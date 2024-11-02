「深」山尋幽 登高翺翔探秘

深圳是多山之城，地貌複雜，除了提供綠道郊遊之餘，山上也有不少有益身心的打卡活動，好似西涌崖上隱藏了天文台，坐擁美麗海岸線景觀；而大梅沙半山備有滑翔傘基地，可360度鳥瞰鹽田港口。當然唔少得一眾輕奢露營和特色餐廳，一於趁周末來個山系旅遊吧！

大鵬新區：天文台打卡 欣賞最美海岸 位於南澳西涌海灘東側崖頭的深圳天文台，早於2010年9月啟用，佔地2.97萬平方米，集天文觀測、氣象觀測、海洋規劃、學術研究、科普教育於一身的綜合性觀測基地。山上建築由綜合樓廣場、天文科普廳、綜合氣象觀測場等組成，相互以高空棧道連接，前兩者需經「深圳天文」公眾號預約入場，逢周一上午10時開放當周參觀名額，每天300個。內裏設有多款大型天文望遠鏡，也可參觀太陽系八大行星模型和天體體重秤等設施，讓遊客增進天文知識。

縱使沒有預約也可走進棧道，在天文樓附近遊覽，這兩個大圓白頂的標誌性建築恍如矗立在懸崖的小饅頭，十分搶眼。沿棧道走可欣賞被《國家地理》評為「中國最美海岸線」之一的西涌月半灣，青山綠水海天一色，隨手拍都是美景。下山走至終點是穿鼻岩所在，地貌上被稱為海蝕拱橋，由海浪不斷沖蝕岬角岩壁而成，被譽為深圳版「聖象天門」，非常值得遊覽。但由於天文台位置較為偏遠，建議自駕至西涌海灘4號收費口再乘接駁車前往，也可乘M232巴士至鶴藪村站，步行約1小時登山前往。

鹽田區：教練同滑行 高空鳥瞰港口 大梅沙雲海滑翔傘基地是深圳首家滑翔傘基地，起飛點設於鹽田半山公園核心區域的雲海廣場，位處海拔380米的山巔之處，翱翔而下可鳥瞰鹽田港山海風光，那種自由與刺激難以言表。其專業教練有數千次飛行經驗，到達基地後會先指導如何使用滑翔傘，並講解安全指引，之後便可穿戴滑翔裝備和進行起飛助跑練習，在教練指導下一同滑降。而體驗者可在空中自由拍照，大會亦提供全景拍攝服務。由集合到完成滑翔落地約需3小時左右，具體飛行時間受當時風速和環境影響，一般可飛8至10分鐘，若遇到良好的氣流飛行時間可更長。交通方面，鹽田墟地鐵C出口設有專車接送，也可徒步2公里到達集合點。

羅湖區：城中Glamping 娛樂設施豐富 梧桐山隱藏着眾多露營基地，嘟嘟野奢繁普秘境營地是其中之一，它位於羅湖區東北部，距離羅湖口岸僅30分鐘車程，交通便利。營地以城市中的原野為概念，四周被翠綠山林環繞，完全是「天然氧吧」。內有13間山野懸崖落日帳篷房，低密度分布於山林之間，附有獨立庭院及智能家具，最吸引是房間設有落地窗戶可觀看日出日落，讓住客輕鬆Glamping。此外，購買入場券後亦可自攜裝備到山野露營，豐儉由人。其他娛樂設施亦依山而建，包括懸崖鞦韆、登山步道、星空影院、動力泳池等，更有時光隧道、天空之鏡等特色打卡位，保證不會悶。食物方面提供下午茶或露營烤肉套餐，兩手揈揈也能玩足全日。

同場加映：特色隱世餐廳 半山鹿野是位於黃貝嶺公園半山腰的一家隱世燒烤店，庭院式裝潢建有帳篷，吹着山谷微風，與三五知己燒烤小酌，實在不亦樂乎。招牌雞肉串有荔枝、柚子、胡椒、彩椒等多種配搭，雞肉鮮嫩惹味，搭配水果帶甜，屬佐酒良品。番茄壽喜燒與菌菇牛肉火鍋收費不高但分量十足，配上白桃檸檬茶，性價比高。另一間蜜悅秘野仙踪半山森林餐廳則主打西餐，低溫雞胸牛油果沙律、黑松露炒飯都值得一試，前者清爽開胃，雞肉軟滑入味；後者飯粒分明軟糯，松露味提鮮恰到好處。另一推介是馬來西亞榴槤薄餅，帶有濃濃榴槤香，芝士拉絲叫人食指大動。

撰文︰陳志滔