副刊

地中海新派菜 洋溢異國「鮮」味

蟹籽三文魚伴紅桑子醬<br>三文魚加芫荽、薄荷、糖、紅菜頭和檸檬汁等醃製，表面鋪滿蟹籽，周邊伴以紅桑子和珊瑚造型蛋白，鮮香吸睛。 蟹籽三文魚伴紅桑子醬<br>三文魚加芫荽、薄荷、糖、紅菜頭和檸檬汁等醃製，表面鋪滿蟹籽，周邊伴以紅桑子和珊瑚造型蛋白，鮮香吸睛。
蟹籽三文魚伴紅桑子醬
三文魚加芫荽、薄荷、糖、紅菜頭和檸檬汁等醃製，表面鋪滿蟹籽，周邊伴以紅桑子和珊瑚造型蛋白，鮮香吸睛。
想感受既美麗又浪漫的海岸風光，不少人首選地中海一帶，其周邊覆蓋意大利、希臘、西班牙和葡萄牙等國家，因應每個國家的飲食文化、氣候和食材等變化，發展出不同料理風格。近日港島區有意式地中海風味餐廳開幕，另有餐廳推出希臘風的新菜單，想感受異國「鮮」味係時候啦！
意式風格 創意烹調
地中海盛產海鮮，上環新開的地中海餐廳便以海鮮為主角，創辦人兼主廚Sergio Landi指，意大利風格的地中海菜多選用番茄、檸檬、海鮮和橄欖油等食材入饌，清新健康。他以家鄉意大利龐貝作設計靈感，選用可持續海鮮和部分本地蔬果作食材，加上與時並進的創意烹調手法，將菜式糅合意國和港式風格，為客人打造與別不同的海鮮盛宴。
變奏版本 豐富口感
新菜式最吸引是融入色、香、味元素，當中人氣的蟹籽三文魚伴紅桑子醬，選用本地芫荽和紅菜頭等醃製的三文魚砌成海星形狀，表面鋪滿蟹籽，周邊以珊瑚狀蛋白點綴，未吃已感受到滿滿的海洋氣息。另一道日本帶子伴西柚，帶子刺身配柚子肉和橙汁，加上本地製作的蝦油，頓時為這道清新菜式加添鹹鮮。鮮香的意大利粉紅蝦，加點炸蒜、番荽和布拉搭芝士醬，提香又提味。番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士是龐貝的傳統菜式，BB八爪魚加紅酒和番茄等慢煮，和切開的流心芝士拌勻享用，「芝」味濃郁。傳統的墨魚條伴青豆蓉，原以蒸煮方式炮製，這裏則以墨魚刺身代替，拌勻才吃軟滑清新。至於卡邦尼海鮮意粉除了加入風乾豬面頰肉，還有以三文魚、墨魚和櫻花蝦等變奏成海鮮版本，口感豐富有驚喜。
（查詢電話：5603 8598）
知多啲 熱湯過冬驅寒
天氣開始轉涼，地中海周邊地區更加寒冷，Chef Sergio指來到秋冬季，當地廚師會以當造的白露筍、白松露或新鮮蘑菇入饌，為了驅寒通常會加入湯汁菜式，如以雞湯配意大利雲吞的Tortellini in brodo，小巧的雲吞配熱湯，一啖一口很滋味。另一道Acqua Pazza是著名的漁夫料理，當季海鮮加番茄、橄欖、香草和白酒等燴煮，不用加水一鍋搞掂，方便又暖胃。
選用希臘食材入饌
擁有超長海岸線和豐富天然資源的希臘，菜式同樣多元化。灣仔希臘風地中海小酒館迎來新主廚Teya Mikhael，師傅為了貫徹風味，菜式選用當地的橄欖油、牛至（Oregano）、檸檬、橄欖、乳酪與皮塔餅等食材入饌，加上適量海鮮，清新又健康。
牛面頰肉 炭烤帶子
品嘗大餐前，希臘人習慣先以青瓜乳酪作開胃頭盤，也可用來配烤肉或皮塔餅品嘗。串燒雞肉或豬肉配以蔬菜和蒜香油醋汁，和皮塔餅享用，美味又飽肚。新菜式不乏經改良的美食，以香料醃製的牛面頰用明火慢煮，再加點豆蓉來吃，牛面頰肉有焦香味道，和軟滑豆蓉相當匹配。
喜愛香口的話要試試酥脆海鮮盤，野生愛琴海沙甸魚和魷魚經脆炸，作佐酒小食最好不過。色彩繽紛的火燄北海道帶子，帶炭火熏香的帶子加辣椒片、酸豆和香葱，鮮香又吸引。想來點配菜，可揀選炸過的塞浦路斯伴薯，炒香的薯仔青椒加香辣乳酪醬，惹味無比。菲達芝士可揀選蜜糖或香辣口味，前者甜美富芝麻香，後者加羊乳酪、酸豆和辣椒等拌勻，別有一番辛香。
（查詢電話：2818 8681）
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士<br>八爪魚加紅酒、番茄、黑橄欖和酸豆慢煮1小時，和芝士一起吃更香濃。番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士<br>八爪魚加紅酒、番茄、黑橄欖和酸豆慢煮1小時，和芝士一起吃更香濃。
