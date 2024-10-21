地中海新派菜 洋溢異國「鮮」味

蟹籽三文魚伴紅桑子醬

三文魚加芫荽、薄荷、糖、紅菜頭和檸檬汁等醃製，表面鋪滿蟹籽，周邊伴以紅桑子和珊瑚造型蛋白，鮮香吸睛。

想感受既美麗又浪漫的海岸風光，不少人首選地中海一帶，其周邊覆蓋意大利、希臘、西班牙和葡萄牙等國家，因應每個國家的飲食文化、氣候和食材等變化，發展出不同料理風格。近日港島區有意式地中海風味餐廳開幕，另有餐廳推出希臘風的新菜單，想感受異國「鮮」味係時候啦！

意式風格 創意烹調 地中海盛產海鮮，上環新開的地中海餐廳便以海鮮為主角，創辦人兼主廚Sergio Landi指，意大利風格的地中海菜多選用番茄、檸檬、海鮮和橄欖油等食材入饌，清新健康。他以家鄉意大利龐貝作設計靈感，選用可持續海鮮和部分本地蔬果作食材，加上與時並進的創意烹調手法，將菜式糅合意國和港式風格，為客人打造與別不同的海鮮盛宴。

變奏版本 豐富口感 新菜式最吸引是融入色、香、味元素，當中人氣的蟹籽三文魚伴紅桑子醬，選用本地芫荽和紅菜頭等醃製的三文魚砌成海星形狀，表面鋪滿蟹籽，周邊以珊瑚狀蛋白點綴，未吃已感受到滿滿的海洋氣息。另一道日本帶子伴西柚，帶子刺身配柚子肉和橙汁，加上本地製作的蝦油，頓時為這道清新菜式加添鹹鮮。鮮香的意大利粉紅蝦，加點炸蒜、番荽和布拉搭芝士醬，提香又提味。番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士是龐貝的傳統菜式，BB八爪魚加紅酒和番茄等慢煮，和切開的流心芝士拌勻享用，「芝」味濃郁。傳統的墨魚條伴青豆蓉，原以蒸煮方式炮製，這裏則以墨魚刺身代替，拌勻才吃軟滑清新。至於卡邦尼海鮮意粉除了加入風乾豬面頰肉，還有以三文魚、墨魚和櫻花蝦等變奏成海鮮版本，口感豐富有驚喜。

（查詢電話：5603 8598）

知多啲 熱湯過冬驅寒 天氣開始轉涼，地中海周邊地區更加寒冷，Chef Sergio指來到秋冬季，當地廚師會以當造的白露筍、白松露或新鮮蘑菇入饌，為了驅寒通常會加入湯汁菜式，如以雞湯配意大利雲吞的Tortellini in brodo，小巧的雲吞配熱湯，一啖一口很滋味。另一道Acqua Pazza是著名的漁夫料理，當季海鮮加番茄、橄欖、香草和白酒等燴煮，不用加水一鍋搞掂，方便又暖胃。

選用希臘食材入饌 擁有超長海岸線和豐富天然資源的希臘，菜式同樣多元化。灣仔希臘風地中海小酒館迎來新主廚Teya Mikhael，師傅為了貫徹風味，菜式選用當地的橄欖油、牛至（Oregano）、檸檬、橄欖、乳酪與皮塔餅等食材入饌，加上適量海鮮，清新又健康。

牛面頰肉 炭烤帶子 品嘗大餐前，希臘人習慣先以青瓜乳酪作開胃頭盤，也可用來配烤肉或皮塔餅品嘗。串燒雞肉或豬肉配以蔬菜和蒜香油醋汁，和皮塔餅享用，美味又飽肚。新菜式不乏經改良的美食，以香料醃製的牛面頰用明火慢煮，再加點豆蓉來吃，牛面頰肉有焦香味道，和軟滑豆蓉相當匹配。

喜愛香口的話要試試酥脆海鮮盤，野生愛琴海沙甸魚和魷魚經脆炸，作佐酒小食最好不過。色彩繽紛的火燄北海道帶子，帶炭火熏香的帶子加辣椒片、酸豆和香葱，鮮香又吸引。想來點配菜，可揀選炸過的塞浦路斯伴薯，炒香的薯仔青椒加香辣乳酪醬，惹味無比。菲達芝士可揀選蜜糖或香辣口味，前者甜美富芝麻香，後者加羊乳酪、酸豆和辣椒等拌勻，別有一番辛香。

（查詢電話：2818 8681）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士

八爪魚加紅酒、番茄、黑橄欖和酸豆慢煮1小時，和芝士一起吃更香濃。 意大利粉紅蝦

蝦肉加炸蒜，淋上加入番荽的布拉塔芝士醬，表面批點檸檬皮，為鮮甜蝦肉添香氣。 創辦人兼主廚

Sergio Landi 酥脆海鮮盤

野生愛琴海沙甸魚和魷魚，沾麵粉後炸至金黃色，加點檸檬汁吃，原汁原味。 塞浦路斯伴薯

炸香的小薯仔加香蒜和醃青椒略拌炒，放在香辣乳酪醬上，是一道傳統配菜。 日本帶子伴西柚

刺身帶子加柚子肉和果皮，淋西柚橙汁再加本地蝦油，芳香鮮味。 刺身墨魚條伴青豆蓉

以刺身代替傳統的熟墨魚條，加新鮮青豆蓉和薄荷拌勻享用。 Acqua Pazza最初以魚肉做主角，現時不少人會按個人風格加入海鮮和香草烹煮。 火燄北海道帶子

炭烤連殼帶子，表面灑上辣椒片、酸豆和葱粒，帶有煙熏香氣，其醬汁可配皮塔餅享用。 綠色長流化椅配木桌子和小吊燈，牆上放滿美酒，氣氛輕鬆。 卡邦尼海鮮意粉

傳統意粉加三文魚、墨魚和大蝦外，還有櫻花蝦來加添鹹香。 餐廳有超高樓底，再加掛畫和海洋生物擺設，空間感十足。 烤牛面頰肉

牛面頰肉用香料醃製9小時再烤煮，配紅辣椒醬、羊乳酪和橄欖，加點豆蓉嫩滑又入味。 串燒烤肉

可選雞肉或豬肉，加彩椒串好再燒烤，伴以乳酪醬、番茄和紅洋葱，唧檸檬汁和蒜香油醋汁享用。 主廚

Teya Mikhael