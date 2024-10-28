金秋蟹肥 摩登變奏滋味

魚盞韭菜花炒大閘蟹鉗蟹腳

銀魚仔炸成碗狀，盛載4隻大閘蟹的蟹鉗和蟹腳，再放入爆炒過的配料，鹹香富口感。

每年農曆九月起的秋冬季節，都是毛蟹、中華絨螯蟹或稱上海毛蟹、即大閘蟹當造之時。由於今年氣候反覆，溫度高又打風，大閘蟹的上市時間較去年略遲，價格雖與往年相若，但質素更高。除了可以原隻蒸煮或製成蟹粉小籠包等傳統菜式享用外，有高級中菜廳大廚更設計了多款創意十足的摩登配搭，讓大家擦個痛快！

清新蟹菊沙律 中環高級中菜廳行政總廚李文星師傅指坊間經常提到「九月圓臍十月尖」，在農曆九月適宜品嘗蟹黃膏香的雌蟹，去到十月則是肉鮮味濃的公蟹，大廚更由11月1日至12月15日期間，特別設計多款主題菜式，讓一眾蟹癡品味大閘蟹的鮮甜，當中必點蒸江蘇大閘蟹，上桌時特地噴點陳十年花雕酒，配大廚自家調製的蟹醋食用，鮮香倍增。

大閘蟹除了吃甘腴的蟹膏外，鮮味的蟹肉亦不能錯過，大廚一道醉蟹菊花沙律，蟹肉以醉蟹汁浸泡，配冰菜和食用菊花，淋點酸度較高的醋汁，蟹肉的鮮和菊花的香，可謂天作之合。另一道魚盞韭菜花炒大閘蟹鉗蟹腳，銀魚仔製成的魚盞和蟹鉗肉、蝦仁、韭菜花及松子搭配，可以說是升級版的小炒王，香口又適合佐酒。

軟滑琵琶豆腐 李師傅指加點薑米、醋和豬油去炒蟹粉，質感更滑味更鮮，用來配不同菜式令美味加倍。好似小巧的玉帶蟹粉酥，酥皮包裹帶子和蟹粉脆炸，先大火炸至定型不易裂，再以慢火慢炸，外酥內軟。軟綿的蟹粉琵琶豆腐，豆腐加蝦仁和蟹粉拌勻煎香，與豐富蟹粉同吃，入口即化。分量十足的蟹粉燴花膠羹，加入甜豆、冬菇絲和薑，加點蟹醋來吃，矜貴滋補。熱辣辣的蟹粉煲仔飯，每煲約有5至6両蟹粉，與葱粒拌勻吃，滿口甘旨，令人滿足。

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時令食材入饌 為確保蟹粉質素，不少大廚都選擇自家提煉，好似灣仔五星級酒店中菜行政總廚陳漢章師傅，他會先將蟹粉炒好，再加點濃雞湯調和搭配，令蟹粉更美味。於即日至11月下旬，章師傅為酒店高級中菜廳設計了多道新派蟹粉菜式。

矜貴之選有酥皮焗蟹粉茭白澳洲翡翠鮑魚，鮑魚、冬菇和茭白放入盅內，以蟹粉代替鮑汁，焗香後酥皮和食材拌勻享用，口感豐富。彈牙清鮮的蟹粉百花煎釀鮰魚肚，鮰魚肚烹調後要保持乾爽，之後釀入蝦膠再煎香，淋上用雞湯煮製的蟹粉，分外鮮香。至於蟹粉松果甘鯛魚，連皮魚肉以滾油淋熟，魚鱗翻起至脆身，伴蟹粉來吃，一脆一滑口感豐富。

升級版傳統菜 陳師傅亦善於運用傳統食材入饌，為蟹粉菜式來個華麗轉身。好似飽滿的釀雞翼通常以糯米或燕窩作餡，他則炮製成酥炸蟹粉釀鳳翼，釀好的雞翼先用熱水將雞皮灼至漲起，上炸雞皮水風乾再慢慢炸熟，皮脆餡鮮，是一道心機工夫菜。另一道中式點心糯米包，糯米加臘味和調味料炒香，用燒賣皮包住糯米飯蒸熟後煎香，與蟹粉一起享用，軟糯入味。

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自製蟹醋及薑茶 很多人在品嘗大閘蟹時都喜歡蘸蟹醋，李師傅指普遍是配鎮江醋，若想更美味，建議用酸度適中的米醋加點花雕和糖調和，既能辟腥，又能提鮮。至於驅寒的薑茶，建議用連皮的老薑，加糖的同時，還要加幾塊紫蘇葉，薑茶自然既濃且香。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

醉蟹菊花沙律

蟹肉放入用花雕、醋和豉油等調配的醉蟹汁浸10分鐘，配冰菜和食用菊花瓣，以醋汁拌勻吃，酸爽開胃。 蟹粉燴花膠羹

湯羹用上花膠、蝦肉、冬菇、薑粒及蟹粉，再加點蟹醋，更為滋補香濃。 主用餐區洋溢高貴典雅氛圍。 酥炸蟹粉釀鳳翼

蟹粉用薑米和調味料炒香，釀入經醃製的去骨雞翼，先用熱水灼至外皮漲起，再用慢火炸至金黃色，啖啖鮮香。 中菜行政總廚陳漢章師傅 蟹粉琵琶豆腐

豆腐加蝦肉和蟹粉拌勻，定型後煎香，再淋滿蟹粉，令甘鮮油腴滋味加倍。 10年花雕蒸大閘蟹

餐廳備有重6両或5両的蟹公或雌蟹選擇，蒸好後加點花雕，提香提味。 行政總廚李文星師傅 蟹粉松果甘鯛魚

魚肉調味後，慢慢用油淋熟，魚鱗淋至翻起脆身，放在蟹粉上，香脆的魚肉和滑溜蟹粉搭配，幼滑鮮嫩。 老薑連皮一起煲，味道更香。 蟹粉煲仔飯

趁熱將米飯、蟹粉和葱粒拌勻，加點醋來吃，滿口蟹粉好滋味。 玉帶蟹粉酥

酥皮摺疊至多層，蟹粉加帶子作餡料脆炸，蘸沾蟹醋吃，可作香口前菜。 酥皮焗蟹粉茭白澳洲翡翠鮑魚

茭白切片以上湯煨煮，與鮑魚、蟹粉及冬菇一齊放入焗盅內，放上酥皮掃蛋漿後烤焗15分鐘，酥香美味。 蟹粉百花煎釀鮰魚肚

鮰魚肚加薑葱汆水，索乾水分輕拍生粉，釀入蝦膠煎熟，淋上加雞湯煮過的蟹粉汁，鮮甜彈牙。