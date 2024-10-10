跟「韓」大熱綜藝搵食搶試頂級名廚手勢

喜歡觀賞烹飪比賽節目的，必定有留意串流平台早前播放的《黑白大廚：料理階級大戰》，由韓國當地20名頂級名廚的「白湯匙」，對戰80位想上位的無名廚師「黑湯匙」，每場比賽均緊張刺激，睇到熱血沸騰。早兩日剛宣布得獎名單，未知冠軍是否大家心水大廚？而廿間「白湯匙」坐鎮的餐廳更即時爆紅，如果大家Plan緊去韓國旅遊，不妨Book定幾間餐廳，搶試頂級名廚的超班手勢吧！

米芝蓮創意菜 「白湯匙」並不一定是韓國人，好似於2019年開業的創意菜餐廳EVETT，由澳洲籍主廚Joseph Lidgerwood帶領下於2020年獲得米芝蓮一星榮譽，並在2021年獲得年輕主廚大獎。他曾在美國紐約、緬甸仰光和韓國等地開設快閃店，後來被韓國飲食文化吸引，決定在首爾江南區開設餐廳，菜式以時令食材入饌，配精緻擺盤，擄獲了不少粉絲。

他人氣菜之一、以向日葵作靈感設計的「牛肉撻」，熟成牛肉配梔子花蓉及蒜蓉，加上醃向日葵花瓣和葵花籽，放在向日葵花上，視覺效果滿分。一道炭烤韓牛西冷配醃漬西瓜，紅辣椒醬和烤洋葱醬以外，還有紅辣椒粉搭配水果的甜味和肉味，味道恰到好處。另一道炭烤熟成韓牛配炸茄子、煙熏茄蓉和野蒜，蘸牛肉汁品嘗，肉味香濃。

他曾到全羅南道作資料搜集，食材結合韓國包飯文化再重新演繹，打造全新的醬蟹、炸海苔片、士多啤梨辣醬和醃青李的新版本配搭，口感豐富。炭烤熟成鴨肉配濃郁的鴨醬，加點香瓜肉、焦糖梔子花和煙熏菊花，剛好平衡油膩感。吃到最後，來一口法式豆奶酸忌廉雪糕配布冧、糙米忌廉和紫蘇子餅，酸爽芳香，完美作結。

熱捧比賽佳餚 在韓國，富知名度的大廚可以和明星一樣吸納無數粉絲，要數「白湯匙」中最為觀眾熟悉的大廚，首推擁逾30年經驗的崔玹碩師傅，他於2008年開始參加《Cook家代表》、《拜託了冰箱》等不同烹飪綜藝節目，因高超廚藝和浮誇動作而為大眾認識。年少時因父母和兄弟都從事廚師及在餐廳工作，受影響下也走入廚房。曾在意大利和歐陸餐廳工作的他，2017年開設新派餐廳CHOI.，主打韓國食材混搭，為食客帶來驚喜。

他設計過千食譜，近期矚目的新菜，必定是剛於《黑白大廚》中出現、被百位評判品評的比目魚海帶湯。海帶湯忌廉汁配比目魚、扇貝和蘿蔔片，香滑富特色，更可以在其餐廳品嘗，人氣火爆。三醬菜式是曾在節目內烹調的韓國大醬烤牛肉、松露醬油蘿蔔和韓國辣椒醬配白蘆筍，想扮白種元或安成宰做評判，有機會喇！

崔師傅還有其他創意之作，如韓式午餐肉罐頭容器，入面是豬肉蒸蛋配米忌廉和魚子醬；又或撕開「能量棒」，便是鵝肝醬配杏桃、蔓越莓和堅果。招牌甜品「Bride」則以紅絲絨盒子盛裝鑽戒的模樣登場，真身是白朱古力配莓果慕絲，戒指是用糖製作，配覆盆子雪葩，酸酸甜甜，味道可口，更是求婚的熱門甜點。

港式點心女王 不少港人都有個中菜胃，被喻為韓國首位中式料理明星女廚的鄭智善師傅，同時有港式點心女王之稱，於節目比賽初段露一手拉拔絲技巧，讓其他廚師和觀眾讚不絕口。她開設的港式餐廳甜蜜蜜於江南區和弘大都有分店，為食客提供自家創作的小菜和點心。

一道以秋天紅葉作靈感設計的麻辣餃子，餡料是豬肉、韭菜和蘿蔔，口感豐富又辛香。新研發的煎餃由豬肉混合木耳、芹菜和蘿蔔作餡炓，外皮煎至金黃色澤，配富肉汁的餡料，相當惹味。烏卒卒的墨魚餃內是墨魚和粟米餡，彈牙有口感。另外還有羅勒燒賣、墨汁松露燒賣、飛魚籽蝦餃和蛋春卷等香港少見的款式選擇。

點心以外的小菜選擇不少，好似冷盤首選滷牛肉，配番茄及芫荽享用，清爽富肉香。小巧的蒜蓉蒸蝦以蒸籠盛載，粉絲吸收蝦肉和蒜蓉的味道，鮮香惹味。炸五花腩加大醬和中式醬料爆炒，是適合佐酒的小菜。主菜有酸香的黑醋伊比利亞豬排骨、辛口的辣子雞、香辣雞肉和蒜香肋肉等選擇。當然少不了米飯主食，一道番茄炒蛋飯，選用糖醋汁加泡菜醬來炒蛋，酸甜醬汁拌飯，令人胃口大開。經長時間燜煮的豬肉碗飯，入口即化的豬肉和濃郁醬汁，配米飯享用，令人滿足。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網

以全羅南道食材重新打造的包醬蟹小食，造型亮麗。 餐廳以木系色調為主，雲石枱配藍色梳化椅和木椅子，帶來溫馨氛圍。 能量棒是由鵝肝醬、杏桃、杏仁、開心果和蔓越莓組成，吃完充滿能量。 主廚崔玹碩師傅 海鮮冷盤有鮑魚、扇貝和墨魚，碟底有皮蛋及黃瓜，作涼菜清鮮開胃。 餐廳設計時尚型格，牆上以蒸籠作點綴，貫徹餐廳主題。 炭烤韓牛西冷配醃西瓜，醬汁以紅辣椒醬和洋葱醬混合，特色是紅辣椒粉經發酵，風味獨特，和牛肉相當匹配。 主廚Joseph Lidgerwood 午餐肉罐頭內是豬肉蒸蛋配米忌廉和魚子醬，令「罐頭」化身成高級菜式。 紅噹噹的麻辣餃子，餡料由豬肉、韭菜和蘿蔔乾組成，入口還有豐富的麻辣肉汁，香濃惹味。 炸蝦卷內有蝦肉和黑米，咬開時蒜蓉忌廉醬會在口腔四散，滋味得很。 鄭智善師傅 炭烤熟成韓牛，配抹上茄子粉的炸茄子、茄子蓉和醃野蒜，淋上濃縮牛肉汁，散發炭香。 海帶忌廉配比目魚肉，放上扇貝和蘿蔔片，是節目內的比賽菜式之一。 餐廳裝潢簡約時尚，菜單亦不時更換。 海鮮鐵板菜有蝦球、帶子和加入蝦肉的肉丸，趁熱吃鮮味可口。 這道羅勒燒賣帶來一股清香，肉味濃而不膩。