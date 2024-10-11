物理治療師教路登高告別疼痛
秋高氣爽，傳統會於重陽節登高，一家大細行山不亦樂乎。然而山路崎嶇不平，如果準備不足或稍有不慎，輕則肌肉疼痛，重則筋骨扭傷就手尾長。今次請物理治療師莊子聰，介紹行山常見的傷患及預防方法，仲會教大家選購裝備貼士，準備去行山的人士要留意！
腳踝扭傷 冰敷處理
物理治療師莊子聰表示，平時較少行山的人士，最容易遇到腳踝扭傷，即俗稱拗柴的情況。「初次拗柴有機會因為缺乏睡眠、注意力不足、肌肉力量及協調力差導致；慣性拗柴則因韌帶受損，導致平衡感下降。要預防拗柴，應先有充足的睡眠，避免在青苔或濕滑路面行走，穿新鞋時更需預先適應。」他補充，拗柴後可用冰敷處理，每次10至15分鐘，相隔3至4小時重複，有效減輕腫脹和疼痛感。
善用行山杖 保護足弓
登山也有機會引發「髂脛束摩擦綜合症」，膝關節外側疼痛並伴隨喀喀聲響。成因是重複性的動作導致肌肉緊繃，進而引發摩擦和發炎。他建議行山前後都做大腿伸展運動，並注意上坡和下坡的姿勢，例如上坡時可利用行山杖，助身體獲得額外推進力；下坡時則可將行山杖放在身體前方，藉此減少膝蓋的壓力。建議選擇可調長度的行山杖款式，方便按不同地形和需要進行調整，同時確保手柄有良好的防滑設計。「行山杖的長度應該使你的手肘能形成約90度角，手掌可輕鬆握住手柄，保持自然舒適姿勢。」此外，選擇行山鞋也十分重要，扁平足或穿着不適合的鞋子，有機會令膝蓋下方及周圍感到疼痛，因此鞋子要有足弓保護、具備防滑功能，方能提供良好支撐。
同場加映：強筋骨湯水推介
黨參杜仲巴戟湯（4人分量）
材料：黨參1両、厚杜仲5錢、巴戟5錢、雲苓1両、豬骨1斤、蜜棗3粒。
煲法：加清水14碗，煲2.5小時。
功效：補中益氣、補益肝腎、強壯筋骨、健脾去濕。
木瓜花生雞腳湯（4人分量）
材料：木瓜1個、花生2両、栗子4両、薏仁2両、雞腳6隻、陳皮一角。
煲法：加清水14碗，煲2.5小時。
功效：滋陰除燥、補益肝腎、滑利關節、美容養顏。
撰文：陳志滔
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