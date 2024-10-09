副刊

泰國「三星鑰」酒店 樹頂用餐最爽

Treepod Dining於離地約10米的樹頂位置用餐，侍應（白衫）則利用滑索送餐。 Treepod Dining於離地約10米的樹頂位置用餐，侍應（白衫）則利用滑索送餐。
Treepod Dining於離地約10米的樹頂位置用餐，侍應（白衫）則利用滑索送餐。
今年《米芝蓮指南》推出專門評價酒店水準的「米芝蓮星鑰」，最近有泰國名單新鮮出爐，共有8間酒店獲評為最高殊榮的三鑰匙，當中除了熱門旅遊城市曼谷、清邁及布吉的五星酒店榜上有名外，也有其他地區的豪華度假村佔一席位。其一是位於達叻府沽島（Koh Kood）的度假村，內裏的Villa面積由403平方米起跳，更提供與別不同的樹頂用膳及消閒活動體驗。另外喀比府和素叻他尼府蘇梅島亦各有三鑰匙度假村，於不同地方都可滿足奢華享受。
達叻：超大Villa 升高吊艙
面積達105平方公里、作為泰國第四大島的沽島，整座島人口僅約3,000人，人煙稀少下令該處的熱帶雨林和清澈海灘得以好好保留。位於該島西北邊、剛獲三鑰匙殊榮的Soneva Kiri度假村，以保護當地生態為原則，採用環保材料、耗時5年打造35間獨幢別墅。分別有6款房型，全部設有私人泳池和管家，最大5房豪華別墅面積達誇張的1,845平方米，可供14人入住，內裏設備豪華齊全，甚至設有做Spa的水療室，及有一條直滑進泳池的滑梯。這裏的餐飲設施亦同樣睇頭十足，主打有6間餐廳，包括由有30年資歷主廚提供泰式傳統料理的Kruua Mae Tuk，可邊食邊享無敵海景的日系秘魯菜餐廳The View等，更有與別不同的用餐體驗Treepod Dining，酒店設有一個安裝了餐桌及椅子的吊艙，食客安坐後便會升高至離地約10米的樹頂位置，讓人用膳時可居高臨下感受綠蔭及海景的魅力。另設有水療中心、兒童俱樂部、湖上電影院等各種設施，並提供夕陽船河、潛水、廚藝班、本地遊等活動。房價每晚THB31,107（約HK$7,234）起。
網址：https://shorturl.at/gEWB4
喀比：名師出手 4米大床
另一間三鑰匙酒店是位於喀比府的Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve，作為The Ritz-Carlton旗下主打頂級奢華路線的Ritz-Carlton Reserve系列首間酒店，這間沿着喀比府海岸線而建的酒店是由著名建築師 Lek Bunnag操刀，融合泰國和摩洛哥風格，其標誌性大門仿照當地傳統寺廟輪廓，配上大蓮花池，營造清幽寧靜氛圍。整間酒店共有54間客房，分為7種別墅房型，室內面積至少達75平方米兼有24小時管家服務，採用現代泰式設計，並以手繪泰式壁畫作裝飾，其中一大特色是用兩張Queen Size床組成一張4米長大床。最華麗是只此一間的Royal Villa，室內面積約150平方米，室外花園更達300平方米，同時兼具了泳池和按摩浴池。酒店設有5間餐廳，除了供應正宗泰菜的Sri Trang，亦推介享用精緻料理的Lae Lay。消閒設備同樣齊全，例如有無邊際泳池、水療中心、健身室和3間會議室等，每天還會有免費接駁船讓住客前往洪島（Hong Island）進行浮潛等活動。房價每晚THB15,500（約HK$3,698）起。
網址：https://shorturl.at/LwOnC
素叻他尼：足不出戶 多元活動
