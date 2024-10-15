重塑文明遺產 體驗跨時空奢華生活

古代匠人給後世留下無數文明遺產，像金字塔、吳哥窟、約旦帕特拉古城等名勝，當中展現的超凡工藝令人嘆為觀止，亦觸動了無數人的好奇心——在此等宏偉建築中生活將會有何其奢華的體驗？由建築設計師Monika Pancheva發表的一系列跨時空概念建築，相信能讓大家看出個端倪來！

Cleopatra's Oasis 向埃及妖后致敬 數人類史上的偉大建築，不得不提埃及金字塔，作為古代世界七大奇迹之一，不但氣勢磅礡，還令人對古埃及人的睿智佩服得五體投地，概念建築「Cleopatra's Oasis」就是Monika Pancheva向人稱「埃及妖后」的克利奧帕特拉七世（Cleopatra）致敬之作。

根據設計師的構想，「Cleopatra's Oasis」坐落於埃及的一片綠洲上，背靠巍峨山谷，外觀宏偉，有點像存放於紐約大都會藝術博物館的丹鐸神廟（The Temple of Dendur），土黃色的外牆跟周圍景觀融為一體，猶如經歷了數千年洗禮。值得一提，門廊前聳立着4根巨柱，牆身以充滿神秘感的象形文字裝飾，像要跟大家訴說埃及妖后的傳奇故事。

至於室內採用開放式布局，配合高樓底和有利採光的落地玻璃，顯得寬敞、光猛，豪宅氣派盡現。從預想圖所見，土黃色牆身刻上象形文字作裝飾，又有法老的頭像雕塑作點綴，樑柱、家具均加入金色細節，在暖黃色燈光映襯下，顯得富麗堂皇，其奢華程度絕對襯得起妖后的尊貴身份！

Inspired by Petra 受玫瑰古城啟發 坐落於約旦南部摩西谷地（Valley of Moses）的帕特拉古城（Petra），曾是納巴泰王朝（Nabataean Kingdom）的首都，享有「玫瑰古城」的美譽，因電影《奪寶奇兵之聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）而廣為人知，更於2007年入選世界新七大奇迹！

概念建築「Inspired by Petra」開宗明義以帕特拉古城為靈感，從紅褐色的山岩中刻鑿而成，由預想圖所見，它與周圍的峽谷峭壁渾然一體，在陽光照耀下，表面更泛起夢幻般的金色光芒。室內部分是整個設計的重點，除了以溫暖的大地色系為主調，又大量運用石材、木材等天然物料來布置，加上高身拱形窗令室內空間顯得開揚，也提供了絕佳的觀景視野，成功營造出一個自然舒適的生活氛圍。另外，設計師又利用納巴泰風格的拱形結構，配合色彩鮮艷的掛氈和地氈，為整個室內空間增添異域風情。

Cambodia Temple house 靈感來自吳哥窟 說到文明遺產，位於柬埔寨的吳哥窟（Angkor Wat），不但獲聯合國教育科學文化組織列入世界文化遺產名錄，更被人稱為古代東方四大奇迹之一，概念建築「Cambodia Temple house」的設計靈感就是來自這座大名鼎鼎神廟。

根據預想圖，「Cambodia Temple house」的外牆呈紅棕色，層層遞進的尖頂極具辨識度，周邊被茂密的叢林和水池包圍，環境幽靜。室內設計以深棕色和灰色為主調，但因樓底高、窗戶大，半點陰沉的感覺也沒有；與此同時，牆面紋理豐富，融入雕刻、壁畫、佛像等元素，襯上素色和木製家具，讓人們察覺到豪宅布置也可以很古樸。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

樓底特高，配合巨大落地玻璃，豪宅氣派盡現。 樑柱與家具均加入金色細節，在暖黃色燈光映襯下，顯得富麗堂皇。 高身拱形窗令室內空間顯得開揚，也提供絕佳的觀景視野。 家具多為素色和木製款式，但配搭得宜。 設施方面，客廳、飯廳、睡房、廚房、浴室等區域應有盡有。 在陽光下，「Inspired by Petra」泛起了夢幻般的金色光芒。（ig@panchevamonika） 「Inspired by Petra」附設泳池與戶外休息區。 室內布置以深棕色和灰色為主調，但一點也不陰沉。 巨大的法老頭像雕塑，給室內設計帶來畫龍點睛的效果。 納巴泰風格的拱形結構，令室內空間洋溢異域風情。 從高處望去，「Cambodia Temple house」的尖頂層層遞進，極具辨識度。（ig@panchevamonika） 牆身裝飾融入雕刻、壁畫、佛像等元素。