F1賽道露營 直擊飆車興奮

以旅遊拖車Airstream Sovereign翻新而成的宿泊設施，旁邊設有約2米高觀景台讓你直擊賽事。

踏入10月秋高氣爽，又是趁機感受露營樂趣的時候。要數特色營地，位於日本靜岡縣駿東郡便剛有全球首個建在F1賽道範圍的露營設施登場，你可在設於彎道旁的帳篷或小屋內，近距離見證賽車高速行駛的刺激感，並同時坐擁富士山美景！另外該國三重縣和櫪木縣亦有跟賽車場結合起來的露營場地，提供不一樣的住宿體驗。

靜岡縣：彎路旁邊 現場觀賞 設在靜岡縣駿東郡的Fuji Motorsports Forest，是一個集結了賽車賽道、博物館、酒店等的運動消閒綜合設施。當中的Fuji Speedway賽道被國際汽車聯會（FIA）正式認可為一級賽道，可舉辦F1等賽事。該賽道的100R高速彎道內側位置最近開設了佔地約2萬平方米的露營場地Recamp Fuji Speedway，賣點莫過於可以不一樣方式及角度，近距離欣賞賽車競速。內裏提供36個住宿營地，除了22個面績約100平方米的紮營營位Auto Camp Site，還有多款豪華住宿選項，焦點有一輛1970年製的旅行拖車Airstream Sovereign翻新而成的宿泊設施，內有雙人床、冷暖空調、廚房，及設有花灑和馬桶的衞生間，與此同時更有方便觀賞賽事及遠眺富士山的2米高觀景台。另外亦有以車庫概念設計的Camping Garage House，及恍如置身酒店房的Trailer Villa等共8款宿泊選擇。作為住客，也別錯過場地的多種體驗項目，包括可在Fuji Speedway賽道開車，或到Fuji Motorsports Museum見識世界各地的賽車等。營地每晚收費¥4,300起（HK$223）。

三重縣：豪華木甲板 歎天然溫泉 位於三重縣鈴鹿市、佔地200萬平方米的鈴鹿賽車場，整個場地分為三大區域，焦點是可容納155,000名觀眾的F1賽道，是舉行日本大獎賽、鈴鹿8小時耐久賽等盛事的場地。同時兼備甚具規模的酒店及遊樂場，前者共提供152間客房，並擁有露營用場地，共提供147個帳篷營位，除了純粹供水供電的營位，還有4種連帳篷的營位選擇，當中最舒適的首選附露台的木甲板營位，木甲板面積為30平方米，配備了帳篷、桌椅等所有基本露營設備，冬天更有暖爐和發熱地氈，並可事前預約黑毛牛肉等BBQ套餐，安排周到又不失露營風味。入住期間能免費使用去年3月開設的天然溫泉THE SPA，設有露天浴池和室內大澡堂，讓你享受觸感柔軟的弱鹼性泉水。住客可順道前往遊樂場玩樂外，也不妨參加賽車場巴士觀光活動，巴士會於鈴鹿賽車場上行駛，途中有工作人員講解箇中特色，你亦可落車沿着賽道漫步，甚至可揮舞黑白格子旗打卡。營地每晚收費¥7,800起（HK$406）。

櫪木縣：望星浸浴 繩網玩樂 位於櫪木縣芳賀郡的茂木移動度假村（Mobility Resort Motegi），擁有舉辦Super GT系列賽及MotoGP日本大獎賽等賽事的賽道，並同時設有公園、酒店及露營場地「森林與星空的露營村」。露營村包含帳篷、附有空調的小木屋和林間營地3種選項，其中帳篷有5種款式，最大的為蓮花帳篷Wide和鐘形帳篷Wide，最多可容納6人，內裏的基本用品一應俱全，並有專人為你紮營。另外，營地供應各種燒烤套餐，例如有高級燒烤套餐、戰斧牛排套餐等。除此之外，入住營地期間可免費使用酒店內的大浴場希望之湯，室內浴池提供浸泡後肌膚變滑溜的絲滑浴池和噴射浴池兩種享受，而露天浴池則可讓你仰望晚空。度假村的公園亦不容錯過，內裏可找到佔地約1,000平方米的室內繩網場SUMIKA，其繩網陣有11米高，場內會有繽紛燈光和播出動物聲音，既好玩又有氣氛。度假村還有收藏了多輛電單車和賽車的博物館可參觀。營地每晚收費¥21,000起（約HK$1,099）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

經整修的Airstream Sovereign內部分布置保持不變，洋溢70年代氛圍。 紮營營地Auto Camp Site配備了電源，並有樹木作區隔保障私隱。 露營場地提供連帳篷的營位選擇，圖為最豪華的附露台木甲板營位。 觀光巴士會在F1賽車場上行駛，讓人近距離見識一番。 愛刺激的朋友，度假村有森之空中散步飛索等你挑戰。 度假村設有5條賽車賽道，是舉辦世界級賽事的重要場地。 Airstream Sovereign內劃分了客廳、衞生間及廚房等空間，睡房更放有雙人床。 Fuji Motorsports Museum內展示了世界各地的賽車。 連帳篷的營地配備了桌椅等基本設備，一家大細能輕鬆享受箇中樂趣。 鈴鹿賽車場是日本首條F1賽道，現時是舉行日本大獎賽等賽事的場地。 入住期間可免費使用酒店內的大浴場，提供3種浴池體驗。 以車庫概念設計的Camping Garage House，屋頂的觀景台可將100R全景盡收眼底。 Fuji Speedway賽道被國際汽車聯會正式認可為一級賽道，是多項國際賽事的舞台。 去年才開幕的天然溫泉THE SPA，內裏的浴池提供優質弱鹼性泉水。 露營設施有5款帳篷類型可挑選，圖為蓮花帳篷Wide。 露營場地有配備了冷暖空調的小木屋，住得舒適。