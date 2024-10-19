金光貴氣 無雙專驅

法拉利藉着只此一輛的金色Roma Spider Tailor Made，將個性化定製服務的更多可能性呈現車迷眼前。

不少人都夢想擁有專屬座駕，透過個性化定製（Tailor Made）打造出最能突出個人品味的「無雙」專驅。為了向車迷提供細緻入微的服務，法拉利（Ferrari）個性化定製部門藉着在材質和工藝研發不斷提升，帶來更多意念創新的定製選擇。全新發表只此一輛的金色Roma Spider Tailor Made便是最佳示範。

One-off定製超跑 Roma Spider Tailor Made可說是一次過將個性化定製服務的更多可能性，向車迷具體展現的全新One-off。車上不少部件均採用創新工藝技術和特殊材質匠心製造，例如頭冚經個性化設計，特別飾有羅盤玫瑰圖案和生產廠房意大利Maranello的地理座標（44o31'55"N 10o52'10"E）；頭沙板上盾形廠徽則有別於以往的鑲嵌方式，改為激光工藝雕刻；頂篷罩蓋及地板等更特別加入無鉻Nappa皮革，及以負責任方式砍伐、可追溯來源的可持續木材鋪陳。

環保回收物料 此外，一對座椅之間的中央面板織物，乃採用以內飾同款皮革及從回收輪胎中提取的線材手工縫製。中控台的特殊砂製部件則是由鑄造車間清理的鑄件回收而來；至於用來製造V8雙渦輪增壓引擎的部分部件，亦是回收自鑄造車間內的鋁廢料，盡可能減少廢棄物和碳足迹。說到這裏，稍稍着墨所搭載的3.9L 90度夾V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達620CV和760Nm；配搭8前速F1雙離合器波箱，完成0~100km/h和0~200km/h分別僅3.4秒和9.7秒，極速逾320km/h。

特別版金配飾 值得一提，廠方還跟Montblanc合作打造出一款特別版Meisterstuck大班系列書寫工具，不僅採用特選Oro Mida配色，筆帽和筆桿均鍍以鉑金，Au750 18K金筆嘴更飾有獨特鍍鉑金羅盤玫瑰圖案，配上一本跟內飾Rosso Bologna紅色和Pelle Metalizzata Ora Mida金屬色一致的再生皮革作封面的日記簿。而封面和內頁亦印有Maranello地埋座標裝飾，呼應貫穿整個「旅行」主題的同時，亦進一步凸顯個性化定製服務的專屬魅力。

目前這輛One-off無雙專驅，正在意大利Enzo Ferrari博物館的「法拉利獨一無二」（Ferrari One of a Kind）展覽公開亮相，展期至明年2月中。展場內特設互動牆，讓車迷親手觸摸和感受設計中心提供的一系列材料、織物及顏色等。雖然廠方沒有提及此車造價，但車迷想必心癢，也想定製一輛自己的專屬拉利吧！

本地車訊：i5 M60 xDrive Touring純電豪華旅行車抵港 寶馬（BMW）新引入型格與空間兼備的純電豪華旅行車i5 M60 xDrive Touring，它不僅是第6代5 Touring的標誌性車款，更是BMW M首款全電動旅行車型。車長跟同廠i5 M60 xDrive房車相若，不到5.1米，卻擁有570L標準尾箱容量，若將後座摺疊收起更可一舉增至1,700L；並配備長達1,229mm的全景式天幕天窗，車廂空間感大幅提升。

新車用上第5代eDrive電能科技，搭載前後軸雙馬達四驅系統，擁有M卓越操控性能。啟動M Sport Boost或M Launch Control功能時，瞬間爆發517hp最大馬力及820Nm峰值扭力，0~100km/h加速只需3.9秒；配合M主動式懸掛系統連整合式主動後輪轉向系統及後軸氣壓式懸掛系統，能優化抓地力及操控性，防傾側於瞬間，提升動態極限並維持乘坐舒適感。高壓電池總容量達81.2kWh，能提供506km（WLTP）續航力。現時預訂還可於11月起交付，兼可享限量現貨早鳥優惠，免費升級至Parking Assistant Professional專業泊車輔助系統連Surround View環視系統。

撰文：林登麗

軟篷物料採用新研發的高科技織物製造，提供獨特雙色編織式樣及多種配色，以增強表面的3D效果。 頭冚經過個性化定製設計，飾有羅盤玫瑰圖案和Maranello廠房的地理座標。 座椅之間的中央面板織物，採用以內飾同款皮革及從回收輪胎中提取的線材手工縫製。 配備BMW Iconic Glow發光面罩連M專屬徽章、可變式LED雙頭燈、亮黑M側鏡蓋及亮黑高光窗框等，高雅中顯霸氣。 尾箱設計更寬更低，並可擴展至1,700L容量，讓車主能輕鬆裝載大型物件。 此新意念One-off不少部件都採用創新工藝技術和特殊材質打造。 激光雕刻工藝可應用於木材和金屬等不同物料上。 中控台特殊砂製部件由鑄造車間清理的鑄件回收而來。 i5 M60 xDrive Touring搭載前後軸雙馬達四驅系統，擁有820Nm峰值扭力。 標準配備19吋輕合金輪圈，可選配再大1~2吋的輕合金輪圈及空氣動力學輪圈。 頭沙板上的盾形廠徽特別以激光刻上。 車上多處包括門檻裝飾、頂篷罩飾板及地板，皆以可追溯來源的可持續木材鋪陳。地板包邊（右圖）還特別以無鉻Nappa皮革修飾。 配上跟Montblanc合作打造的特別版大班系列書寫工具。 植入覆蓋整個錶台的背光水晶飾面，以及由12.3吋及14.9吋雙屏幕組成的一體式曲面屏幕等。