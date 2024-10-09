泰國「三星鑰」酒店 樹頂用餐最爽

Treepod Dining於離地約10米的樹頂位置用餐，侍應（白衫）則利用滑索送餐。

今年《米芝蓮指南》推出專門評價酒店水準的「米芝蓮星鑰」，最近有泰國名單新鮮出爐，共有8間酒店獲評為最高殊榮的三鑰匙，當中除了熱門旅遊城市曼谷、清邁及布吉的五星酒店榜上有名外，也有其他地區的豪華度假村佔一席位。其一是位於達叻府沽島（Koh Kood）的度假村，內裏的Villa面積由403平方米起跳，更提供與別不同的樹頂用膳及消閒活動體驗。另外喀比府和素叻他尼府蘇梅島亦各有三鑰匙度假村，於不同地方都可滿足奢華享受。

達叻：超大Villa 升高吊艙 面積達105平方公里、作為泰國第四大島的沽島，整座島人口僅約3,000人，人煙稀少下令該處的熱帶雨林和清澈海灘得以好好保留。位於該島西北邊、剛獲三鑰匙殊榮的Soneva Kiri度假村，以保護當地生態為原則，採用環保材料、耗時5年打造35間獨幢別墅。分別有6款房型，全部設有私人泳池和管家，最大5房豪華別墅面積達誇張的1,845平方米，可供14人入住，內裏設備豪華齊全，甚至設有做Spa的水療室，及有一條直滑進泳池的滑梯。這裏的餐飲設施亦同樣睇頭十足，主打有6間餐廳，包括由有30年資歷主廚提供泰式傳統料理的Kruua Mae Tuk，可邊食邊享無敵海景的日系秘魯菜餐廳The View等，更有與別不同的用餐體驗Treepod Dining，酒店設有一個安裝了餐桌及椅子的吊艙，食客安坐後便會升高至離地約10米的樹頂位置，讓人用膳時可居高臨下感受綠蔭及海景的魅力。另設有水療中心、兒童俱樂部、湖上電影院等各種設施，並提供夕陽船河、潛水、廚藝班、本地遊等活動。房價每晚THB31,107（約HK$7,234）起。

喀比：名師出手 4米大床 另一間三鑰匙酒店是位於喀比府的Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve，作為The Ritz-Carlton旗下主打頂級奢華路線的Ritz-Carlton Reserve系列首間酒店，這間沿着喀比府海岸線而建的酒店是由著名建築師 Lek Bunnag操刀，融合泰國和摩洛哥風格，其標誌性大門仿照當地傳統寺廟輪廓，配上大蓮花池，營造清幽寧靜氛圍。整間酒店共有54間客房，分為7種別墅房型，室內面積至少達75平方米兼有24小時管家服務，採用現代泰式設計，並以手繪泰式壁畫作裝飾，其中一大特色是用兩張Queen Size床組成一張4米長大床。最華麗是只此一間的Royal Villa，室內面積約150平方米，室外花園更達300平方米，同時兼具了泳池和按摩浴池。酒店設有5間餐廳，除了供應正宗泰菜的Sri Trang，亦推介享用精緻料理的Lae Lay。消閒設備同樣齊全，例如有無邊際泳池、水療中心、健身室和3間會議室等，每天還會有免費接駁船讓住客前往洪島（Hong Island）進行浮潛等活動。房價每晚THB15,500（約HK$3,698）起。

素叻他尼：足不出戶 多元活動 素叻他尼府蘇梅島擁有豐富自然景觀和水清沙幼海灘，成為近年舉行婚禮和度假的熱門地方。位於該島嶼東北面的度假村Samujana Villas，亦得到三鑰匙榮譽。度假村共有23間3至8房的獨立別墅，賣點是坐落於山坡位置，可將珊瑚灣的景色盡收眼底。別墅採用了室外與室內空間沒有明顯區隔的設計，令空間感倍增，並設有無邊際泳池、露台、按摩浴缸等，其中 Plus系列別墅更配有私人影院、籃球場、安放了桌上足球機的遊戲室等。而每幢別墅皆有管家和女傭提供貼心照顧。雖然度假村內不設餐廳，但可安排廚師到來烹調美食。其他體驗如水療按摩、健身課程等，統統可安排到別墅進行，讓你足不出戶便可享受。除了室內玩樂， 度假村亦提供多項戶外活動，例如乘坐豪華雙體船進行浮潛等水上活動，各適其適。房價每晚THB37,066（約HK$8,814）起。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

最大的5房別墅面積為1,845平方米，圖為5 Bedroom Beach Pool Reserve。 住客可在私人泳池內享用Floating Breakfast。 最豪華的Royal Villa室內面積達150平方米。 精緻料理餐廳Lae Lay，主打用生猛海鮮炮製風味料理。 每間別墅都設有無邊際泳池，適合舉行池邊派對。 Villa內設有半開放式浴缸，隨時來趟泡泡浴。 The View餐廳主打日系秘魯菜，並使用當地新鮮食材烹調多款菜式。 無邊際泳池旁邊設有發呆亭，可享受寧靜悠閒時光。 度假村依山而建，可俯瞰整個珊瑚灣的壯麗海景。 部分別墅設有私人影院，提供數百套電影選擇。 5房別墅均設有由室內直瀡到泳池的滑梯，玩味十足。 酒店的入口大門甚為注目，充滿當地建築色彩。 水療中心讓你在熱帶花園內體驗各種設施及泰式按摩。 客廳異常寬落，擁有充足的活動空間。 可乘搭遊艇出海觀光，或進行浮潛等水上活動。