補身體能抵禦寒冬、減少病苦。不過要如何進補才合宜呢？健福堂註冊中醫師梁兆焵謂虛寒及燥熱體質使用方法大相逕庭，絕對值得留意！另外，梁醫師亦從生活作息和按摩穴位入手，教大家於冬季養精蓄銳的貼士，不妨多加參考。

針對體質 對症下藥 梁醫師指根據「秋冬養陰、冬季養腎」原則，飲食上以調補氣血又以補腎為重，宜選驅寒溫熱滋補之品，腎精旺盛，提高抗病能力，達到「藏於精者，春不病溫」。不過他提醒進補需按自身體質才能對症下藥，他簡單二分為虛寒和燥熱體質，並解釋：「寒者熱之，故寒性體質可多服高麗參、鹿茸、雞、牛等較溫熱的藥材或食物。又有熱者寒之的說法，但在冬季不宜服過於寒涼之品，以免損傷脾胃運化功能，可服黨參、山藥、豬、魚等較平和的藥材或食物。」至於羊肉、黑木耳、生薑、栗子等溫性食材有助補中益氣，適合冬天經常手腳冰冷的人士食用。

日出起床 輕量運動 除了按照體質進補，作息起居同樣需要調整，梁醫師建議按「早臥晚起，必待日光」規律，他說：「保持充足睡眠外，若時間允許最好等太陽升起、陽氣生發時才起床，幫助陽氣潛藏，陰精蓄積。」衣着方面，梁醫師指切勿太薄或太厚，他解釋：「衣着過少易於着涼兼耗損陽氣，反之衣着太多，當室溫偏高時會腠理開洩，陽氣未得潛藏，寒邪易於侵入。」另外適當伸展運動有利血液循環，但建議於日照充足時進行，並只作柔軟體操或急步行等中低強度運動，以免過於劇烈耗損陽氣。

按摩穴位 增免疫力 於冬季時透過按摩穴位，亦能有助防止寒氣入侵。梁醫師建議可按摩位於腳板底的湧泉穴，其為足少陰腎經，足少陰腎經由此而上，如泉水湧出，具鼓動腎氣、開通全身氣機，活化免疫力等功效，每日宜輕揉10至15分鐘。倘若因風邪入侵引致頭痛，則可按摩位於頭頂的百會穴，其為一身之宗，百神所會，亦為手足少陽、足太陽、足厥陰之會，具安神、醒腦、開竅明目之效，每日早上輕揉10至15分鐘便可喚醒全身氣血啟動，強化免疫力。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網、受訪者提供

虛寒體質者可用黨參、山藥、圓肉、陳皮煲湯，兼具補腎養血、寧心安神功效。 生薑性溫味辛，用作茶飲有助暖胃驅寒。 揉按湧泉穴具鼓動腎氣、開通全身氣機，活化免疫力等功效。 燥熱體質者可用五指毛桃，搭配百合、山藥、玉竹和圓肉煲湯，有益氣和中、開胃健脾之效。 充足的睡眠有利於陽氣潛藏及陰精蓄積。 百會穴有助啟動全身氣血、強化免疫能力，早上按摩效果更佳。 冬天應避免進食寒涼生冷食物，如刺身、海鮮等，以免影響脾胃功能。 冬天進行高強度運動會容易出汗過多，導致陽氣耗損。 註冊中醫師梁兆焵