素叻他尼府蘇梅島擁有豐富自然景觀和水清沙幼海灘，成為近年舉行婚禮和度假的熱門地方。位於該島嶼東北面的度假村Samujana Villas，亦得到三鑰匙榮譽。度假村共有23間3至8房的獨立別墅，賣點是坐落於山坡位置，可將珊瑚灣的景色盡收眼底。別墅採用了室外與室內空間沒有明顯區隔的設計，令空間感倍增，並設有無邊際泳池、露台、按摩浴缸等，其中 Plus系列別墅更配有私人影院、籃球場、安放了桌上足球機的遊戲室等。而每幢別墅皆有管家和女傭提供貼心照顧。雖然度假村內不設餐廳，但可安排廚師到來烹調美食。其他體驗如水療按摩、健身課程等，統統可安排到別墅進行，讓你足不出戶便可享受。除了室內玩樂， 度假村亦提供多項戶外活動，例如乘坐豪華雙體船進行浮潛等水上活動，各適其適。房價每晚THB37,066（約HK$8,814）起。
網址：https://shorturl.at/dmwzy
撰文：李芷玲
圖片：互聯網
最大的5房別墅面積為1,845平方米，圖為5 Bedroom Beach Pool Reserve。最大的5房別墅面積為1,845平方米，圖為5 Bedroom Beach Pool Reserve。
最大的5房別墅面積為1,845平方米，圖為5 Bedroom Beach Pool Reserve。
住客可在私人泳池內享用Floating Breakfast。住客可在私人泳池內享用Floating Breakfast。
住客可在私人泳池內享用Floating Breakfast。
最豪華的Royal Villa室內面積達150平方米。最豪華的Royal Villa室內面積達150平方米。
最豪華的Royal Villa室內面積達150平方米。
精緻料理餐廳Lae Lay，主打用生猛海鮮炮製風味料理。精緻料理餐廳Lae Lay，主打用生猛海鮮炮製風味料理。
精緻料理餐廳Lae Lay，主打用生猛海鮮炮製風味料理。
每間別墅都設有無邊際泳池，適合舉行池邊派對。每間別墅都設有無邊際泳池，適合舉行池邊派對。
每間別墅都設有無邊際泳池，適合舉行池邊派對。
Villa內設有半開放式浴缸，隨時來趟泡泡浴。Villa內設有半開放式浴缸，隨時來趟泡泡浴。
Villa內設有半開放式浴缸，隨時來趟泡泡浴。
The View餐廳主打日系秘魯菜，並使用當地新鮮食材烹調多款菜式。The View餐廳主打日系秘魯菜，並使用當地新鮮食材烹調多款菜式。
The View餐廳主打日系秘魯菜，並使用當地新鮮食材烹調多款菜式。
無邊際泳池旁邊設有發呆亭，可享受寧靜悠閒時光。無邊際泳池旁邊設有發呆亭，可享受寧靜悠閒時光。
無邊際泳池旁邊設有發呆亭，可享受寧靜悠閒時光。
度假村依山而建，可俯瞰整個珊瑚灣的壯麗海景。度假村依山而建，可俯瞰整個珊瑚灣的壯麗海景。
度假村依山而建，可俯瞰整個珊瑚灣的壯麗海景。
部分別墅設有私人影院，提供數百套電影選擇。部分別墅設有私人影院，提供數百套電影選擇。
部分別墅設有私人影院，提供數百套電影選擇。
5房別墅均設有由室內直瀡到泳池的滑梯，玩味十足。5房別墅均設有由室內直瀡到泳池的滑梯，玩味十足。
5房別墅均設有由室內直瀡到泳池的滑梯，玩味十足。
酒店的入口大門甚為注目，充滿當地建築色彩。酒店的入口大門甚為注目，充滿當地建築色彩。
酒店的入口大門甚為注目，充滿當地建築色彩。
水療中心讓你在熱帶花園內體驗各種設施及泰式按摩。水療中心讓你在熱帶花園內體驗各種設施及泰式按摩。
水療中心讓你在熱帶花園內體驗各種設施及泰式按摩。
客廳異常寬落，擁有充足的活動空間。客廳異常寬落，擁有充足的活動空間。
客廳異常寬落，擁有充足的活動空間。
可乘搭遊艇出海觀光，或進行浮潛等水上活動。可乘搭遊艇出海觀光，或進行浮潛等水上活動。
可乘搭遊艇出海觀光，或進行浮潛等水上活動。
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