10月舉杯狂歡 啤酒迷至愛

踏入10月，令人興奮期待的節日又點止萬聖節？搶先打頭陣兼可以狂歡暢飲的德國啤酒節（Oktoberfest）。城中也有不少餐廳及食肆均有舉辦啤酒節活動，多款德國美食及美酒齊備，讓酒迷舉杯暢飲，投入熱鬧的啤酒派對！

又喝又玩 兼聽音樂 今年「中環街市傳統德國啤酒節2024」由即日起至11月2日、每日下午6時至晚上10時舉行。今屆匯聚了兩大知名啤酒品牌，分別是擁有百年歷史、德國釀酒代表兼德國啤酒節的發起品牌Löwenbräu，以及德國最暢銷的經典小麥啤酒之一的Franziskaner，每啖都充滿醇厚濃郁的麥芽味道，相信能滿足一眾啤酒迷。美酒之外，當然少不了豐富美食，活動特別邀請了於90年代初首將德國啤酒節文化引入香港的元老級名廚Angelo，以及大廚Noel和Sammy，還有來自德國籍大廚Jörn，精心策劃了一份美味菜單，當中不少是德國經典菜，例如德國鹹豬手和肉腸，還有其他滋味佳餚和傳統甜點，種類包羅萬有。

另外，請來人氣的德國傳奇樂隊Die Notenhobler再度登場，由才華橫溢的音樂家Martin、Uwe和Thomas領銜，於每晚6時半至10時舉行音樂表演，將傳統巴伐利亞州的曲調帶到現場，交織出熱鬧和難忘之夜。現場還有一系列趣味遊戲供大家挑戰，包括有考技巧和耐力的舉啤酒遊戲、挑戰速度和酒量的競飲比賽，以及考驗體能和速度的「無敵爆波波」，即使身在香港也能感受德國慕尼黑的熱鬧節日氣氛。

美食饗宴 無限任飲 德國啤酒節除了麥味十足的生啤外，又點少得佐酒小食呢？德國餐廳由即日至10月31日期間，於全線5間分店推出「德國啤酒節滋味盛宴」，提供多款德國美食，包括超人氣經典鹹豬手、紐倫堡蛇餅腸，還有新品「德式芥末籽香腸鹼水麵包棒」，由隱世麵包師傅使用傳統德國配方炮製而成，為了保持香腸的新鮮度，更嚴選德國直送的羊腸衣配上德國鮮肉，口感獨特又豐富。另外，還有德國傳統紐結包、帕爾馬芝士粒、酸椰菜薯仔沙律、橄欖酸青瓜等，分量足夠3至4人開心Share。只要惠顧此盛宴套餐，可額外加購Magic Cup，於120分鐘內無限暢飲指定德國生啤，最適合約埋三五好友齊齊Happy Hour分享快樂時光！

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網