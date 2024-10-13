無懼乾燥緊繃 打造秋日水潤肌

剛過了廿四節氣中的寒露，代表秋意漸濃、冬寒初露，與此同時乾爽天氣也悄然地帶走了肌膚水分，令面部肌膚變得乾燥緊繃、嘴唇開始乾裂起皮，甚或連眼下也乾紋盡顯，置之不理會演變成真皺紋。想肌膚時刻保持水潤透亮狀態，不妨試試近期在社交媒體爆紅的護膚大法，讓你在秋冬依然光彩照人！

7水法 保濕有計 想要快速為乾燥皮膚補水保濕，不妨試試韓國大熱的7水法。潔面後先以化妝水浸濕的化妝棉輕輕擦拭全臉作二次清潔，然後以適量化妝水輕拍臉部並按壓至肌膚吸收，將輕拍步驟重複6次後，肌膚一般會變得相當水潤，之後再加一層滋潤面霜鎖住水分便大功告成。若肌膚嚴重乾燥，不妨往化妝水內添加幾滴精油提升滋潤度。但要注意避免使用含酒精和酸性成分的化妝水，前者會加速皮膚表面水分蒸發令乾燥情況惡化，後者則可能會刺激肌膚並引起敏感。

眼部乳敷 擊退細紋 眼周肌膚乾燥缺水時容易產生眼下乾紋，進而演變成真皺紋。想預防上述情況，可試試內地女星范冰冰愛用的眼部乳敷法。潔面後先用精華液和化妝水進行打底，再取適量含咖啡因和胜肽成分的眼霜輕柔打圈按摩眼周。待眼霜吸收後，於眼周塗抹精油，並以雙手由內向外提拉上下眼眶約20次。然後混合眼霜、凡士林和3滴精油調配「自製乳敷眼膜」並厚敷於眼周，再敷上片狀眼膜和面膜加強吸收，最後洗淨殘留物並進行後續保養即可。此方法建議每周進行1至2次。

塗唇膏 垂直方向 早前日本電視節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》邀請了美容院長德永真理分享潤唇膏正確塗法，她指塗抹前應先以沾了溫水的化妝棉輕拭嘴唇，藉以去除老廢角質，有助保濕成分吸收。另外嘴唇纖維方向是垂直的，因此應縱向塗抹才能令保濕成分有效深入唇部肌膚。此外，潤唇膏盡量選擇採用蜂蠟、椰子油、葡萄籽油和乳木果油等天然成分的出品。日常生活方面，避免舔唇或抿唇，並多吃含維他命C的蔬果，均有助維持雙唇水潤。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網