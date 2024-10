重塑文明遺產 體驗跨時空奢華生活

Inspired by Petra 受玫瑰古城啟發

坐落於約旦南部摩西谷地(Valley of Moses)的帕特拉古城(Petra),曾是納巴泰王朝(Nabataean Kingdom)的首都,享有「玫瑰古城」的美譽,因電影《奪寶奇兵之聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade)而廣為人知,更於2007年入選世界新七大奇迹!