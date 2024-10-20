日本工廠變身商場 巴士進駐Chill住逛

場內有由退役巴士翻新而成的SMASELL CAFE，匯集了多間提倡環境友善的咖啡館和餐廳。

近年日本不少空置工場紛紛進行活化改造，當中不少更搖身一變成了人氣熱點！例如大阪市北加賀屋早前便有佔地約660平方米的廢棄工廠全面翻新，變身為以永續為主題的商場，內裏8間銷售時裝、雜貨、化妝品和食品的店舖統統主打環保相關產品及服務，當中甚至有將報廢巴士作為店面的餐廳，教人耳目一新。另外，埼玉縣及長野縣近期亦各有工廠改造而成的商場登場，同樣睇頭十足！

大阪：環保消費 永續發展 大阪市住之江區北加賀屋原為一個造船小鎮，但隨着產業結構變化，該處的造船廠相繼搬遷。近年該鎮積極活化重建，於8月開張的SMASELL Sustainable Commune商場正是由當地煉鐵廠改建而成。商場的一大特色是，場內店舖提供的產品及服務均以可持續發展為原則。商場樓高兩層，1樓以時尚、藝術、美容、美食為主，其中有主打設計簡約襯衫和調皮牛仔服的O0u，利用回收海洋垃圾製成潮流飾物的ECOALF等。上到2樓，映入眼簾的是二手家品店Restyle和老字號西式餐具品牌NIKKO，同樣值得慢慢發掘。除了購物之外，商場更將一輛退役的倫敦巴士翻新為SMASELL CAFE，並找來了多間環境友善的咖啡店和餐廳出手，例如有100%純素食麵包店UNIVERSAL BAKES、首間獲得日本永續餐飲協會二星級可持續發展評級的BOTTEGA BLUE等，帶來豐富滋味。值得一提係，於場內店舖消費時會收到一枚價值¥100（約HK$5）的木幣，投放於你想支持的環保或救災等團體盒子內，商場便會將實際款項捐出。

埼玉：翻新車廠 獨特體驗 於9月24日開幕、設在埼玉縣所澤市的大型商場Emi Terrace所澤，是由西武鐵道的所澤車輛工廠舊址改建而成。商場樓高7層，總建築面積約12.9萬平方米，擁有142間商店，購物樓層主要集中在商場的1至4樓，2和3樓主打時尚和生活品牌，包括GLOBAL WORK、LAKOLE、graniph、niko and...等30多個品牌。1樓則有1,000個座位、集合了22間食店的美食廣場Komorebi Food Hall，你會搵到Rock's Hamburg、小Hage天、和Cafe Tsumugi等多間首次於埼玉縣登場的人氣食肆。4樓則設有連接室外廣場Sorakumo Hiroba的 Sorakumo Dining飲食空間，包括有迴轉壽司Sushiemon、意式料理SALVATORE CUOMO Cafe、烤肉店Gatten Karubi等知名食肆坐鎮。呼應商場前身是西武鐵道工廠的背景，這裏設有用於培訓列車駕駛員的2000系列駕駛模擬器，還可看到連接鐵道主線和車輛工廠的支線路軌，稍後更會展出1984年之前在西武鐵道山口線運行的Otagi電車。

長野：環形建築 多重滋味 位於長野縣駒根市的體驗型商場Clasuwa之森，剛於10月開幕，是養命酒製造株式會社趁成立100周年之際，將駒根市工廠的森林範圍改建為全新商場設施。新設施佔地138,000平方米，從高處俯瞰的話，可看到一座名為「森林環」的圓形建築，象徵「拓展健康生活圈」，並以美食、休閒、體驗三大主題設置多種設施，包括可享用手工火腿和香腸的肉類熟食店、自家出品的麵包店、採用天然原料製作的甜品店，還有出售長野縣農場直送農產品的蔬菜市場。另外，商場內有一間由倉庫改建的意式餐廳，使用鮮製馬蘇里拉芝士、信州出產麵粉混合麩皮粉炮製窰爐薄餅，食客可透過開放式廚房欣賞廚師的手藝，提升美食體驗。此外，走到商場盡頭還有一座森林圖書館，樓高兩層，擁有約1,000本題材分為9大類別的書本，讓你在充滿木材香味的空間下，享受寧靜閱讀時光。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

巴士內籠放有餐桌坐椅，能安坐其中開餐。 由石川縣陶瓷製造商NIKKO開設的直營店，讓大家減少使用塑膠製品。 由西武鐵道舊址改建而成的商場樓高7層，擁有140多間店舖。 意式料理SALVATORE CUOMO Cafe食品選擇相當豐富。 麵包店每天都有20多種麵包出爐，並提供各種飲料和小吃。 商場設有長1.7公里的散步道，不妨慢慢遊逛。 想來客輕食的話，意大利芝士融化漢堡是不錯選擇。 商場內部放有多件藝術品，和工廠空間融為一體。 商場中庭設有547吋的LED螢幕，可通過智能手機選擇煙火款式，再投放於螢幕上。 Sorakumo Hiroba連接用餐空間，即使孩子在戶外玩耍，家長也能放心用餐。 稍後登場的餐廳由倉庫改建而成，供應特色窰爐薄餅。 O0u以可持續材料及技術炮製時尚服裝。 商場門口塗上了搶眼黃色，依然保留了昔日工廠的輪廓。 商場內設有綜合電影院T.Joy Emi Terrace所澤，提供IMAX、Screen X 和杜比全景聲3種電影播放系統。 從高處俯瞰可看到主設施為圓形建築，象徵拓展健康生活圈。 森林圖書館樓高兩層，擁有約千本藏書供免費閱讀。