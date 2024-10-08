前衞超級遊艇 力求「圓」美

處事圓滑，少一點稜角，容易為別人所接受；同一道理，遊艇的造型圓滑一點，觀感上柔和舒服，市場的受落程度也會高一點！像今次介紹的「Circulo」，內內外外均力求「圓」美，相對於一般帶有銳利稜角的超級遊艇，其設計絕對可以用100%「圓」勝來形容！

貌似天外來物 由設計工作室Flux Studio推出的概念遊艇「Circulo」，以意思解作「圓」的西班牙文命名，從預想圖所見，灰白色船體異常圓滑，好像由多個橢圓形結構堆疊而成，展現出波浪似的流動曲線，造型極其前衞，再配上如同深邃眼眸的巨大舷窗，令它看起來充滿生命力，猶如天外來物。

細節一絲不苟 室內設計方面，以米色為主調，地板、牆身和天花都用上條紋木板鋪砌，日系色彩甚濃，又藉着一個個橢圓形舷窗引入自然光，使整個空間顯得開揚光猛。同樣地，大部分布置與家具均採用圓形設計，包括梳化、茶几、壁燈、浴缸等等，全方位給船主帶來「圓」美的生活體驗。

Nouveau 致敬作新一「葉」 長90米的概念遊艇「Nouveau」，是英國設計師Andy Waugh向新藝術運動大師穆夏（Alphonse Mucha）與高迪（Antoni Gaudi）致敬之作。從預想圖所見，「Nouveau」一身銀白色，首尾收尖，線條流麗，從高空俯瞰，宛如一片漂浮於海面的巨型樹葉。船身兩側的葉形玻璃幕牆橫跨3層甲板，增強了室內的光線感、空間感、配合寬闊的觸手狀舷牆，造型破格。細看之下，玻璃幕牆表面的同心圓圖形，匯聚在主甲板入口處，巧妙地跟上方的半圓形陽台對齊。

至於遊艇內部共有4層甲板，船主甲板上方設有船身同寬的套房，主甲板前部設有帶摺疊陽台的VIP房，用餐和休閒空間位於船尾，環境開揚，可給乘客帶來最舒適的出海體驗。

同場加映：Day One 展現極簡美學 出自西班牙設計師Jay Aberdoni的概念遊艇「Day One」，長73.3米，船身表面呈金屬藍，予人冰涼感覺，搭配白色上層建築，更帶出色調漸變的層次感。從高處望去，「Day One」有不少設施均為圓形或圓邊設計，藉着一系列「圓」美線條，詮釋何謂極簡主義美學，其中上層建築的造型像藥丸膠囊，而船尾甲板的圓邊則令流線型船身宛如一枚子彈，有利遊艇更加高效地破浪前行！

值得一提，「Day One」的布局巧妙，設計師利用低矮的舷牆、落地玻璃窗，再加上可伸縮的滑動門，藉此創造一個大型的開放式起居空間。設施方面，除了6間豪華客房外，還有電影院、直升機停機坪、海灘俱樂部、健身室、水療中心等，可滿足乘客的休閒需要。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網