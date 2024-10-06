橋本環奈減肥秘方 瘦身飲Smoothie
日本偶像橋本環奈被譽為千年一遇美少女，憑藉其天使面孔和可愛笑容，在日本網站Modelpress投票中榮獲「最娃娃臉女明星」第一名。然而她也曾遇過體重問題，身高152厘米的她高峰時體重有近60公斤，一於睇吓佢如何瘦身，回復健康身形啦！
脹爆引起熱話
橋本環奈早於14歲被發掘出道，隨着踏入成年階段加上拍劇代言頻繁，其生活習慣亦隨之變化，尤其是她非常喜歡吃東西和飲啤酒，她曾表示一個人在家時，經常吃個不停，更透露自成年後每天至少喝兩瓶啤酒，早年她在日本節目現身，體形腫脹加雙下巴，身體檢查時更發現不少身體數值如低密度膽固醇（壞膽固醇）等，竟然跟中年大叔一樣呢！
餐前一杯蔬果昔
她意識到體重管理的重要性，絕不是單靠節食便能成功，於是制訂了一套適合自己的健康飲食秘方。首先，餐前喝一杯蔬果昔（Smoothie），這種由冷凍水果、乳酪和豆漿打成的飲品，不僅能提供飽腹感，還透過天然糖分穩定血糖，減低暴食的欲望。此外，納豆是她的減重秘方之一，含天然益菌有助腸道健康，解決便秘等問題。她亦愛吃番薯和紅豆，前者含豐富膳食纖維，後者擁有高蛋白質，能延長飽腹感。橋本環奈減肥期間在家中經常食用大蒜和薑，大蒜的強烈氣味有助抑制食欲；薑的辛辣成分促進血液循環，加速新陳代謝。
帶氧消脂踢踏舞
偶像團體出身的她當然有練習跳舞的習慣，尤其鍾意跳踢踏舞（Tap Dance），踢踏舞是一種帶氧運動且需要雙腳進行踢腿動作，用腳步敲打出不同節奏。由於踢踏舞不少動作都是下肢活動，有助於小腿、股四頭肌和膕繩肌的腿部肌肉塑造；再加上原地彈跳、旋轉動作等，可同時鍛煉全身肌肉和改善平衡力。據悉跳一小時踢踏舞可燃燒250至400卡路里，有不錯的消脂效果。
其他星級秘方
日本影后長澤正美長期保持苗條身形及無敵長腿，原來她在減肥期間會喝「肉桂薑茶」來幫助提升代謝與去水腫。當中肉桂的桂皮醛可活化體內脂肪代謝基因，促進新陳代謝。而薑有助排出體內多餘水分與廢物，達致去水腫效果。
撰文：胡振文
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