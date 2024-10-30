拉普蘭最豪住宿 歎住睇極光

每年8月下旬到翌年4月是賞極光的最佳時機，有逾三分之一國土在北極圈內的芬蘭，當中拉普蘭地區（Lapland）一年內有約200個夜晚會出現極光。當地有多間可飽覽極光的住宿設施，焦點落在北極圈首間五星級度假村，佔地達誇張的300多公頃，上年更特別增建了全新的玻璃頂套房，為住客帶來更華麗的住宿及視覺享受！同區另外兩間度假村亦各有精彩賣點，大家可按自己心水挑選！

全新套房 設計周到 距離羅凡尼亞米機場約20分鐘車程、 坐落在佔地300多公頃森林內的Octola度假村，建設周期長達5年，是北極和北歐首個負碳足迹的五星級住宿設施，採用風力發電、地熱供暖，而所有用水均直接將酒店內的天然泉水經過濾後供應。度假村由設有10間臥室（面積由22至48平方米不等）的私人小屋、一幢附有兩間臥室的豪華別墅，和一幢玻璃冰屋套房構成，全部用上Slettvoll等高級家具及提供私人管家服務。當中焦點落在上年登場的玻璃冰屋套房，面積達520平方米，有客廳、飯廳及睡房，並有私家廚師為你烹調地道菜式，不過最精彩是飯廳及睡房的屋頂及牆壁都裝上了玻璃，讓人無論用餐或躺在床上均有機會仰望極光。其他設施方面，水療中心帶來兩種桑拿選擇，另設3個不同溫度與設計的泳池，及有按摩室和瑜伽伸展區等。酒店同時提供包括騎雪地電單車及到樹林裏餵馴鹿等逾35項活動，並安排與該地區薩米人和馴鹿牧民互動的機會。房價每晚€10,745（HK$90,258）起。

飽覽海景 冰雕樂園 提起拉普蘭的著名景點，不少人會想起設在西南邊Kemi小鎮的Snow Castle，主打以冰雪炮製可入住的酒店，而且每年的大小及形狀均不相同。該處同時備有其他住宿及玩樂設施，當中包括38間面積約21平方米的Seaside Glass Villas，賣點是所有別墅均面朝波特尼亞灣（Bothnia），分為3種房型，排在最靠近海邊的一排為Seafront Premium Villas，內裏配有兩張單人床、衞生間、淋浴間和小廚房，炊具、冰箱及微波爐等設備一應俱全。別墅的牆壁和屋頂很大部分裝上了玻璃，白天可欣賞優美海景，晚上則有星空仰望，於指定時節則能飽覽極光。其他設施方面，住客可前往景點範圍內的SnowCastle365大樓，內裏設有桑拿及按摩水池讓你好好放鬆外，同時亦有Restaurant Lumihiutale提供豐富早餐及地道菜式。也別錯過由冰雕、冰滑梯、冰酒吧等構成的SnowExperience365展廳，感受充滿娛樂性的冰雪體驗。房價每晚€135（約HK$1,134）起。

玻璃圓頂 邊泡邊賞 喜歡滑雪又想賞極光的朋友，則可考慮坐落於烏蘇瓦拉山丘（Utsuvaara Fell）山坡上、鄰近滑雪勝地基蒂萊鎮（Kittilä）的Levin Iglut酒店。提供27間圓頂玻璃屋，分為3種房型，其中的Superior Igloos面積為23平方米，並設有加熱除霧功能，任何時間都能清楚看到窗外景色，等待極光出現冇難度，至於浴室和廚房則是霧面玻璃設計，確保私隱。房內的大床和桌椅都可移動，其中大床更是電動式可自由調校傾斜度，令人以最舒適角度飽覽星空。較大的Suite Igloos面積為53平方米，其露天平台設有戶外暖水按摩浴池，讓你一嘗邊浸浴邊觀賞極光滋味。酒店亦有提供面積為123平方米的Northern Lights House，配備兩間臥室、壁爐、桑拿房和全景落地玻璃，最多可供4名成人和2名小童入住。酒店的主大樓則設有餐廳UTSU，上層屋頂是玻璃金字塔設計，可邊食邊賞風景，食物主打北歐料理，座椅更採用承托脖子的設計，方便仰望天空看極光。房價每晚€390（約HK$3,276）起。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

於酒店範圍經常可看到璀璨極光。 內有10間臥室的私人小屋，布置裝潢同樣講究，圖為小屋的Lounge。 廚師選用當地食材，烹調地道北歐風味料理。 SnowExperience365展廳既有冰雕展出，也有冰滑梯可瀡。 Prime Superior Igloos房型坐落於山頂之上，視野最為遼闊壯觀。 設有客廳和飯廳的玻璃冰屋套房，飯廳位置裝有玻璃天花及牆壁。 水療中心設置了3個不同溫度及設計的泳池。 於特定時節，在別墅內可欣賞到極光與海景結合的優美畫面。 以冰雪炮製而成的Snow Castle，是拉普蘭的著名景點。 Suite Igloos設有戶外暖水浴池，可邊浸浴邊睇極光。 玻璃冰屋套房的睡房無論天花及牆壁均裝上玻璃，可躺在床上仰望外邊景色。 當然要去酒店的桑拿房一嘗正宗的芬蘭桑拿。 於別墅範圍可隨時一嘗滑雪板滋味。 Levin Iglut內設有27間圓頂玻璃屋。