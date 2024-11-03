日本恐龍出沒 露營探索勁興奮

香港赤洲最近首次發現恐龍骨骼化石，當堂激起大家對這種史前生物的無限好奇心。若想親身探索恐龍的奇妙世界，日本有不少景點可滿足你的願望，京都府京丹後市有露營設施提供恐龍主題住宿外，更打造了有10多條像真巨型恐龍擺設的恐龍徑讓你遊覽一番。另外，名古屋及鳥根縣仁多郡亦各有別開生面的恐龍主題打卡熱點，旅客不容錯過！

京都：豪華帳篷 坐車觀摩 想與恐龍朝夕相對，不妨到京都京丹後市的Deluxs Outdoor Resort京丹後久美濱 LABO。這裏是以「極其豪華的戶外空間」作招徠的豪華露營設施，總面積約9,917平方米，一大特色係帳篷內外均充滿了恐龍元素。共有6種不同風格的住宿供選擇，其中兩間是以恐龍為主題的圓頂帳篷，內裏布滿各種相關裝飾。另外還有一間面積達132平方米的奢華別墅，附設泳池及桶式桑拿房等，設備完善，適合對住宿有要求的朋友。與此同時，營地亦有一條包含約10隻巨型恐龍擺設的恐龍徑，最大的一隻更高達17米，你可以漫步其中，或乘坐電動車觀摩一番。園內同時設有美食車酒吧，部分帳篷附設按摩池設施。晚餐於帳篷前享用燒烤，園方支持在地生產的理念，提供當地出產的京丹波高原豬肉、牛腩、肋排、牛舌、雞肉等多樣化選擇，讓住客在感受自然美的同時，品嘗到地道優質食材。兩人入住房價每晚每位¥22,000起（約HK$1,122）。

島根仁多：巨型骨架 主題客房 在島根縣奧出雲町的深山中，屹立着一幢外貌像城堡、樓高6層的奧出雲多根自然博物館。該館以「字宙之進化及生命的歷史」為主題，展品中恐龍佔了甚大比重，甫一進館便可看到高約3米的肉食恐龍異特龍的完整骨架，1樓展館中央則放有長6米的包頭龍骨架模型，旁邊更有暴龍巨大頭骨及迷惑龍上腕骨化石等。同層亦有互動投射裝置提供恐龍、猛獁象和菊石等生物的資訊，牆上則圖文並茂介紹地球各個時期的生物，並特別展示產自島根的礦石和化石，令人大開眼界。2樓主題為「海洋生物的足迹」，展品包含了各類貝殼、魚類化石及現今海洋生物物種。住宿區位於3至5樓，共19間客房，其中3樓的恐龍主題房布置充滿相關元素，住客更可參加晚上7至9時的「夜間博物館」，館內的恐龍骨架和各類化石會被色彩燈光所照耀，並加添影像與音效，帶來跟日間截然不同的觀賞體驗。成人入場費¥600（約HK$31），房價每晚每位¥5,000起（約HK$255）。

名古屋：幾可亂真 互動一番 位於名古屋、佔地106公頃的大高綠地公園，內裏的體驗式主題樂園Dino Adventure名古屋是恐龍迷朝聖熱點。該處設有全長900米模擬侏羅紀大自然場景的步道，路上分布了22隻按真實比例複製的恐龍裝置，當有人靠近時便會嘶吼或移動，加上每隻均造功精細，絕對幾可亂真！焦點有高約13米、張牙舞爪的暴龍，對面則有全長約8米、威風凜凜的三角龍，這兩隻巨獸呈現了侏羅紀時代的頂尖對決場景，真實而震撼。另外，每三隻恐龍旁設有介紹牌，標明恐龍的名稱、特徵和有趣的生物知識，增進訪客對不同品種的了解。行完步道後，園內設有商店售賣限量紀念品，包括恐龍模型、文具、玩具等，還有樂園的獨家周邊產品。睇完恐龍可順道遊覽大高綠地公園，內有一個以恐龍為主題的兒童運動場「恐龍廣場」，當中以兩座採用石材打造的恐龍滑梯最受歡迎，另外還有「交通公園」及「琵琶池」遊船河等玩意，一家大細都可盡興。成人入場費¥800（約HK$41）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網