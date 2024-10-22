摺疊舷牆 收放自如 遊艇變大新常態

出海暢遊，當然希望有多一點親水空間，就算不諳水性，純粹望海聽浪吹吹風也是一件美事，於是不少遊艇設計師紛紛為新作引入摺疊式舷牆，給船尾添加「變大」功能，像今次介紹的概念遊艇，無不擁有一個收放自如的海灘俱樂部，滿足用家的休閒需要。

Moonflower 72 像花朵般盛開 預計於2025年交付的概念遊艇「Moonflower 72」，由Nauta Design工作室設計，意大利船厰Wider Yachts負責建造，專為熱衷於水上活動的人士而設。

從預想圖所見，以月光花命名的「Moonflower 72」，長72米，寬12米，輪廓修長，雖然不似花形，但鋼製船體為灰綠色，鋁製上層建築則為白色，再襯以柚木甲板，看似要把這種觀賞花卉的色調移植到遊艇上，交織出優雅和諧的視覺效果。

說到遊艇最大的亮點，莫過於海灘俱樂部「The Island」，通過放下位於船尾的摺疊式舷牆，活動空間可於一瞬間擴展至117平方米，猶如花朵綻放，令人眼前一亮，亦為喜歡享受日光浴、落水暢泳的乘客帶來極大的方便。除此之外，「Moonflower 72」還設有景致開揚的客房、泳池、按摩浴缸、美容院等設施，讓乘客可以放鬆身心。

性能方面，遊艇搭載了新一代混合動力推進系統，由兩台1,860kW的變速發電機和一個約1MWh的鈉鎳電池組組成，可減少約20%的二氧化碳排放，配合先進的AI系統，能進一步提高能源效率，其巡航速度為14節，最高速度可達到16節。

規格表

長度：72米

寬度：12米

總噸位：1,450GT

巡航速度：14節

最高速度：16節

同場加映 Valiant 海灘俱樂部呈「U」形

意大利設計工作室Hydro Tec最新公布的概念遊艇「Valiant」，以兩次世界大戰中服役的英國戰艦命名，其外觀設計一定程度上受其影響。從預想圖所見，流線型船體用上灰色，襯以黑色隱藏式舷窗，當遊艇以高速航行時會出現拖影效果，富有動感。

位於船尾的海灘俱樂部是「Valiant」的一大賣點，附設無邊際泳池、水療中心之餘，還可藉着打開可摺疊舷牆，擴展成「U」形活動空間。順帶一提，室內布置走Japandi風格，以天然木材、柔和色調和綠色植物，營造出一個療愈人心的生活空間。

SINDERELLA 特設水下觀景室

由Cantu Design和DFD Inc.研發的混合動力艇「SINDERELLA」，長51米，寬8.8米，呈白色的流線型船體，搭配黑色上層建築和垂直船首，觀感上很有層次感，宛如一輛劃破水面的兩棲汽車。

遊艇的總噸位為499GT，共有3層甲板、6間客房，可容納12位乘客。除了按摩浴缸、酒吧、直升機停機坪、空中休息室等設施，位於船尾的海灘俱樂部不但可向外延伸出敞大的親水平台，還與獨特的水下觀景室「Nemo Room」相結合，可為乘客帶來獨特的觀景體驗。性能方面，「SINDERELLA」的巡航速度為12節，可航行3,600海里，最高航速可達18節。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網