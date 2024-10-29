層層疊方塊屋 遊戲人間安樂窩
人生不如意的事十之八九，心態上如何能做到「撥亂反正」？一個帶有玩味色彩的安樂窩，或許能幫你一把！像以下介紹的概念建築，令人聯想起經典遊戲「俄羅斯方塊」，設計師彷彿要跟大家玩一鋪層層疊，給未來人類的生活空間添加趣味。
貌似魯班鎖 Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow
設計工作室Nasostudio_ai與Pedram KI-Studio的聯乘之作，嘗試以創新的模塊化設計和可持續發展理念，塑造未來的住宅模樣。
從預想圖所見，「Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow」樓高5層，設計師巧妙地將一個個方塊組件堆疊起來，有的向外懸挑，有的向內收縮，貌似一個由立體版俄羅斯方塊砌成的巨型魯班鎖，錯落有致，配合暖色磚塊的運用，還有常綠植物作點綴，創造出極具層次感和美感的生活空間。
除了外觀獨特，這幢概念建築引入不少有助減碳的細節，包括選用循環建材、裝有雨水收集系統和太陽能光伏系統、利用大面積落地玻璃窗加強採光、以天然的木石材質為室內進行布置、透過智能家居系統提升能源效率等等，完美示範如何在順應環保潮流的大前提下，給居民一個舒適有趣的生活體驗。
彰顯極簡美學 Dream Villa
出自設計師Maedeh Hemati的概念建築「Dream Villa」，由大小不一、貌似巨型積木的立方體結構組成，令人聯想起桌上遊戲層層疊（Jenga）。根據預想圖，「Dream Villa」為混凝土建築物，質感粗獷，線條硬朗，凸顯出極簡主義的美學。與此同時，設計師又為每個方塊屋的露台與天台添加綠植，除了為建築物的冷峻外表帶來生氣，還能產生淨化空氣、調節微氣候等生態效益。
火柴盒公寓大廈 Urban Tangle : Redefining Apartment Living Through Innovative Integration
由設計工作室oxo_arc發表的概念建築，以木質材料建造，適用於潮濕的熱帶環境。從預想圖所見，每個公寓單位的造型猶如火柴盒，各自裝有大面積落地玻璃窗，並以類似層層疊的方式向上發展，不但令每個單位都享有獨特的觀景視野，也為遍布石屎與玻璃幕牆的城市帶來不一樣的景觀。
虛擬社區藍圖 Housing project in Minecraft
屬於DOMO Studios的設計，是一個存在於遊戲世界的虛擬屋苑，包括住宅、校舍、劇院、停車場等設施，以像素化圖形風格呈現，看似由一大堆積木砌成。從預想圖所見，項目中有3幢高樓，設計各有不同，高樓之間有3幢較矮的大廈與橋樑串連起來，加上建築物表面髹了鮮明亮麗的粉紅、淺藍、白色等馬卡龍色系，相當醒目。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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