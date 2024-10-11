「熊出沒」注意！潮遊寶安動靜皆宜

最近深圳有多個新商場落成，位於寶安區的購物中心便以全國首個「熊出沒」主題打造，融入空中花園式設計，既可與巨熊合照呃Like，場內更有多個綠化設施讓大家放鬆身心。除了食買玩之外，區內娛樂設施亦動靜皆宜，好動一族必定要體驗極速卡丁車，愛靜人士則可到粉黛花海打卡，十分適合港人即日來回玩餐飽。

特色新場 人氣首店 剛於9月尾開幕的華強廣場位於寶安區福海街道鳳塘大道，乘深圳地鐵11號綫至塘尾站，從B出口步行3分鐘即達。商場由地下1層至樓上6層組成，總建築面積約88萬平方米。作為全國首座「熊出沒」主題購物中心，它與人氣動畫《熊出沒》合作，在商場多個區域設有角色熊大、熊二及光頭強等布置，如大門口有近10米高的熊大數碼雕塑，3樓有1,600平方米的熊熊樂園，4樓則是熊熊食堂，粉絲必定打卡打到手軟。而且開業期間更有大型巡遊、樂隊演奏及舞龍表演，節目豐富。

商場亦是深圳首座空中花園式購物中心，可乘扶手電梯直達4樓的HUA YOUNG花漾廣場，這個空中花園種滿綠化植物，設有潮玩街區、青年創新空間及美食廣場，滿足遊客不同需要。至於商店有超過200間，包括深圳首間鵬泰生活超市、首次進駐深圳的領航娛樂KTV等；娛樂方面則有巨幕裸眼7D體驗館巔峰奇迹、中影南方影院LUXE等。食肆有柳竹家朝鮮菜的深圳首店、牛佬漢排骨火鍋；寶安首店泰之味、好客家等；還有咖啡連鎖店Manner Coffee，種類多元化。

粉霧花海 感受秋色 深圳是「千園之城」，單是公園便有逾1,200個，當中寶安陌上花公園的名字來自蘇軾《陌上花三首》，一年四季皆有不同花卉綻放。秋天正值粉黛草花期，佔地50,000平方米，屬深圳種植規模最大，一片片粉黛隨風搖曳構成粉霧花海，身處其中猶如踏入仙景一樣。其最佳觀賞期至10月尾，大家要把握機會啦！而且園內還有藍雪花、紅黃雞冠花及金黃色狗尾草，豐富色彩是感受秋天氛圍的好地方。值得留意是公園免費開放，假日遊人較多，幸好粉黛分區種植，人多也能找到靚位拍攝。公共交通方面，可乘坐M310、M355、M472到任達山莊公交站落車，到站便是公園入口，附近的石岩濕地公園也有粉黛草，不妨一併遊覽。

卡丁車場 刺激滿Fun 除了購物賞花，寶安區當然也有動態一面。位於彩虹城的速馬赫卡丁車是一個總面積達5,000平方米的室內賽車場，跟地鐵12號綫寶安客運站C出口僅90米距離。賽道全長400米，包含11個彎道，同時配置專業賽車燈光及國際賽事ABN計時系統，精準度達0.001秒，飆車分外有Feel！現場備有12輛純電車和17輛Yamaha油車供選擇，後者馬力達200cc，最多可供12輛車同時競賽。入場人士落Track前需要進行簡單培訓，學識基本操作後工作人員會便幫各位穿上賽車服、頭盔和護腰。每場賽事約8分鐘，開得快的話可玩10圈以上，場館另有多種娛樂設施，例如賽車模擬器、電動遊戲、射箭館等，足夠玩大半天。

同場加映：東南亞美食 性價比高 寶安區備有多間知名的東南亞菜餐廳，耶耶象以高性價比的泰菜見稱，招牌冬蔭功海鮮湯酸辣適中，內有大蝦、魷魚等用料十足。另推薦杧果糯米飯及泰式經典菠蘿炒飯，味道夠正宗，保證捧腹而回；手沖泰式奶茶也不容錯過，大大杯茶香奶濃。另一間天天Plus則以新加坡Fusion菜為賣點，必試魚子醬拼海南雞，雞肉滑嫩加上魚子醬鮮味，再搭配3種口味醬汁，一吃愛上。古法肉骨茶湯汁醇厚，一字骨的肉質入口即化，在秘製香料下讓人回味無窮。最後記得試埋古法咖喱炒肉蟹配鹹煎餅，每一口都是鮮香滋味。

撰文：陳志滔