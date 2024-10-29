層層疊方塊屋 遊戲人間安樂窩

「Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow」的外形像一個巨型魯班鎖。（ig@Nasostudio_ai&Pedram KI-Studio）

人生不如意的事十之八九，心態上如何能做到「撥亂反正」？一個帶有玩味色彩的安樂窩，或許能幫你一把！像以下介紹的概念建築，令人聯想起經典遊戲「俄羅斯方塊」，設計師彷彿要跟大家玩一鋪層層疊，給未來人類的生活空間添加趣味。

貌似魯班鎖 Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow 設計工作室Nasostudio_ai與Pedram KI-Studio的聯乘之作，嘗試以創新的模塊化設計和可持續發展理念，塑造未來的住宅模樣。

從預想圖所見，「Future-Oriented Social Housing : A Vision for Tomorrow」樓高5層，設計師巧妙地將一個個方塊組件堆疊起來，有的向外懸挑，有的向內收縮，貌似一個由立體版俄羅斯方塊砌成的巨型魯班鎖，錯落有致，配合暖色磚塊的運用，還有常綠植物作點綴，創造出極具層次感和美感的生活空間。

除了外觀獨特，這幢概念建築引入不少有助減碳的細節，包括選用循環建材、裝有雨水收集系統和太陽能光伏系統、利用大面積落地玻璃窗加強採光、以天然的木石材質為室內進行布置、透過智能家居系統提升能源效率等等，完美示範如何在順應環保潮流的大前提下，給居民一個舒適有趣的生活體驗。

彰顯極簡美學 Dream Villa 出自設計師Maedeh Hemati的概念建築「Dream Villa」，由大小不一、貌似巨型積木的立方體結構組成，令人聯想起桌上遊戲層層疊（Jenga）。根據預想圖，「Dream Villa」為混凝土建築物，質感粗獷，線條硬朗，凸顯出極簡主義的美學。與此同時，設計師又為每個方塊屋的露台與天台添加綠植，除了為建築物的冷峻外表帶來生氣，還能產生淨化空氣、調節微氣候等生態效益。

火柴盒公寓大廈 Urban Tangle : Redefining Apartment Living Through Innovative Integration 由設計工作室oxo_arc發表的概念建築，以木質材料建造，適用於潮濕的熱帶環境。從預想圖所見，每個公寓單位的造型猶如火柴盒，各自裝有大面積落地玻璃窗，並以類似層層疊的方式向上發展，不但令每個單位都享有獨特的觀景視野，也為遍布石屎與玻璃幕牆的城市帶來不一樣的景觀。

虛擬社區藍圖 Housing project in Minecraft 屬於DOMO Studios的設計，是一個存在於遊戲世界的虛擬屋苑，包括住宅、校舍、劇院、停車場等設施，以像素化圖形風格呈現，看似由一大堆積木砌成。從預想圖所見，項目中有3幢高樓，設計各有不同，高樓之間有3幢較矮的大廈與橋樑串連起來，加上建築物表面髹了鮮明亮麗的粉紅、淺藍、白色等馬卡龍色系，相當醒目。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

建築物選用循環建材，結合屋頂的綠化帶和雨水收集系統，有助減少碳足迹。 以大面積的落地玻璃窗代替石屎牆，令生活空間顯得很開揚。 粗獷的質感，硬朗的線條，完美展現何謂極簡美學。 「Housing project in Minecraft」以像素化圖形風格呈現，充滿了趣味性。（ig@domo_spacerunners） 進行綠化後，室內空間充滿生氣與活力。 「Dream Villa」的造型令人聯想起桌上遊戲層層疊。（ig@mah_design_architecture） 「Urban Tangle : Redefining Apartment Living Through Innovative Integration」的構思適用於潮濕的熱帶環境。（ig@oxo_arc） 建築物表面髹上了鮮艷的馬卡龍色系，相當醒目。 室內布置用上原木、石材等天然物質，卻不失豪宅應有的氣派。 通過落地玻璃引入自然光，令室內空間顯得明亮開揚。 大面積的落地玻璃窗可令屋內人享有獨特的觀景視野。