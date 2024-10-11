物理治療師教路登高告別疼痛

物理治療師莊子聰表示，平時較少行山的人士，最容易遇到腳踝扭傷，即俗稱拗柴的情況。「初次拗柴有機會因為缺乏睡眠、注意力不足、肌肉力量及協調力差導致；慣性拗柴則因韌帶受損，導致平衡感下降。要預防拗柴，應先有充足的睡眠，避免在青苔或濕滑路面行走，穿新鞋時更需預先適應。」他補充，拗柴後可用冰敷處理，每次10至15分鐘，相隔3至4小時重複，有效減輕腫脹和疼痛感。

善用行山杖 保護足弓

登山也有機會引發「髂脛束摩擦綜合症」，膝關節外側疼痛並伴隨喀喀聲響。成因是重複性的動作導致肌肉緊繃，進而引發摩擦和發炎。他建議行山前後都做大腿伸展運動，並注意上坡和下坡的姿勢，例如上坡時可利用行山杖，助身體獲得額外推進力；下坡時則可將行山杖放在身體前方，藉此減少膝蓋的壓力。建議選擇可調長度的行山杖款式，方便按不同地形和需要進行調整，同時確保手柄有良好的防滑設計。「行山杖的長度應該使你的手肘能形成約90度角，手掌可輕鬆握住手柄，保持自然舒適姿勢。」此外，選擇行山鞋也十分重要，扁平足或穿着不適合的鞋子，有機會令膝蓋下方及周圍感到疼痛，因此鞋子要有足弓保護、具備防滑功能，方能提供良好支撐。