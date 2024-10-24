精緻下午茶自助餐 勁澎湃夠吸引

精打細算的香港人對於食自助餐有一股狂熱偏愛，最近便有配搭新主題的下午茶自助餐登場，既帶來了充滿新鮮感的品味體驗，同時又滿足大胃王要求！客人如果提早預訂的話還有折扣優惠，更加抵食吸引。

將軍澳：味遊歐洲 風光如畫的歐洲，美食選擇相當豐富。將軍澳一間酒店餐廳即日起至明年1月31日逢周六、日及公眾假期推出全新的味遊歐陸下午茶自助餐。菜式集合法國、西班牙、意大利和德國等地的風格，讓食客浸醉於異國美食之中；大家於官方網站預訂更可享8折優惠。

歐洲人經常一盤沙律當正餐，這裏有西班牙檸檬烤雞沙律配熱情果汁、意大利水牛芝士番茄沙律或意大利吞拿魚醬釀雞蛋等沙律和小食供應，冷盤有象拔蚌刺身、挪威煙熏三文魚、雜錦凍肉芝士拼盤和水耕菜沙律吧，健康又開胃。主菜有法式海鹽焗原條鱸魚、法式海鮮鹹派、法國普羅旺斯燴芋菜、意大利番茄羅勒水牛芝士薄餅、葡萄牙非洲雞和即煮西班牙海鮮燴飯等。喜愛甜點的話，不可錯過法式國王批、巴黎圈、法國紅莓朱古力批、72%黑朱古力慕絲和馬德蓮貝殼蛋糕等，再加上西班牙油條、意大利芝士杯和英式麵包布甸等選擇，讓這次味遊歐陸更圓滿。

（查詢電話：3983 0618）

佐敦：地道風味 香港特色佳餚多籮籮，澳門亦有不少人氣美食，想一口氣嘗盡兩地精彩滋味的話，佐敦一間酒店餐廳逢周六、日及公眾假期會推出尋味港澳周末下午茶自助餐。於官方網店預購自助餐電子禮券有低至85折優惠，而惠顧的食客可免費獲贈花膠碗仔翅1客。

此自助餐有逾50款地道鹹甜點輪流供應，人氣港式美食有巨型又邪惡的脆炸雞髀，可揀雞肉、豬肉或牛肉的香烤沙嗲串燒。其他必食之選有芝士焗日本鹿兒島豬扒飯、沙田滑雞粥和蘿蔔清湯腩，不可錯過還有升級街頭小食如煎釀三寶、咖喱魚蛋、蘿蔔和海參，當然少不了港式點心。澳門美食代表有葡式脆豬扒包、葡式燉牛肉和嚤囉雞飯等。甜品陣容同樣精彩，有即製的懷舊花生捲雪糕、焦糖菠蘿倒轉蛋糕、港式拿破崙、雞蛋仔、葡撻和木糠布甸粉墨登場，倍添美味。

（查詢電話：2710 1901）

撰文：林佩婷

法國紅莓朱古力批

底層是海綿蛋糕和撻皮，夾層是法國紅莓朱古力，表面鋪滿紅桑子，酸甜適中。 葡式脆豬扒包

香煎豬扒和炒洋葱絲作餡料，配焗至香脆的麵包，肉感滿滿，再加薯條伴食，分量十足。 西班牙海鮮燴飯

米飯加番紅花烹煮，配蝦肉、青口、蜆和魷魚，芳香鮮味。 養顏花膠碗仔翅

雞骨熬煮湯底，加木耳、花菇、花膠、肉絲和素翅等煮2小時，質感濃稠，口感豐富。 法式海鮮鹹批

內有多款海鮮、香草和蔬菜，加忌廉蛋黃醬拌勻烹調，酥脆有口感。 葡式蒜蓉番茄煮蜆

番茄和蒜蓉煮3至4分鐘，加蜆肉、白酒和調味烹煮，酸香鮮味。