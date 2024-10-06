橋本環奈減肥秘方 瘦身飲Smoothie

日本偶像橋本環奈被譽為千年一遇美少女，憑藉其天使面孔和可愛笑容，在日本網站Modelpress投票中榮獲「最娃娃臉女明星」第一名。然而她也曾遇過體重問題，身高152厘米的她高峰時體重有近60公斤，一於睇吓佢如何瘦身，回復健康身形啦！

脹爆引起熱話 橋本環奈早於14歲被發掘出道，隨着踏入成年階段加上拍劇代言頻繁，其生活習慣亦隨之變化，尤其是她非常喜歡吃東西和飲啤酒，她曾表示一個人在家時，經常吃個不停，更透露自成年後每天至少喝兩瓶啤酒，早年她在日本節目現身，體形腫脹加雙下巴，身體檢查時更發現不少身體數值如低密度膽固醇（壞膽固醇）等，竟然跟中年大叔一樣呢！

餐前一杯蔬果昔 她意識到體重管理的重要性，絕不是單靠節食便能成功，於是制訂了一套適合自己的健康飲食秘方。首先，餐前喝一杯蔬果昔（Smoothie），這種由冷凍水果、乳酪和豆漿打成的飲品，不僅能提供飽腹感，還透過天然糖分穩定血糖，減低暴食的欲望。此外，納豆是她的減重秘方之一，含天然益菌有助腸道健康，解決便秘等問題。她亦愛吃番薯和紅豆，前者含豐富膳食纖維，後者擁有高蛋白質，能延長飽腹感。橋本環奈減肥期間在家中經常食用大蒜和薑，大蒜的強烈氣味有助抑制食欲；薑的辛辣成分促進血液循環，加速新陳代謝。

帶氧消脂踢踏舞 偶像團體出身的她當然有練習跳舞的習慣，尤其鍾意跳踢踏舞（Tap Dance），踢踏舞是一種帶氧運動且需要雙腳進行踢腿動作，用腳步敲打出不同節奏。由於踢踏舞不少動作都是下肢活動，有助於小腿、股四頭肌和膕繩肌的腿部肌肉塑造；再加上原地彈跳、旋轉動作等，可同時鍛煉全身肌肉和改善平衡力。據悉跳一小時踢踏舞可燃燒250至400卡路里，有不錯的消脂效果。

其他星級秘方 日本影后長澤正美長期保持苗條身形及無敵長腿，原來她在減肥期間會喝「肉桂薑茶」來幫助提升代謝與去水腫。當中肉桂的桂皮醛可活化體內脂肪代謝基因，促進新陳代謝。而薑有助排出體內多餘水分與廢物，達致去水腫效果。

撰文：胡振文

Smoothie能夠增加飽腹感，不過每天最多喝一杯。 一杯啤酒（330ml）的熱量近乎一碗白飯，是致肥的元兇。 長澤正美 她早年曾變成脹爆大媽模樣，嚇親一眾粉絲。 納豆屬發酵食品，有助維持腸道健康，使排便更順暢。 肉桂薑茶做法：將肉桂棒或肉桂粉和生薑片，加入約500~600ml水一起煮滾，隨後轉小火焗約10~15分鐘即成。 橋本環奈擔正的日劇《御飯糰》剛開播，身形Fit爆。 踢踏舞沒有年齡限制，毋須舞蹈底子亦可玩。