番茄燴八爪魚伴布拉塔芝士
八爪魚加紅酒、番茄、黑橄欖和酸豆慢煮1小時，和芝士一起吃更香濃。
意大利粉紅蝦<br>蝦肉加炸蒜，淋上加入番荽的布拉塔芝士醬，表面批點檸檬皮，為鮮甜蝦肉添香氣。意大利粉紅蝦<br>蝦肉加炸蒜，淋上加入番荽的布拉塔芝士醬，表面批點檸檬皮，為鮮甜蝦肉添香氣。
意大利粉紅蝦
蝦肉加炸蒜，淋上加入番荽的布拉塔芝士醬，表面批點檸檬皮，為鮮甜蝦肉添香氣。
創辦人兼主廚<br>Sergio Landi創辦人兼主廚<br>Sergio Landi
創辦人兼主廚
Sergio Landi
酥脆海鮮盤<br>野生愛琴海沙甸魚和魷魚，沾麵粉後炸至金黃色，加點檸檬汁吃，原汁原味。酥脆海鮮盤<br>野生愛琴海沙甸魚和魷魚，沾麵粉後炸至金黃色，加點檸檬汁吃，原汁原味。
酥脆海鮮盤
野生愛琴海沙甸魚和魷魚，沾麵粉後炸至金黃色，加點檸檬汁吃，原汁原味。
塞浦路斯伴薯<br>炸香的小薯仔加香蒜和醃青椒略拌炒，放在香辣乳酪醬上，是一道傳統配菜。塞浦路斯伴薯<br>炸香的小薯仔加香蒜和醃青椒略拌炒，放在香辣乳酪醬上，是一道傳統配菜。
塞浦路斯伴薯
炸香的小薯仔加香蒜和醃青椒略拌炒，放在香辣乳酪醬上，是一道傳統配菜。
日本帶子伴西柚<br>刺身帶子加柚子肉和果皮，淋西柚橙汁再加本地蝦油，芳香鮮味。日本帶子伴西柚<br>刺身帶子加柚子肉和果皮，淋西柚橙汁再加本地蝦油，芳香鮮味。
日本帶子伴西柚
刺身帶子加柚子肉和果皮，淋西柚橙汁再加本地蝦油，芳香鮮味。
刺身墨魚條伴青豆蓉<br>以刺身代替傳統的熟墨魚條，加新鮮青豆蓉和薄荷拌勻享用。刺身墨魚條伴青豆蓉<br>以刺身代替傳統的熟墨魚條，加新鮮青豆蓉和薄荷拌勻享用。
刺身墨魚條伴青豆蓉
以刺身代替傳統的熟墨魚條，加新鮮青豆蓉和薄荷拌勻享用。
Acqua Pazza最初以魚肉做主角，現時不少人會按個人風格加入海鮮和香草烹煮。Acqua Pazza最初以魚肉做主角，現時不少人會按個人風格加入海鮮和香草烹煮。
Acqua Pazza最初以魚肉做主角，現時不少人會按個人風格加入海鮮和香草烹煮。
火燄北海道帶子<br>炭烤連殼帶子，表面灑上辣椒片、酸豆和葱粒，帶有煙熏香氣，其醬汁可配皮塔餅享用。火燄北海道帶子<br>炭烤連殼帶子，表面灑上辣椒片、酸豆和葱粒，帶有煙熏香氣，其醬汁可配皮塔餅享用。
火燄北海道帶子
炭烤連殼帶子，表面灑上辣椒片、酸豆和葱粒，帶有煙熏香氣，其醬汁可配皮塔餅享用。
綠色長流化椅配木桌子和小吊燈，牆上放滿美酒，氣氛輕鬆。綠色長流化椅配木桌子和小吊燈，牆上放滿美酒，氣氛輕鬆。
綠色長流化椅配木桌子和小吊燈，牆上放滿美酒，氣氛輕鬆。
卡邦尼海鮮意粉<br>傳統意粉加三文魚、墨魚和大蝦外，還有櫻花蝦來加添鹹香。卡邦尼海鮮意粉<br>傳統意粉加三文魚、墨魚和大蝦外，還有櫻花蝦來加添鹹香。
卡邦尼海鮮意粉
傳統意粉加三文魚、墨魚和大蝦外，還有櫻花蝦來加添鹹香。
餐廳有超高樓底，再加掛畫和海洋生物擺設，空間感十足。餐廳有超高樓底，再加掛畫和海洋生物擺設，空間感十足。
餐廳有超高樓底，再加掛畫和海洋生物擺設，空間感十足。
烤牛面頰肉<br>牛面頰肉用香料醃製9小時再烤煮，配紅辣椒醬、羊乳酪和橄欖，加點豆蓉嫩滑又入味。烤牛面頰肉<br>牛面頰肉用香料醃製9小時再烤煮，配紅辣椒醬、羊乳酪和橄欖，加點豆蓉嫩滑又入味。
烤牛面頰肉
牛面頰肉用香料醃製9小時再烤煮，配紅辣椒醬、羊乳酪和橄欖，加點豆蓉嫩滑又入味。
串燒烤肉<br>可選雞肉或豬肉，加彩椒串好再燒烤，伴以乳酪醬、番茄和紅洋葱，唧檸檬汁和蒜香油醋汁享用。串燒烤肉<br>可選雞肉或豬肉，加彩椒串好再燒烤，伴以乳酪醬、番茄和紅洋葱，唧檸檬汁和蒜香油醋汁享用。
串燒烤肉
可選雞肉或豬肉，加彩椒串好再燒烤，伴以乳酪醬、番茄和紅洋葱，唧檸檬汁和蒜香油醋汁享用。
主廚<br>Teya Mikhael主廚<br>Teya Mikhael
主廚
Teya Mikhael
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